Spor yazarları Galatasaray - Bandırmaspor maçını değerlendirdi
Son dakika Galatasaray haberleri... Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda sahasında Bandırmaspor'u konuk eden Galatasaray, rakibini 4-2 yenerek adını çeyrek finale yazdırdı. Fotomaç Gazetesi yazarları da bu mücadeleyi dikkat çeken sözlerle değerlendirdi. İşte o yazılar... (GS spor haberleri)
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Alt ligin kifayetli takımlarından Bandırma, çok beğendiğim Hüseyin Eroğlu yönetiminde yılmamış, maçı bırakmamıştı. Önce ilk yarı biterken ardından maçın sonlarına doğru ev sahibi bulduğu gollerle maça ortak olmayı başardı.
Son bölümde yedekler, yeniler, gençler ve formsuzlarla sahada kalan Okan hocanın takımı Bandırma'nın yorulmasıyla kalesinde fazla tehlike görmedi.
Karşılaşmanın son golünü kaydeden yeni transfer Vinicius'la ilgili olumlu ya da olumsuz bir kritik yapmak için çok erken. Yine de yeni takımıyla ilk resmi maçında gol atmak elbette önemli.
Galatasaray'da dün akşam oynayan futbolcuların geneli standardının hayli altında oynadı. Zaha, başta ikinci penaltıda birbirlerine diklenen Barış ve Tete'nin arasına girmesiyle saha liderliğine soyundu ve bence bu tavrıyla takdiri hak etti.
Yine de Buruk'un, Zaha'ya sahada biraz daha sakin kalması gerektiğini söylemesi şart.
LEVENT TÜZEMEN - VINICIUS FAYDA SAĞLAR
VAR sisteminin nihayet dört dörtlük çalıştığı bir maç izledim. VAR'da görevli Özgür Yankaya maçın hakemi Meteoğlu'nu kritik pozisyonlarda çok doğru uyardı.
Sonuç maçın hakemi ile VAR uyumu adaletli kararların çıkmasını sağladı. Dilerim bu doğru kararları ligde de izleriz, kritik maçlarda da bu sezon VAR'ın en formda hakemi Özgür Yankaya'nın daha fazla görev almasını duyarız.
Gözüm Vinicius üzerindeydi… Brezilyalı golcü, ilk maçında sürekli pozisyonları takip etti, mücadeleden kaçmadı, Halil Dervişoğlu bazı pozisyonlarda pas verseydi Brezilyalı golcü bunları değerlendirirdi.
Attığı gol de pozisyon takipçiliğinin eseriydi. Okan hoca, ideal kadroyu sahaya sürdüğünde özellikle Vinicius, Icardi ile birlikte oynadığında daha verimli olacaktır.
Özellikle duran toplarda uzun boyunun avantajını kullanacağı gibi Sanchez ve Icardi gibi oyunculara da kafa vuruşlarında alan yaratacaktır.
Bandırma 1. Lig'in sert ve iddialı bir ekibi. İlk golü yiyene kadar kompakt futbol anlayışını sahaya yansıttılar. İki doğru penaltı kararı sonrası gelen gollerle kapalı oyunu bırakıp daha açık futbolu tercih ettiler.
Cesaret ile G.Saray'ın üstüne gittiler. Ve mükemmel bir gole de imza attılar.
Okan Buruk G.Saray'da yeni bir anlayış başlattı. Her oyuncunun Berkan gibi stoperde Barış gibi sağ bekte oynama alışkanlığını getirdi.
Derin rotasyona rağmen G.Saray kazanmayı başardı ve kupada çeyrek finale kaldı.
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