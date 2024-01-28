Haberler Galatasaray TRANSFER HABERİ: Aslan Kartal'ın elinden alacak! İşte Galatasaray'ın yeni sağ beki

TRANSFER HABERİ: Aslan Kartal'ın elinden alacak! İşte Galatasaray'ın yeni sağ beki

TRANSFER HABERİ: Sacha Boey'i rekor bonservisle Alman devi Bayern Münih'e göndermeye hazırlanan Galatasaray, sağ bek arayışlarına hız kesmeden başladı. Sarı-kırmızılılar, yeni bir ttransfer çalımı atmaya hazırlanıyor. Cimbom, yeni sağ bekini Beşiktaş'ın elinden alacak. İşte ayrıntılar...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 28 Ocak 2024 Pazar 06:50
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