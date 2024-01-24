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Dursun Özbek'ten teşekkür ziyareti
Galatasaray Başkanı Dursun Aydın Özbek, sarı-kırmızılı takımın yeni sponsorlarından Yünsa'nın tesislerini ziyaret etti. Ziyaretin ardından açıklamalarda bulunan Özbek, "Bu sezon futbol kulübümüzün formalarının sağ kolunda yer alarak bize güç katan, Yünsa'yı ziyaret etmek ortak bir vizyonun izini sürmek adına önemliydi" açıklamasını yaptı.
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