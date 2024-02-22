TRANSFER HABERİ: Mostafa Mohamed Galatasaray'a dönüyor! Bonservisi...
Son dakika spor haberi: Galatasaray, sezon sonunda eski yıldızı Mostafa Mohamed'i yeniden kadrosuna katmaya hazırlanıyor. Nantes'dan ayrılma kararı alan Mısırlı futbolcunun sarı-kırmızılı takıma döneceği iddiası gündem oldu. Fransız basını, sezon sonunda Nantes'dan ayrılacak olan Mostafa Mohamed'in bonservis bedelini duyurdu. İşte yaşanan gelişmelerin detayları...
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2022/23 sezonunun başında Fransa Ligue 1 ekibi Nantes'a satın alma opsiyonuyla kiralanan Mısırlı futbolcu, burada sergilediği performansla opsiyonun kullanılması için takımını ikna etti. Mohamed'den memnun kalan Fransız ekibi, golcü oyuncunun bonservisini aldı.
"TÜRKİYE'YE DÖNECEK!"
Haberde Mostafa Mohamed'in bir sonraki adresinin yeniden Türkiye olacağı belirtildi. Galatasaray'ın tekrar kadrosuna katmayı düşündüğü söylenen yıldız futbolcunun geleceği ilerleyen süreçte belli olacak.
BONSERVİSİ 10 MİLYON EURO!
Akşam Gazetesi'nin Fransız basınından derlediği habere göre; Mostafa Mohamed, yaz transfer döneminde 10 milyon euro'nun üzerinde bir bedelle Nantes'ten ayrılacak.
ICARDI'NİN YEDEĞİ OLACAK!
Sarı-kırmızılı ekibin Mostafa Mohamed'i Mauro Icardi'nin yedeği olarak değerlendirebileceği öğrenildi.
Mostafa Mohamed, Nantes formasıyla bu sezon 18 karşılaşmada forma giydi. Yıldız oyuncu, bu karşılaşmalarda 7 gol ve 1 asistlik performans sergiledi.
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