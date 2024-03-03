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GALATASARAY HABERLERİ - Okan Buruk'tan yıldız isme onay çıktı! İşte Cimbom'un yeni bombası

Süper Lig'in lideri Galatasaray'dan sezon sonu için flaş bir transfer hamlesi geldi. Yaz transfer dönemi için şimdiden çalışmalara başlayan sarı kırmızılıların, sürpriz bir yıldız için yeniden devreye girdiği ortaya çıktı. Cimbom bu transferi bitirmesi durumunda büyük ses getirebilir. İşte o yıldız ve transferin detayları... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 03 Mart 2024 Pazar 11:39
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GALATASARAY HABERLERİ - Okan Buruk'tan yıldız isme onay çıktı! İşte Cimbom'un yeni bombası

Süper Lig'de lider konumda bulunan Galatasaray'da flaş transfer gelişmeleri yaşanıyor.

GALATASARAY HABERLERİ - Okan Buruk'tan yıldız isme onay çıktı! İşte Cimbom'un yeni bombası

UEFA Avrupa Ligi ve Ziraat Türkiye Kupası'ndan elenen sarı kırmızılılar, gözünü lige çevirdi.

GALATASARAY HABERLERİ - Okan Buruk'tan yıldız isme onay çıktı! İşte Cimbom'un yeni bombası

Cimbom sezon sonunda ligi şampiyon tamamlayarak önemli bir geliri cebine koymanın hesaplarını yapıyor.

GALATASARAY HABERLERİ - Okan Buruk'tan yıldız isme onay çıktı! İşte Cimbom'un yeni bombası

Maddi açıdan bu sezonki şampiyonluğa çok önem veren yönetim, yeni sezon planlamasını da bu doğrultuda yapma kararı aldı.

GALATASARAY HABERLERİ - Okan Buruk'tan yıldız isme onay çıktı! İşte Cimbom'un yeni bombası

Eğer Galatasaray sezonu şampiyon olarak bitirirse transferde eli çok rahatlayacak.

GALATASARAY HABERLERİ - Okan Buruk'tan yıldız isme onay çıktı! İşte Cimbom'un yeni bombası

Ayrıca sarı kırmızılılar yollarını ayıracağı futbolcular konusunda da rahat hareket edebilecek.

GALATASARAY HABERLERİ - Okan Buruk'tan yıldız isme onay çıktı! İşte Cimbom'un yeni bombası

Bu doğrultuda Galatasaraylı kurmaylar şimdiden transfer çalışmalarına başladı.

GALATASARAY HABERLERİ - Okan Buruk'tan yıldız isme onay çıktı! İşte Cimbom'un yeni bombası

Özellikle scout ekibi ve menajerlerin önerdiği oyuncular değerlendirme altına alındı.

GALATASARAY HABERLERİ - Okan Buruk'tan yıldız isme onay çıktı! İşte Cimbom'un yeni bombası

Galatasaray'ın bilhassa Dries Mertens'in yerine futbolcu baktığı kaydedildi.

GALATASARAY HABERLERİ - Okan Buruk'tan yıldız isme onay çıktı! İşte Cimbom'un yeni bombası

Sezon sonunda sarı kırmızılılardan ayrılacak olan yıldızın futbolu bırakması bekleniyor.

GALATASARAY HABERLERİ - Okan Buruk'tan yıldız isme onay çıktı! İşte Cimbom'un yeni bombası

Bu gelişme sonrası yeni bir 10 numara arayışına geçen Cimbom'un, transfer adaylarını belirlediği ifade edildi.

GALATASARAY HABERLERİ - Okan Buruk'tan yıldız isme onay çıktı! İşte Cimbom'un yeni bombası

Hatta Aslan'ın 10 numara pozisyonu için ilk adayı belli oldu.

GALATASARAY HABERLERİ - Okan Buruk'tan yıldız isme onay çıktı! İşte Cimbom'un yeni bombası

Galatasaray'ın ocak ayında kadrosuna katmak istediği o yıldız için yeniden harekete geçtiği öne sürüldü.

GALATASARAY HABERLERİ - Okan Buruk'tan yıldız isme onay çıktı! İşte Cimbom'un yeni bombası

Sarı kırmızılıların bu kez transfere nokta koymak için tüm şartları zorlayacağı iddia edildi.

