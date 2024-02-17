Galatasaray Avrupa'yı titretti! Dış basında manşetleri süsledi

Galatasaray'ın Avrupa Ligi son 16 play-off turu ilk maçında Sparta Prag'ı 90+1'de Icardi'nin golüyle 3-2 yenmesi dış basında geniş yer buldu.

Medyada yer alan bazı ifadeler şöyle:

İcardi'nin golüyle kötü biten bir dram.

Sparta, Galatasaray'a karşı savaşı kaybetti.

İcardi uzatmalarda nakavt etti.

BİLEĞİ BÜKÜLMÜYOR

Galatasaray, Avrupa Ligi'nde son 13 maçta sadece 1 kez mağlup oldu. 2021-22'de Avrupa Ligi'nde 12 maça çıkan Aslan, 5 galibiyet, 6 beraberlik aldı, sadece Barcelona'ya yenildi. Bu sezon da Avrupa Ligi'ne Sparta Prag galibiyetiyle başladı.

EVİNDE 30 MAÇTIR YENİLMİYOR

Galatasaray, Süper Lig'de sahasında oynadığı son 30 maçta mağlup olmadı. 28 galibiyet, 2 beraberlik elde eden sarı-kırmızılı ekip, bu sezon ise Rams Park'ta ligde 13'te 13 yaptı.

Galatasaray, teknik direktör Okan Buruk yönetiminde en parlak dönemlerinden birisini yaşıyor. İyi bir hava yakalayan ve Süper Lig'de Fenerbahçe'yi 2 puan farkla geçerek zirveye yerleşen sarı-kırmızılı ekip, Türkiye Kupası'nda çeyrek finale adını yazdırırken son olarak Avrupa Ligi play-off turu ilk maçında Sparta Prag'ı 3-2 mağlup etti. Zaman zaman zorlansa da pes etmedi, Kerem Demirbay, Dries Mertens ve Mauro İcardi'nin golleriyle 3-2 galip geldi. Galatasaray, 22 Şubat Perşembe günü Çekya'da yapılacak rövanş maçı öncesinde önemli bir avantaj yakaladı.

BURUK CAMİAYA ÇAĞRI YAPTI

Cimbom, 29 Şubat'ta Türkiye Kupası çeyrek finalinde Fatih Karagümrük ile karşılaşacak. Fenerbahçe ile de TFF Süper Kupa için mücadele edecek. Galatasaray'ın önünde bu sezon kazanılacak 4 kupa var ve geçen sezon şampiyonluk kupasını kucaklayan Okan Buruk 4 kupayı birden talip... Bunun için de tek bir isteği var: Birliktelik... Buruk, Prag maçı öncesi yaptığı açıklamada, "Yönetimimizle birlikte bir performans sergiliyoruz. Ana amacımız Galatasaray'ın başarısı. Bu birliktelik bize galibiyet ve başarı getiriyor. Bu sene hedefimiz 4 kupa. Birlikteliğe ihtiyacımız var" çağrısı yapmıştı.

AVRUPA LİGİ'NDEKİ SERÜVENİ

Galatasaray, 2. eleme turundan başladığı UEFA Şampiyonlar Ligi'nde sırasıyla Litvanya'nın Zalgiris, Slovenya'nın Olimpija ve Norveç'in Molde takımlarını geçerek gruplara girdi. Bayern Münih, Kopenhag ve Manchester United takımlarının olduğu A Grubu'nu 1 galibiyet, 2 beraberlik ve 3 yenilgiyle tamamladı. 5 puanla üçüncü oldu ve yoluna "Kupa 2"de devam etme hakkı kazandı.

GALİBİYET SAYISI ÖNDE

Galatasaray, UEFA Kupası ve Avrupa Ligi'nde toplam 93 maça çıktı. 1999-2000 sezonunda UEFA Kupası'nı kaldıran sarı- kırmızılı ekibin, Avrupa'nın 2 numaralı futbol turnuvasında 37 galibiyeti bulunuyor. Ayrıca 31 beraberlik ve 25 yenilgi elde etti.

BURUK HAKLI ÇIKTI

Sparta Prag karşısında İcardi'yi 90 dakika oyunda tutan Okan Buruk, Arjantinli forvetin uzatmadaki golüyle haklı çıkarken, galibiyeti golünün asisti de Buruk'un oyun içinde sağ beke çektiği Barış Alper'den geldi.