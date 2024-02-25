GALATASARAY TRANSFER: Can Uzun'a rekor bonservis!
Son dakika spor haberleri... Adı sezon başından bu yana Galatasaray ile anılan Can Uzun transferinde dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Alman ekibi oyuncunun bonservisini belirledi. İşte o rakam ve detaylar... GS SPOR HABERLERİ...
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Sarı-kırmızılılar, zirve yarışında ise Fenerbahçe ile kıyasıya bir rekabet içinde yer alıyor.
Bu sezon Bundesliga 2 ekiplerinden Nürnberg'de harika bir sezon geçiren Can Uzun birçok kulübün olduğu gibi Galatasaray'ın da listesinde yer alıyor.
Ancak sarı-kırmızılılar'ın yeni sezonda kadrosuna katmayı planladığı 19 yaşındaki forvetin fiyatı el yakacak. Alınan bilgilere göre Nürnberg 2027 yılına kadar sözleşmesi bulunan Can Uzun'un bonservis bedelini 25 milyon Euro olarak belirledi.
EĞER EURO 2024'TE OYNARSA...
Şu anda milli takım tercihini yapmayan genç yıldız Türkiye ve Almanya futbol federasyonları ile görüşmelerini sürdürüyor.
Yıldız futbolcunun Euro 2024'te forma giymesi ve iyi bir performans sergilemesi halinde fiyatının daha da artacağı belirtiliyor.
Bu sezon Nürnberg formasıyla 21 maçta 14 gol atıp 3 asist yapan Can Uzun hem forvet hem de 10 numara pozisyonunda oynuyor. Can Uzun'la Avrupa'nın 5 büyük liginden önemli kulüplerin de yakından ilgilendiği ifade ediliyor.
Türkiye ve Almanya futbol federasyonlarından milli takım için teklif alan Can Uzun düşünme aşamasında. Genç yıldızın Ay-Yıldızlı formaya daha yakın olduğu belirtiliyor
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