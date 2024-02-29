Haberler Galatasaray Çelme takmak isteyen mihraklar var!

Çelme takmak isteyen mihraklar var!

Başkan Dursun Özbek, “G.Saray’a karşı açılan 7, 8, 9 cephe var. Sırt sırta olmamızın büyük önemi var” ifadelerini kullandı.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 29 Şubat 2024 Perşembe 06:50
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Çelme takmak isteyen mihraklar var!

G.Saray Başkanı Dursun Özbek, Divan Kurulu Şubat ayı olağanüstü toplantısında çarpıcı açıklamalarda bulundu. Önceki gün düzenlenen sponsorluk töreninde "7 düvele karşı savaşıyoruz" diyen Başkan Dursun Özbek, dün de Divan Kurulu'nda benzer açıklamalarda bulundu. Galatasaray'ın önemli bir dönemden geçtiklerini ifade eden Özbek, "Bu dönemden geçerken Galatasaray'a karşı açılan 7, 8, 9 cephe var. Bu cephede arkadaşlarımla beraber büyük mücadele veriyoruz. Onun için her zamankinden daha fazla sizin, bizim arkamızda durmanıza ihtiyacımız var. Bunu sizlerden rica ediyorum. G.Saray'ın hem sportif hem finansal olarak başarılı yürüyüşüne çelme takmak isteyen bir sürü mihraklar var. Her fırsatta bunu her şekilde kullanıyorlar. Onun için özellikle bu dönemde birlik ve beraberliğimizin, sırt sırta olmamızın büyük önemi var" şeklinde konuştu.

8 DAKİKADA 'JET' YANIT

Galatasaray ile F.Bahçe arasında mesaj savaşları sürüyor. G.Saray Başkanı Dursun Özbek'in, Divan Kurulu'nda yaptığı açıklamalara F.Bahçe Kulübü "F.Bahçe şanlı tarihi boyunca şampiyonluk posterlerinden oyuncu silmedi, belgesellerden görüntü çıkarmak zorunda kalmadı" sözleriyle başlayan bir açıklama ile yanıt verdi. Sarı-lacivertlilerin bu açıklamasına G.Saray 8 dakika yanıt verdi.

ÜFLEYEREK SÖNMEZ

G.Saray'dan yapılan açıklamada, "Hiç boşuna uğraşmayın çünkü içinde bulunduğunuz ateş üfleyerek sönmez" denildi. G.Saray, ayrıca açıklamasında video ile Dursun Özbek'in "Google'a, 'Ananas', 'Tesbih', 'Şike, 'Halı sahada dostluk' maçları yazın. Bakın karşınıza ne çıkıyor. Hiç boşuna uğraşmayın çünkü içinde olduğunuz ateş üfleyerek sönmez" sözlerine yer verdi.

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