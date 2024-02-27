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Galatasaray - Çaykur Rizespor maçının tarihi değişti!

Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında Galatasaray'ın Çaykur Rizespor'u konuk edeceği karşılaşmanın günü ve saati değişti. Daha önce 10 Mart Pazar günü saat 16.00'da oynanacağı açıklanan mücadele 8 Mart Cuma gününe alındı. Galatasaray'ın Çaykur Rizespor'u konuk edeceği maç, 8 Mart'ta saat 20.00'de oynanacak.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 27 Şubat 2024 Salı 14:46 Güncelleme Tarihi: 27 Şubat 2024 Salı 14:53
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Galatasaray - Çaykur Rizespor maçının tarihi değişti!

Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında oynanacak Galatasaray - Rizespor ve İstanbulspor - Kasımpaşa maçlarının tarihi değişti.

TFF'den yapılan açıklama şu şekilde:

UEFA Avrupa Ligi Play Off Turu sonuçları neticesinde, Trendyol Süper Lig 29. hafta programında değişiklikler yapılmıştır.

Buna göre daha önce 10 Mart Pazar günü saat 16.00'da oynanacağı duyurulan Galatasaray - Çaykur Rizespor müsabakası 8 Mart Cuma günü saat 20.00'ye, 8 Mart Cuma günü saat 20.00'de oynanacağı duyurulan İstanbulspor - Kasımpaşa maçı ise 10 Mart Pazar günü saat 16.00'ya alınmıştır.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

Trendyol Süper Lig 29. hafta programı şöyle:

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