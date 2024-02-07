Spor yazarları Galatasaray - Bandırmaspor maçını değerlendirdi

Depremin ilk gününden itibaren bölgeyi yakından takip eden herkes aynı şeyi söylüyor; "yardımların artarak devam etmesi şart". Acılar paylaştıkça az da olsa hafifliyor, hayat devam ediyor.

6 Şubat tarihinin kederi Galatasaray'a siyah bir forma olmuş, hava mevsim normalinin üstünde olmasına karşın tribünlerse ilk kez bu kadar boştu. Yine de Sanchez'in kafası ve iki penaltı golüyle üç farklı üstünlüğü yakalamayı bildi sarı kırmızılılar.