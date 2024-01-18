Mangala sürprizi

Galatasaray'da gündem ara transfer... Son dönemde sakatlıklar ve cezalılar nedeniyle kadro kurmakta zorlanan teknik direktör Okan Buruk takıma takviye yapılmasını talep etti. Özellikle orta sahanın güçlendirilmesi planlanırken sarı-kırmızılıların ilk hamlesi Berkan oldu. Sezon başında Genoa'ya gönderilen milli oyuncu Galatasaray'a geri döndü. Oliveira'nın sakatlığı, Ndombele'den katkı alamayan Cimbom'da gündeme son olarak Orel Mangala geldi. Nottingham Forest'ın, Belçikalı futbolcuyu, satma kararı aldığı belirtiliyor.

NAPOLİ VE JUVENTUS DA İLGİLENİYOR

The Atletic'in haberine göre sarı-kırmızılı ekip, yıldız oyuncu ile yakından ilgileniyor. İngiliz ekibi, oyuncuyu Stuttgart'dan 12.75 milyon sterline transfer etmişti. 2026 yılına kadar sözleşmesi bulunan Mangala'nın transferinin 10 milyon euro civarında bir rakama bitmesi bekleniyor. Tecrübeli oyuncu ile Napoli ve Juventus kulüpleri de ilgileniyor. Orel Mangala bu sezon Nottingham Forest formasıyla 18 maçta görev aldı. 25 yaşındaki orta saha oyuncusu 1 gol attı. Orta sahanın çeşitli bölgelerinde görev yapan oyuncunun güncel piyasa değeri ise 22 milyon euro olarak gösteriliyor.

Anderlecht alt yapısında futbola başlayan Mangala, B.Dortmund ve Belçika alt yaş kategorilerinde merkez orta saha ve 10 numara bölgelerinde oynadı.

Teknik direktör Okan Buruk'un Belçikalı yıldız için olumlu rapor verdiği gelen haberler arasında... Mangala'nın İngiliz ekibinden ayrılmayı planladığı öğrenildi.