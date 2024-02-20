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Avrupa'nın en iyisi
Yeniden şampiyonluğun en büyük favorisi konuma gelen Galatasaray sadece Süper Lig'in değil Avrupa'nın da zirvesinde... Özellikle evinde aldığı başarılı sonuçlarla adından söz ettiren Cimbom, Süper Lig ve Avrupa'nın beş büyük liginde iç sahada devam eden en uzun galibiyet serisine sahip... Sarıkırmızılı ekip, taraftarları önünde oynadığı üst üste 16 maçtan galibiyetle ayrıldı. Galatasaray'ı 6 galibiyetle serisiyle Atalanta, Athletic, İnter ve Nice takip ediyor. Tottenham'ın ise üst üste 5 galibiyeti bulunuyor.
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