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TRANSFER HABERİ: Aslan Kartal'ın elinden alacak! İşte Galatasaray'ın yeni sağ beki
TRANSFER HABERİ: Sacha Boey'i rekor bonservisle Alman devi Bayern Münih'e göndermeye hazırlanan Galatasaray, sağ bek arayışlarına hız kesmeden başladı. Sarı-kırmızılılar, yeni bir ttransfer çalımı atmaya hazırlanıyor. Cimbom, yeni sağ bekini Beşiktaş'ın elinden alacak. İşte ayrıntılar...
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