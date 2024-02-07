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Spor yazarları Galatasaray - Bandırmaspor maçını değerlendirdi

Son dakika Galatasaray haberleri... Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda sahasında Bandırmaspor'u konuk eden Galatasaray, rakibini 4-2 yenerek adını çeyrek finale yazdırdı. Fotomaç Gazetesi yazarları da bu mücadeleyi dikkat çeken sözlerle değerlendirdi. İşte o yazılar... (GS spor haberleri)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 07 Şubat 2024 Çarşamba 07:29
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Spor yazarları Galatasaray - Bandırmaspor maçını değerlendirdi

SERKAN KORKMAZ - SİYAH FORMA

Büyük felaketin yıl dönümünde bir futbol maçının keyfini çıkarmak çok güçtü. Binlerce insanımızı kaybettik, sağ kalanlar da ruhen ağır yaralı.

Spor yazarları Galatasaray - Bandırmaspor maçını değerlendirdi

Depremin ilk gününden itibaren bölgeyi yakından takip eden herkes aynı şeyi söylüyor; "yardımların artarak devam etmesi şart". Acılar paylaştıkça az da olsa hafifliyor, hayat devam ediyor.

Spor yazarları Galatasaray - Bandırmaspor maçını değerlendirdi

6 Şubat tarihinin kederi Galatasaray'a siyah bir forma olmuş, hava mevsim normalinin üstünde olmasına karşın tribünlerse ilk kez bu kadar boştu. Yine de Sanchez'in kafası ve iki penaltı golüyle üç farklı üstünlüğü yakalamayı bildi sarı kırmızılılar.

Spor yazarları Galatasaray - Bandırmaspor maçını değerlendirdi

Alt ligin kifayetli takımlarından Bandırma, çok beğendiğim Hüseyin Eroğlu yönetiminde yılmamış, maçı bırakmamıştı. Önce ilk yarı biterken ardından maçın sonlarına doğru ev sahibi bulduğu gollerle maça ortak olmayı başardı.

Spor yazarları Galatasaray - Bandırmaspor maçını değerlendirdi

Son bölümde yedekler, yeniler, gençler ve formsuzlarla sahada kalan Okan hocanın takımı Bandırma'nın yorulmasıyla kalesinde fazla tehlike görmedi.

Spor yazarları Galatasaray - Bandırmaspor maçını değerlendirdi

Karşılaşmanın son golünü kaydeden yeni transfer Vinicius'la ilgili olumlu ya da olumsuz bir kritik yapmak için çok erken. Yine de yeni takımıyla ilk resmi maçında gol atmak elbette önemli.

Spor yazarları Galatasaray - Bandırmaspor maçını değerlendirdi

Galatasaray'da dün akşam oynayan futbolcuların geneli standardının hayli altında oynadı. Zaha, başta ikinci penaltıda birbirlerine diklenen Barış ve Tete'nin arasına girmesiyle saha liderliğine soyundu ve bence bu tavrıyla takdiri hak etti.

Spor yazarları Galatasaray - Bandırmaspor maçını değerlendirdi

Yine de Buruk'un, Zaha'ya sahada biraz daha sakin kalması gerektiğini söylemesi şart.

Spor yazarları Galatasaray - Bandırmaspor maçını değerlendirdi

LEVENT TÜZEMEN - VINICIUS FAYDA SAĞLAR

VAR sisteminin nihayet dört dörtlük çalıştığı bir maç izledim. VAR'da görevli Özgür Yankaya maçın hakemi Meteoğlu'nu kritik pozisyonlarda çok doğru uyardı.

Spor yazarları Galatasaray - Bandırmaspor maçını değerlendirdi

Sonuç maçın hakemi ile VAR uyumu adaletli kararların çıkmasını sağladı. Dilerim bu doğru kararları ligde de izleriz, kritik maçlarda da bu sezon VAR'ın en formda hakemi Özgür Yankaya'nın daha fazla görev almasını duyarız.

Spor yazarları Galatasaray - Bandırmaspor maçını değerlendirdi

Gözüm Vinicius üzerindeydi… Brezilyalı golcü, ilk maçında sürekli pozisyonları takip etti, mücadeleden kaçmadı, Halil Dervişoğlu bazı pozisyonlarda pas verseydi Brezilyalı golcü bunları değerlendirirdi.

Spor yazarları Galatasaray - Bandırmaspor maçını değerlendirdi

Attığı gol de pozisyon takipçiliğinin eseriydi. Okan hoca, ideal kadroyu sahaya sürdüğünde özellikle Vinicius, Icardi ile birlikte oynadığında daha verimli olacaktır.

Spor yazarları Galatasaray - Bandırmaspor maçını değerlendirdi

Özellikle duran toplarda uzun boyunun avantajını kullanacağı gibi Sanchez ve Icardi gibi oyunculara da kafa vuruşlarında alan yaratacaktır.

Spor yazarları Galatasaray - Bandırmaspor maçını değerlendirdi

Bandırma 1. Lig'in sert ve iddialı bir ekibi. İlk golü yiyene kadar kompakt futbol anlayışını sahaya yansıttılar. İki doğru penaltı kararı sonrası gelen gollerle kapalı oyunu bırakıp daha açık futbolu tercih ettiler.

Spor yazarları Galatasaray - Bandırmaspor maçını değerlendirdi

Cesaret ile G.Saray'ın üstüne gittiler. Ve mükemmel bir gole de imza attılar.

Spor yazarları Galatasaray - Bandırmaspor maçını değerlendirdi

Okan Buruk G.Saray'da yeni bir anlayış başlattı. Her oyuncunun Berkan gibi stoperde Barış gibi sağ bekte oynama alışkanlığını getirdi.

Spor yazarları Galatasaray - Bandırmaspor maçını değerlendirdi

Derin rotasyona rağmen G.Saray kazanmayı başardı ve kupada çeyrek finale kaldı.

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