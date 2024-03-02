Haberler Galatasaray Galatasaray'dan sürpriz forvet hamlesi! Vinicius'un alternatifi Fransa'dan geliyor

Galatasaray'dan sürpriz forvet hamlesi! Vinicius'un alternatifi Fransa'dan geliyor

Ara transfer döneminde Carlos Vinicius'u kiralayan sarı kırmızılılar Brezilyalı golcüden umduğunu bulamadı. Galatasaray'da beklentilerin altında kalan Brezilyalı yıldızın alternatiflerini aramaya başlayan yönetim sürpriz bir isme kancayı taktı. Cimbom, sözleşmesi sezon sonu bitecek olan Fransız santrafor için harekete geçecek. İşte detaylar... | GS SPOR HABERLERİ

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 02 Mart 2024 Cumartesi 16:14
Son dakika Galatasaray haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Galatasaray'dan sürpriz forvet hamlesi! Vinicius'un alternatifi Fransa'dan geliyor

Avrupa Ligi ve Ziraat Türkiye Kupası'na veda eden Galatasaray rotasını Süper Lig'e çevirdi.

Galatasaray'dan sürpriz forvet hamlesi! Vinicius'un alternatifi Fransa'dan geliyor

Şampiyonluk mücadelesi veren sarı kırmızılılar Süper Lig'in 28. haftasında Beşiktaş'a konuk olacak.

Galatasaray'dan sürpriz forvet hamlesi! Vinicius'un alternatifi Fransa'dan geliyor

Şampiyonluk yolunda kritik bir viraja giren Cimbom zorlu derbiden 3 puanla dönmenin hesaplarını yapıyor.

Galatasaray'dan sürpriz forvet hamlesi! Vinicius'un alternatifi Fransa'dan geliyor

Vinicius'un performansından memnun olmayan Okan Buruk derbide Arjantinli yıldıza şans vermesi bekleniyor.Hafif ağrıları bulunan ve Fatih Karagümrük maçı kadrosunda yer almayan Icardi Okan Buruk'un en önemli kozu olacak.

Galatasaray'dan sürpriz forvet hamlesi! Vinicius'un alternatifi Fransa'dan geliyor

FORVETTE BARIŞ ALPER OYNADI!
Ara transfer döneminde Fulham'dan kiralanan Carlos Vinicius Galatasaray formasıyla beklentilerin altında kaldı. Okan Buruk, Brezilyalı forveti yedek başlatırken ileri uçta Barış Alper Yılmaz'a şans verdi.

Galatasaray'dan sürpriz forvet hamlesi! Vinicius'un alternatifi Fransa'dan geliyor

28 yaşındaki Brezilyalı oyuncu bu sezon Galatasaray formasıyla 7 maça çıkarken 1 kez gol sevinci yaşadı.

Galatasaray'dan sürpriz forvet hamlesi! Vinicius'un alternatifi Fransa'dan geliyor

Yeni sezon için çalışmalarını yürüten Galatasaray kurmayları forvet transferi için düğmeye bastı.

Galatasaray'dan sürpriz forvet hamlesi! Vinicius'un alternatifi Fransa'dan geliyor

Galatasaray'ın gündemine son olarak Monaco forması giyen Wissam Ben Yedder geldi.

Galatasaray'dan sürpriz forvet hamlesi! Vinicius'un alternatifi Fransa'dan geliyor

SÖZLEŞMESİ SONA ERİYOR

33 yaşındaki Fransız santraforun sözleşmesi sezon sonunda bitiyor. Sarı kırmızılı yönetim oyuncuyu ikna ederek imza parasıyla transferi bitirmek istiyor.

SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Beşiktaş - Galatasaray maçı ne zaman?
G.Saray'dan şaşırtan transfer! Kışın olmadı yazın geliyor
EVDE BAKIM AYLIĞI YATAN İLLER MART 2024 | Evde bakım maaşı ne zaman, ayın kaçında yatacak?
2024 MSÜ Kara, Hava, Deniz Harp Okulu taban puanları
MSÜ SINAV SONUÇLARI 2024 | MSÜ sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?
2
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Hatayspor - F.Bahçe maçı ne zaman? Hatayspor - F.Bahçe maçı ne zaman? 17:09
Fırtına'da Alanya mesaisi! Fırtına'da Alanya mesaisi! 16:40
Vinicius'un alternatifi Fransa'dan geliyor! Vinicius'un alternatifi Fransa'dan geliyor! 16:14
Olaylı maçın galibi Eyüpspor! Olaylı maçın galibi Eyüpspor! 15:48
Lyon - Lens maçı ne zaman? Lyon - Lens maçı ne zaman? 15:47
Rennes - Lorient maçı ne zaman? Rennes - Lorient maçı ne zaman? 15:44
Daha Eski
Brest - Le Havre maçı ne zaman? Brest - Le Havre maçı ne zaman? 15:39
Montpellier - Strasbourg maçı ne zaman? Montpellier - Strasbourg maçı ne zaman? 15:36
Keçiörengücü'ne Tuzlaspor çelmesi! Keçiörengücü'ne Tuzlaspor çelmesi! 15:36
Nantes - Metz maçı ne zaman? Nantes - Metz maçı ne zaman? 15:33
Başkent'te kazanan çıkmadı! Başkent'te kazanan çıkmadı! 15:31
Toulouse - Nice maçı ne zaman? Toulouse - Nice maçı ne zaman? 15:30