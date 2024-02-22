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TRANSFER HABERİ: Mostafa Mohamed Galatasaray'a dönüyor! Bonservisi...

Son dakika spor haberi: Galatasaray, sezon sonunda eski yıldızı Mostafa Mohamed'i yeniden kadrosuna katmaya hazırlanıyor. Nantes'dan ayrılma kararı alan Mısırlı futbolcunun sarı-kırmızılı takıma döneceği iddiası gündem oldu. Fransız basını, sezon sonunda Nantes'dan ayrılacak olan Mostafa Mohamed'in bonservis bedelini duyurdu. İşte yaşanan gelişmelerin detayları...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 22 Şubat 2024 Perşembe 11:09
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TRANSFER HABERİ: Mostafa Mohamed Galatasaray'a dönüyor! Bonservisi...

Galatasaray'ın sezon başında 5.75 milyon euro karşılığında Nantes'a sattığı Mısırlı golcü Mostafa Mohamed için sürpriz bir gelişme yaşandı. Yıldız forvetin, sezon sonunda sarı-kırmızılı takıma döneceği iddia edildi.

TRANSFER HABERİ: Mostafa Mohamed Galatasaray'a dönüyor! Bonservisi...

Cimbom, Mostafa Mohamed'i 2022 yılında Mısır Ligi ekibi Zamalek'ten kadrosuna katmıştı. Fenerbahçe ile girdiği transfer yarışını kazanan Galatasaray, yıldız isme imzayı attırdı.

TRANSFER HABERİ: Mostafa Mohamed Galatasaray'a dönüyor! Bonservisi...

Performansıyla dikkatleri üzerine çeken Mostafa Mohamed, özellikle Fenerbahçe maçlarında attığı gollerle Galatasaray taraftarının sevgilisi oldu. Yükselen grafiğini sürdüren Mostafa Mohamed, Avrupa takımlarının da radarına girdi.

TRANSFER HABERİ: Mostafa Mohamed Galatasaray'a dönüyor! Bonservisi...

2022/23 sezonunun başında Fransa Ligue 1 ekibi Nantes'a satın alma opsiyonuyla kiralanan Mısırlı futbolcu, burada sergilediği performansla opsiyonun kullanılması için takımını ikna etti. Mohamed'den memnun kalan Fransız ekibi, golcü oyuncunun bonservisini aldı.

TRANSFER HABERİ: Mostafa Mohamed Galatasaray'a dönüyor! Bonservisi...

"TÜRKİYE'YE DÖNECEK!"
Haberde Mostafa Mohamed'in bir sonraki adresinin yeniden Türkiye olacağı belirtildi. Galatasaray'ın tekrar kadrosuna katmayı düşündüğü söylenen yıldız futbolcunun geleceği ilerleyen süreçte belli olacak.

TRANSFER HABERİ: Mostafa Mohamed Galatasaray'a dönüyor! Bonservisi...

BONSERVİSİ 10 MİLYON EURO!
Akşam Gazetesi'nin Fransız basınından derlediği habere göre; Mostafa Mohamed, yaz transfer döneminde 10 milyon euro'nun üzerinde bir bedelle Nantes'ten ayrılacak.

TRANSFER HABERİ: Mostafa Mohamed Galatasaray'a dönüyor! Bonservisi...

ICARDI'NİN YEDEĞİ OLACAK!
Sarı-kırmızılı ekibin Mostafa Mohamed'i Mauro Icardi'nin yedeği olarak değerlendirebileceği öğrenildi.

TRANSFER HABERİ: Mostafa Mohamed Galatasaray'a dönüyor! Bonservisi...

Mostafa Mohamed, Nantes formasıyla bu sezon 18 karşılaşmada forma giydi. Yıldız oyuncu, bu karşılaşmalarda 7 gol ve 1 asistlik performans sergiledi.

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