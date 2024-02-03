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GALATASARAY HABERLERİ - Forvete Vinicius

33 yaşındaki Bakambu’yu iyi rakama satan Aslan yerini Brezilyalı yıldızla doldurdu. 28 yaşındaki isim, sırtı dönük oynamada gerçek bir usta...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 03 Şubat 2024 Cumartesi 06:50
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GALATASARAY HABERLERİ - Forvete Vinicius

Aslan'ın devre arasında kadroya kattığı isimlerden biri de Carlos Vinicius oldu. Bakambu'ya gelen sürpriz teklifi değerlendiren Cimbom alternatifini çabuk buldu. Bakambu'yu Betis'e gönderen sarı-kırmızılılar yedek forvet sorununu da yine Ada'dan çözdü. Carlos Vinicius, Fulham'dan sezon sonuna kadar uygun bedelle kiralandı. Böylece Mauro İcardi'yi yedekleyecek oyuncu kısa süre içinde sarı-kırmızı saflara katıldı.

GÜCÜNÜ GÖSTERİYOR

Carlos Vinicius, iyi forvetlerin arkasında beklemeye alışkın bir isim. Okan Buruk'un sevdiği tarzda bir oyuncu. Hücum presi güçlü şekilde yapabiliyor. En önemli özelliği sırtı dönük oyundaki başarısı. Rakibi arkasında tutarak hem arkadan gelen takım arkadaşlarına pozisyon hazırlıyor hem de topu ileride tutarak takımı rahatlatıyor. Gol sayısı çok yukarılarda olmasa da iki ayağıyla da etkili şutlar çıkarabiliyor. Bakambu'ya göre gücüyle farkını gösterecek.

CASSIO LINCOLN ARACILIK YAPTI

Florya'ya geçtiğimiz günlerde sarı-kırmızılıların eski oyuncusu Cassio Lincoln gelmişti. Brezilyalı yıldızın ziyaretinin bir amacı daha olduğu ortaya çıktı. Lincoln'ün, Vinicius transferinde Galatasaray'a yardımcı olduğu öğrenildi. Brezilyalı vatandaşı ile görüşen Lincoln, ona kulübü tanıtarak kariyer rotasını çizmesine yardım etti.

BURUK'UN TARZINA ÇOK UYGUN

Carlos Vinicius, Brezilya'dan çıkan son dönem forvetler arasında daha çok gücüyle ön planda. Okan Buruk'un çok sevdiği ve her takımında yaptırdığı hücum prese çok uygun. Sıkıntılı maçları çözebilecek yetenekte.

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