GALATASARAY HABERLERİ - Okan Buruk'tan yıldız isme onay çıktı! İşte Cimbom'un yeni bombası
Süper Lig'in lideri Galatasaray'dan sezon sonu için flaş bir transfer hamlesi geldi. Yaz transfer dönemi için şimdiden çalışmalara başlayan sarı kırmızılıların, sürpriz bir yıldız için yeniden devreye girdiği ortaya çıktı. Cimbom bu transferi bitirmesi durumunda büyük ses getirebilir. İşte o yıldız ve transferin detayları... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)
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Maddi açıdan bu sezonki şampiyonluğa çok önem veren yönetim, yeni sezon planlamasını da bu doğrultuda yapma kararı aldı.
Eğer Galatasaray sezonu şampiyon olarak bitirirse transferde eli çok rahatlayacak.
Ayrıca sarı kırmızılılar yollarını ayıracağı futbolcular konusunda da rahat hareket edebilecek.
Bu doğrultuda Galatasaraylı kurmaylar şimdiden transfer çalışmalarına başladı.
Özellikle scout ekibi ve menajerlerin önerdiği oyuncular değerlendirme altına alındı.
Galatasaray'ın bilhassa Dries Mertens'in yerine futbolcu baktığı kaydedildi.
Sezon sonunda sarı kırmızılılardan ayrılacak olan yıldızın futbolu bırakması bekleniyor.
Bu gelişme sonrası yeni bir 10 numara arayışına geçen Cimbom'un, transfer adaylarını belirlediği ifade edildi.
Hatta Aslan'ın 10 numara pozisyonu için ilk adayı belli oldu.
Galatasaray'ın ocak ayında kadrosuna katmak istediği o yıldız için yeniden harekete geçtiği öne sürüldü.
Sarı kırmızılıların bu kez transfere nokta koymak için tüm şartları zorlayacağı iddia edildi.
Teknik Direktör Okan Buruk'un da o ismin transferini çok istediği vurgulandı.
İşte Galatasaray'ın peşinde olduğu o yıldız...
G.SARAY FEKIR İÇİN YENİDEN DEVREDE!
Aspor.com.tr'de yer alan habere göre; Galatasaray'ın, İspanya La Liga takımlarından Real Betis forması giyen Nabil Fekir için tekrardan harekete geçtiği öne sürüldü.
Sarı kırmızılılar, ocak ayında kadrosuna katmak istediği Fransız yıldızın transferinden olumlu sonuç alamamıştı.
Yaz transfer dönemi için yeniden Fekir'i gündemine alan Cimbom'un, Real Betis'e iyi bir teklif yapacağı iddia edildi.
30 yaşındaki orta sahanın ise Türkiye'ye gelmeyi çok istediği ve Galatasaray'ın ilgisinden memnun olduğu aktarıldı.
Sezon sonunda Fekir'in ayrılığı için problem yaratmayacak olan Real Betis'in ise, transfer için 6-7 milyon Euro civarında bir bonservis ücreti istediği belirtildi.
Galatasaray'ın ise bu transferi 3 milyon Euro seviyelerinde bitirmeyi planladığı öne sürüldü.
Transfer görüşmelerinin önümüzdeki haftalarda sıklaşacağı ve iki kulüp arasında bir ön anlaşmanın gerçekleşebileceği iddia edildi.
Galatasaray, Fekir transferiyle birlikte Mertens'in yerini çok önemli bir yıldızla doldurmuş olacak.
Nabil Fekir bu sezon Betis formasıyla toplam 14 maça çıktı.
Deneyimli oyuncu bu karşılaşmalarda 2 asist yaptı.
Güncel piyasa değeri 12 milyon Euro olan Fekir'in, kulübüyle olan sözleşmesi 2026 yılında sona erecek.
1.73 boyundaki yıldız kariyerinde Lyon, AS Saint-Priest, FC Vaulx-en-Vel, Caluire, FC Vaulx-en-Vel ve Villeurbanne EL gibi kulüplerde de boy göstermişti.
Nabil Fekir ülke milli takımında ise 25 müsabakada görev alırken, 2 gol kaydetti.
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