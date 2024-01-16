TRANSFER HABERİ: Lazio'dan Kamada kararı! Galatasaray'a gelecek mi?

Kadrosunu güçlendirmek için harekete geçen Galatasaray, Japon yıldız Daichi Kamada'yı gündemine aldı.

Teknik direktör Okan Buruk'un raporuna göre hareket eden yönetim, sol bek, merkez orta saha ve 10 numara bölgelerine takviye planlıyor.