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Aşkın Olayım Kerem

Galatasaray'da, penaltıyla goy perdesini açan Kerem Aktürkoğlu'nun gol sevinci dikkat çekti. Kerem, PFDK'nin 1 maç ceza verdiği Icardi'nin gol sevincini yaptı. Tribündeki Arjantinli yıldız da Kerem'in sevincine alkışlarla tepki verdi.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 27 Şubat 2024 Salı 06:50
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Aşkın Olayım Kerem

Galatasaray'da, penaltıyla goy perdesini açan Kerem Aktürkoğlu'nun gol sevinci dikkat çekti. Kerem, PFDK'nin 1 maç ceza verdiği Icardi'nin gol sevincini yaptı. Tribündeki Arjantinli yıldız da Kerem'in sevincine alkışlarla tepki verdi. Taraftarlar da İcardi tezahüratlarıyla birlikte "Aşkın Olayım" şarkısını söyledi. 45+2'de de ağları havalandıran Aktürkoğlu, attığı 2 golle Antalyaspor galibiyetinin mimarı olurken, 25 Ocak'ta 22. haftada RAMS Park'ta oynanan ve 3-1 kazandıkları İstanbulspor maçında attığı 2 golden sonra skor katkısı yapamamıştı. Ligde 11. golünü atan 25 yaşındaki yıldız sol kanat, bu sezon 39 maçta 14 gole ulaştı.

KEREM İLK KEZ KAÇIRDI

Antalyaspor maçının kahramanı olan Kerem Aktürkoğlu, hat-trick yapma fırsatını kullanamadı. 59'da kazanılan penaltıyı kullanan Aktürkoğlu, direğe takıldı. 25 yaşındaki yıldız, Süper Lig kariyerinde ilk kez penaltı kaçırdı.

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