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TRANSFER HABERLERİ - Galatasaray'a piyango! Avrupa devleri peşinde

Son dakika Galatasaray transfer haberleri... Süper Lig'de zirve mücadelesi veren Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi'nde de yoluna devam ediyor. Sarı-kırmızılılarda dikkat çekici performansa imza atan yıldız isim ise Avrupa'nın önemli kulüpleri peşine taktı. İşte detaylar... (GS transfer haberleri)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 17 Şubat 2024 Cumartesi 15:01
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TRANSFER HABERLERİ - Galatasaray'a piyango! Avrupa devleri peşinde

Şampiyonlar Ligi'nde 3. olarak yoluna Avrupa Ligi'nde devam eden Galatasaray'da flaş gelişmeler yaşanıyor.

TRANSFER HABERLERİ - Galatasaray'a piyango! Avrupa devleri peşinde

Sarı-kırmızılılarda transfer gündemi de hareketliliğini koruyor.

TRANSFER HABERLERİ - Galatasaray'a piyango! Avrupa devleri peşinde

Aslan'da son yıllarda yükselen bir grafik çizen o isme, Avrupa devleri talip oldu. İşte detaylar...

TRANSFER HABERLERİ - Galatasaray'a piyango! Avrupa devleri peşinde

BARIŞ ALPER'E TRANSFER KANCASI!

Bu sezon birçok mevkide gösterdiği performansla ilk 11'de yerini kapan Barış Alper Yılmaz, sezon sonunda Avrupa yolcusu...

TRANSFER HABERLERİ - Galatasaray'a piyango! Avrupa devleri peşinde

23 yaşındaki oyuncu, sarı-kırmızılılarda bu sezon sağ bek, sol bek ve sağ kanatta forma giydi.

TRANSFER HABERLERİ - Galatasaray'a piyango! Avrupa devleri peşinde

Ayrıca Süper Lig'de bu 3 mevkide haftanın ilk 11'ine seçilme başarısı gösterdi.

TRANSFER HABERLERİ - Galatasaray'a piyango! Avrupa devleri peşinde

Fiziki gücünü her maçta sahaya yansıtan Barış Alper, Prag maçında da uzatma dakikalarında sprint atarak Icardi'ye asisti yapmıştı.

TRANSFER HABERLERİ - Galatasaray'a piyango! Avrupa devleri peşinde

Bu maçta İngiliz ve İtalyan ekiplerinin scoutları, genç ismi tribünde izlemişti.

TRANSFER HABERLERİ - Galatasaray'a piyango! Avrupa devleri peşinde

Bu sezon 39 maçta forma giyen Barış Alper, 4 gol - 6 asistlik performans sergiledi ve 2.081 dakika sahada kaldı.

TRANSFER HABERLERİ - Galatasaray'a piyango! Avrupa devleri peşinde

Oyuncunun haklarının yüzde 20'si Ankara Keçiörengücü'nde bulunuyor. G.Saray, futbolcunun kalan kısmını da almak istiyor.

TRANSFER HABERLERİ - Galatasaray'a piyango! Avrupa devleri peşinde

Cimbom'un genç futbolcu için minimum 20 milyon euro beklediği gelen bilgiler arasında...

TRANSFER HABERLERİ - Galatasaray'a piyango! Avrupa devleri peşinde

BARIŞ ALPER YILMAZ KİMDİR?

Barış Alper Yılmaz, 23 Mayıs 2000'de Rize'de dünyaya geldi. Futbola Rize Özel İdare Spor'da başladı.

TRANSFER HABERLERİ - Galatasaray'a piyango! Avrupa devleri peşinde

2017 yazında Ankara Demirspor'a transfer olan Barış Alper, 2020 yazında ise Ankara Keçiörengücü'ne imzayı attı.

TRANSFER HABERLERİ - Galatasaray'a piyango! Avrupa devleri peşinde

Burada başarılı bir yıl geçiren hücum oyuncusu, 2021 yazında 2.1 milyon euro bonservis bedeliyle transfer oldu.

TRANSFER HABERLERİ - Galatasaray'a piyango! Avrupa devleri peşinde

Barış Alper'in sarı-kırmızılılarla 2027'ye kadar sözleşmesi bulunuyor.

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