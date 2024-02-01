TRANSFER HABERİ - Rıdvan Yılmaz'dan Galatasaray'ı yıkan haber!
Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Sol bek transferi için girişimlerini sürdüren Galatasaray, Rangers forması giyen Rıdvan Yılmaz'ı gündemine almıştı. Milli futbolcudan sarı-kırmızılıları üzen bir haber geldi. İşte detaylar... (GS spor haberi)
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Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Gaziantep FK ile oynanan maçın ardından transfer çalışmalarına ilişkin konuştu.
"CUMA GÜNÜNE KADAR BİTİRMEMİZ GEREKİYOR"
Buruk, "Şu anda eksiğiz. Çok acele sağ bek, sol bek istiyorum. Başkanımız, Erdem Bey uğraşıyor. Hızlı bir şekilde cuma gününe kadar sağ bek ve sol bek transferini yapmamız gerekiyor." ifadelerini kullandı.
Okan Buruk'un ardından sarı-kırmızılı kulübün başkanı Dursun Özbek de transfer çalışmalarıyla ilgili açıklamalarda bulundu.
"EN İYİ TRANSFERLERİ YAPMANIN PEŞİNDEYİZ"
Özbek, "Çok güzel bir ekibimiz var. Galatasaray için en iyi transferleri yapmanın peşindeyiz. Şu anda bazı oyuncularımıza teklifler var ama satış bedeli konusunda çalışmamız sürüyor. Net olan, bitmiş bir şey yok." açıklamasında bulundu.
Sağ ve sol bek bölgelerini güçlendirmek için çalışmalarını sürdüren Galatasaray'ın gündemine gelen isimlerden biri de Rıdvan Yılmaz olmuştu.
İskoç basını, milli futbolcuyla ilgili sıcak gelişmeyi açıkladı.
TEKLİF KABUL EDİLMEDİ
Daily Record'da yer alan habere göre; Rangers, Galatasaray'ın yaptığı son teklifi kabul etmedi.
22 yaşındaki oyuncunun sezonu İskoç ekibinde noktalaması bekleniyor.
Rıdvan Yılmaz bu sezon Rangers formasıyla 17 maça çıktı.
Genç sol bek, 2 gol ve 1 asistlik bir performans sergiledi.
Rıdvan'ın İskoç ekibiyle olan sözleşmesi 2027 yılına kadar devam ediyor.
1.74 boyundaki futbolcunun güncel piyasa değeri ise 4.5 milyon Euro.
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