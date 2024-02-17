TRANSFER HABERLERİ - Galatasaray'a piyango! Avrupa devleri peşinde
Son dakika Galatasaray transfer haberleri... Süper Lig'de zirve mücadelesi veren Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi'nde de yoluna devam ediyor. Sarı-kırmızılılarda dikkat çekici performansa imza atan yıldız isim ise Avrupa'nın önemli kulüpleri peşine taktı. İşte detaylar... (GS transfer haberleri)
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BARIŞ ALPER'E TRANSFER KANCASI!
Bu sezon birçok mevkide gösterdiği performansla ilk 11'de yerini kapan Barış Alper Yılmaz, sezon sonunda Avrupa yolcusu...
23 yaşındaki oyuncu, sarı-kırmızılılarda bu sezon sağ bek, sol bek ve sağ kanatta forma giydi.
Ayrıca Süper Lig'de bu 3 mevkide haftanın ilk 11'ine seçilme başarısı gösterdi.
Fiziki gücünü her maçta sahaya yansıtan Barış Alper, Prag maçında da uzatma dakikalarında sprint atarak Icardi'ye asisti yapmıştı.
Bu maçta İngiliz ve İtalyan ekiplerinin scoutları, genç ismi tribünde izlemişti.
Bu sezon 39 maçta forma giyen Barış Alper, 4 gol - 6 asistlik performans sergiledi ve 2.081 dakika sahada kaldı.
Oyuncunun haklarının yüzde 20'si Ankara Keçiörengücü'nde bulunuyor. G.Saray, futbolcunun kalan kısmını da almak istiyor.
Cimbom'un genç futbolcu için minimum 20 milyon euro beklediği gelen bilgiler arasında...
BARIŞ ALPER YILMAZ KİMDİR?
Barış Alper Yılmaz, 23 Mayıs 2000'de Rize'de dünyaya geldi. Futbola Rize Özel İdare Spor'da başladı.
2017 yazında Ankara Demirspor'a transfer olan Barış Alper, 2020 yazında ise Ankara Keçiörengücü'ne imzayı attı.
Burada başarılı bir yıl geçiren hücum oyuncusu, 2021 yazında 2.1 milyon euro bonservis bedeliyle transfer oldu.
Barış Alper'in sarı-kırmızılılarla 2027'ye kadar sözleşmesi bulunuyor.
23 yaşındaki oyuncunun güncel piyasa değeri ise 7.5 milyon euro...
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