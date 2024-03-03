GALATASARAY HABERLERİ - Okan Buruk'tan yıldız isme onay çıktı! İşte Cimbom'un yeni bombası

Yaz transfer dönemi için yeniden Fekir'i gündemine alan Cimbom'un, Real Betis'e iyi bir teklif yapacağı iddia edildi.

30 yaşındaki orta sahanın ise Türkiye'ye gelmeyi çok istediği ve Galatasaray'ın ilgisinden memnun olduğu aktarıldı.