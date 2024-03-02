Galatasaray'dan sürpriz forvet hamlesi! Vinicius'un alternatifi Fransa'dan geliyor
Ara transfer döneminde Carlos Vinicius'u kiralayan sarı kırmızılılar Brezilyalı golcüden umduğunu bulamadı. Galatasaray'da beklentilerin altında kalan Brezilyalı yıldızın alternatiflerini aramaya başlayan yönetim sürpriz bir isme kancayı taktı. Cimbom, sözleşmesi sezon sonu bitecek olan Fransız santrafor için harekete geçecek. İşte detaylar... | GS SPOR HABERLERİ
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Vinicius'un performansından memnun olmayan Okan Buruk derbide Arjantinli yıldıza şans vermesi bekleniyor.Hafif ağrıları bulunan ve Fatih Karagümrük maçı kadrosunda yer almayan Icardi Okan Buruk'un en önemli kozu olacak.
FORVETTE BARIŞ ALPER OYNADI!
Ara transfer döneminde Fulham'dan kiralanan Carlos Vinicius Galatasaray formasıyla beklentilerin altında kaldı. Okan Buruk, Brezilyalı forveti yedek başlatırken ileri uçta Barış Alper Yılmaz'a şans verdi.
28 yaşındaki Brezilyalı oyuncu bu sezon Galatasaray formasıyla 7 maça çıkarken 1 kez gol sevinci yaşadı.
Yeni sezon için çalışmalarını yürüten Galatasaray kurmayları forvet transferi için düğmeye bastı.
Galatasaray'ın gündemine son olarak Monaco forması giyen Wissam Ben Yedder geldi.
SÖZLEŞMESİ SONA ERİYOR
33 yaşındaki Fransız santraforun sözleşmesi sezon sonunda bitiyor. Sarı kırmızılı yönetim oyuncuyu ikna ederek imza parasıyla transferi bitirmek istiyor.
Wissam Ben Yedder bu sezon Monaco formasıyla 24 maçta görev alırken 15 gol 1 asistlik katkı sağladı.
Piyasa değeri 10 milyon Euro olan Fransız golcü kariyerinde Toulouse, Sevilla ve Monaco formalarını giydi.
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