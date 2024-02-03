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GALATASARAY HABERLERİ - Sağ beke Aurier

Sarı-kırmızılılar, Fransız yıldız Sacha Boey’u Bayern Münih’e sattıktan sonra birçok oyuncu ile temas kurdu. Mantıklı çözüm olarak Serge Aurier’de karar kaldı.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 03 Şubat 2024 Cumartesi 06:50
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GALATASARAY HABERLERİ - Sağ beke Aurier

Galatasaray'da devre arası transfer harekatı giden oyuncular üzerinden şekillendi. Sacha Boey, kıran kırana pazarlıklar sonrası 30 milyon euro bedelle, Alman devi Bayern Münih'in yolunu tuttu. Hemen arayışa geçen Aslan'da öncelik Lorenz Assignon'a verilmişti. Ancak o Burnley bir başka deyişle Premier Lig'in cazibesine kapıldı ve Ada'yı tercih etti. Cimbom da aradığı beki yine İngiltere'den buldu.

Cimbom, Nottingham Forest'ten Serge Aurier'i kadrosuna katmak için girişimlere başladı. Oyuncuyu Wilfried Zaha ikna ederken Ada temsilcisiyle de anlaşma sağlandı. Ancak pazarlığın ilerleyen aşamasında ödeme şartları sebebiyle iş neredeyse bozuluyordu. Burada Aurier'in "Sadece Galatasaray'a giderim" çıkışı etkili oldu. Süngüsü düşen Nottingham oyuncusunu Cimbom'a vermeyi kabul etti. Böylece Fildişili yıldız ile sezon sonuna kadar imzalar atıldı.

ZAHA'NIN BİR TELEFONU YETTİ

ASLAN, Aurier'i çok istiyordu. Bunun için vatandaşı Wilfried Zaha'yı da devreye soktu. Tecrübeli hücum oyuncusunun tek telefonu transferi çözdü. Bu andan itibaren Aurier başka tekliflere kapısını kapattı ve sadece Galatasaray'da forma giyeceğini Nottingham Forest yönetimine iletti. Transferi böylece resmiyet kazandı.

EBOUE'DEN SONRA YİNE FİLDİŞİLİ

CİMBOM'DA Emmanuel Eboue'nin sağ bek performansı hafızalara kazınmıştı. Sarı-kırmızılılar yıllar sonra yeniden Fildişili sağ bekle anlaştı. Şimdi camia Serge Aurier'den Eboue'nin mirasını sürdürmesini bekliyor.

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