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Berkan Kutlu: Galatasaray için her şeyi vermeye hazırız

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında deplasmanda Yılport Samsunspor'u 2-0 mağlup etti. Sarı-kırmızılıların orta saha oyuncusu Berkan Kutlu Karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu. İşte Berkan'ın açıklamaları...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 02 Şubat 2024 Cuma 22:22 Güncelleme Tarihi: 02 Şubat 2024 Cuma 22:23
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Berkan Kutlu: Galatasaray için her şeyi vermeye hazırız

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında deplasmanda Yılport Samsunspor'u ilk yarıda bulduğu gollerle 2-0 mağlup etti.

Sarı-kırmızılıların orta saha oyuncusu Berkan Kutlu Karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu.

Berkan'ın açıklamaları şu şekilde:

Öncelikle Taçsız Kral Metin Oktay'ın doğum günü, onu saygıyla anıyoruz. Maç için de takım arkadaşlarımı tebrik ediyorum. Erken goller bulduk, üçü de atabilirdik. Galatasaray için her şeyi vermeye hazırız. Tek hedefimiz şampiyonluk. Bu yolda nerede görev verilirse yaparız.

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