Haberler Galatasaray TRANSFER HABERİ - Rıdvan Yılmaz'dan Galatasaray'ı yıkan haber!

TRANSFER HABERİ - Rıdvan Yılmaz'dan Galatasaray'ı yıkan haber!

Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Sol bek transferi için girişimlerini sürdüren Galatasaray, Rangers forması giyen Rıdvan Yılmaz'ı gündemine almıştı. Milli futbolcudan sarı-kırmızılıları üzen bir haber geldi. İşte detaylar... (GS spor haberi)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 02 Şubat 2024 Cuma 00:35
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TRANSFER HABERİ - Rıdvan Yılmaz'dan Galatasaray'ı yıkan haber!

Bu sezon üç kulvarda da mücadelesini sürdüren Galatasaray'da flaş gelişmeler yaşanıyor.

TRANSFER HABERİ - Rıdvan Yılmaz'dan Galatasaray'ı yıkan haber!

Ara transfer dönemini şu ana kadar durgun geçiren sarı-kırmızılılar, takviye çalışmalarını hızlandırdı.

TRANSFER HABERİ - Rıdvan Yılmaz'dan Galatasaray'ı yıkan haber!

Cimbom'un transferde önceliğiyse sağ ve sol bek bölgeleri...

TRANSFER HABERİ - Rıdvan Yılmaz'dan Galatasaray'ı yıkan haber!

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Gaziantep FK ile oynanan maçın ardından transfer çalışmalarına ilişkin konuştu.

TRANSFER HABERİ - Rıdvan Yılmaz'dan Galatasaray'ı yıkan haber!

"CUMA GÜNÜNE KADAR BİTİRMEMİZ GEREKİYOR"

Buruk, "Şu anda eksiğiz. Çok acele sağ bek, sol bek istiyorum. Başkanımız, Erdem Bey uğraşıyor. Hızlı bir şekilde cuma gününe kadar sağ bek ve sol bek transferini yapmamız gerekiyor." ifadelerini kullandı.

TRANSFER HABERİ - Rıdvan Yılmaz'dan Galatasaray'ı yıkan haber!

Okan Buruk'un ardından sarı-kırmızılı kulübün başkanı Dursun Özbek de transfer çalışmalarıyla ilgili açıklamalarda bulundu.

TRANSFER HABERİ - Rıdvan Yılmaz'dan Galatasaray'ı yıkan haber!

"EN İYİ TRANSFERLERİ YAPMANIN PEŞİNDEYİZ"

Özbek, "Çok güzel bir ekibimiz var. Galatasaray için en iyi transferleri yapmanın peşindeyiz. Şu anda bazı oyuncularımıza teklifler var ama satış bedeli konusunda çalışmamız sürüyor. Net olan, bitmiş bir şey yok." açıklamasında bulundu.

TRANSFER HABERİ - Rıdvan Yılmaz'dan Galatasaray'ı yıkan haber!

Sağ ve sol bek bölgelerini güçlendirmek için çalışmalarını sürdüren Galatasaray'ın gündemine gelen isimlerden biri de Rıdvan Yılmaz olmuştu.

TRANSFER HABERİ - Rıdvan Yılmaz'dan Galatasaray'ı yıkan haber!

İskoç basını, milli futbolcuyla ilgili sıcak gelişmeyi açıkladı.

TRANSFER HABERİ - Rıdvan Yılmaz'dan Galatasaray'ı yıkan haber!

TEKLİF KABUL EDİLMEDİ

Daily Record'da yer alan habere göre; Rangers, Galatasaray'ın yaptığı son teklifi kabul etmedi.

TRANSFER HABERİ - Rıdvan Yılmaz'dan Galatasaray'ı yıkan haber!

22 yaşındaki oyuncunun sezonu İskoç ekibinde noktalaması bekleniyor.

TRANSFER HABERİ - Rıdvan Yılmaz'dan Galatasaray'ı yıkan haber!

Rıdvan Yılmaz bu sezon Rangers formasıyla 17 maça çıktı.

TRANSFER HABERİ - Rıdvan Yılmaz'dan Galatasaray'ı yıkan haber!

Genç sol bek, 2 gol ve 1 asistlik bir performans sergiledi.

TRANSFER HABERİ - Rıdvan Yılmaz'dan Galatasaray'ı yıkan haber!

Rıdvan'ın İskoç ekibiyle olan sözleşmesi 2027 yılına kadar devam ediyor.

TRANSFER HABERİ - Rıdvan Yılmaz'dan Galatasaray'ı yıkan haber!

1.74 boyundaki futbolcunun güncel piyasa değeri ise 4.5 milyon Euro.

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