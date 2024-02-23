Farklı bir dünya

Galatasaray'ın eski futbolcularından Marek Heinz, Türkiye'de futbolun çok farklı yaşandığını söyledi. Ülkesi basınından İsport'a konuşan Heinz, "Türkiye'de taraftarlar başka bir dünyada yaşıyor. Almanya'da oynadığınızda ve 60 bin kişi stada geldiğinde harika bir atmosfer oluyor. Ama Türkiye'de Galatasaray, Fenerbahçe ya da Beşiktaş'ta oynuyorsanız, mesele sadece iyi vakit geçirmek değildir. Öyle bir atmosfer yaratıyorlar ki neredeyse gerçek dışı" dedi. Galatasaray taraftarlarının takımlarını her yerde desteklediğini belirten Heinz şöyle devam etti:

GERÇEKTEN KEYİF ALIYORLAR

"İzmır'de Olimpiyat Stadı'nda oynadık, 60, 70 bin kişi geldi ve bunların elli bini Galatasaray taraftarıydı. Bu açıdan Avrupa'da çok büyük bir kulüp. Gerçekten her yere gidiyorlar. Bazen antrenmanlar bile doluydu. Her yerdeydiler. Nereye uçsak hemen yol boyunca dururlardı, meşaleleri vardı ve bizi bir gün önceden karşılarlardı. Gerçekten çok kalabalıklardı. Futboldan gerçekten keyif alıyorlar. Sanki futbolu yiyor gibiler. Çok yakın davranıyorlar ama agresif değiller. Sokakta biri sizi tanıdığında ve birden etrafınızda büyük bir kalabalık toplanıyor