GALATASARAY HABERLERİ - Okan Buruk'tan yıldız isme onay çıktı! İşte Cimbom'un yeni bombası

Teknik Direktör Okan Buruk'un da o ismin transferini çok istediği vurgulandı.

GALATASARAY HABERLERİ - Okan Buruk'tan yıldız isme onay çıktı! İşte Cimbom'un yeni bombası

İşte Galatasaray'ın peşinde olduğu o yıldız...

GALATASARAY HABERLERİ - Okan Buruk'tan yıldız isme onay çıktı! İşte Cimbom'un yeni bombası

G.SARAY FEKIR İÇİN YENİDEN DEVREDE!

Aspor.com.tr'de yer alan habere göre; Galatasaray'ın, İspanya La Liga takımlarından Real Betis forması giyen Nabil Fekir için tekrardan harekete geçtiği öne sürüldü.

GALATASARAY HABERLERİ - Okan Buruk'tan yıldız isme onay çıktı! İşte Cimbom'un yeni bombası

Sarı kırmızılılar, ocak ayında kadrosuna katmak istediği Fransız yıldızın transferinden olumlu sonuç alamamıştı.

GALATASARAY HABERLERİ - Okan Buruk'tan yıldız isme onay çıktı! İşte Cimbom'un yeni bombası

Yaz transfer dönemi için yeniden Fekir'i gündemine alan Cimbom'un, Real Betis'e iyi bir teklif yapacağı iddia edildi.

GALATASARAY HABERLERİ - Okan Buruk'tan yıldız isme onay çıktı! İşte Cimbom'un yeni bombası

30 yaşındaki orta sahanın ise Türkiye'ye gelmeyi çok istediği ve Galatasaray'ın ilgisinden memnun olduğu aktarıldı.

GALATASARAY HABERLERİ - Okan Buruk'tan yıldız isme onay çıktı! İşte Cimbom'un yeni bombası

Sezon sonunda Fekir'in ayrılığı için problem yaratmayacak olan Real Betis'in ise, transfer için 6-7 milyon Euro civarında bir bonservis ücreti istediği belirtildi.

GALATASARAY HABERLERİ - Okan Buruk'tan yıldız isme onay çıktı! İşte Cimbom'un yeni bombası

Galatasaray'ın ise bu transferi 3 milyon Euro seviyelerinde bitirmeyi planladığı öne sürüldü.

GALATASARAY HABERLERİ - Okan Buruk'tan yıldız isme onay çıktı! İşte Cimbom'un yeni bombası

Transfer görüşmelerinin önümüzdeki haftalarda sıklaşacağı ve iki kulüp arasında bir ön anlaşmanın gerçekleşebileceği iddia edildi.

GALATASARAY HABERLERİ - Okan Buruk'tan yıldız isme onay çıktı! İşte Cimbom'un yeni bombası

Galatasaray, Fekir transferiyle birlikte Mertens'in yerini çok önemli bir yıldızla doldurmuş olacak.

GALATASARAY HABERLERİ - Okan Buruk'tan yıldız isme onay çıktı! İşte Cimbom'un yeni bombası

Nabil Fekir bu sezon Betis formasıyla toplam 14 maça çıktı.

GALATASARAY HABERLERİ - Okan Buruk'tan yıldız isme onay çıktı! İşte Cimbom'un yeni bombası

Deneyimli oyuncu bu karşılaşmalarda 2 asist yaptı.

GALATASARAY HABERLERİ - Okan Buruk'tan yıldız isme onay çıktı! İşte Cimbom'un yeni bombası

Güncel piyasa değeri 12 milyon Euro olan Fekir'in, kulübüyle olan sözleşmesi 2026 yılında sona erecek.

GALATASARAY HABERLERİ - Okan Buruk'tan yıldız isme onay çıktı! İşte Cimbom'un yeni bombası

1.73 boyundaki yıldız kariyerinde Lyon, AS Saint-Priest, FC Vaulx-en-Vel, Caluire, FC Vaulx-en-Vel ve Villeurbanne EL gibi kulüplerde de boy göstermişti.

GALATASARAY HABERLERİ - Okan Buruk'tan yıldız isme onay çıktı! İşte Cimbom'un yeni bombası

Nabil Fekir ülke milli takımında ise 25 müsabakada görev alırken, 2 gol kaydetti.

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