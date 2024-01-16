TRANSFER HABERİ: Lazio'dan Kamada kararı! Galatasaray'a gelecek mi?
Son dakika spor haberi: 10 numara bölgesine takviye yapmak için kolları sıvayan Galatasaray'dan gündem yaratan bir hamle geldi. Hakim Ziyech'te hayal kırıklığı yaşayan sarı-kırmızılılar, Lazio'da forma giyen Japon yıldız Daichi Kamada'yı listeye aldı. Galatasaray'ın gözdesi konumundaki 27 yaşındaki futbolcu hakkında transfer kararı verildi. İşte detaylar... (fotomac.com.tr / Dış Haberler - Burak Şentürk)
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Süper Lig'de Fenerbahçe'nin 2 puan gerisinde yer alan Galatasaray, zirve yarışında iddiasını konuşturmak istiyor.
Sarı-kırmızılılar, yapacağı yıldız takviyelerle sezonun ikinci yarısına oldukça güçlü bir kadroyla girmeyi amaçlıyor.
Orta saha ile hücum arasındaki bağlantıyı yükseltmek isteyen Cimbom'dan flaş bir hamle geldi.
KAMADA GÜNDEME GELDİ!
10 numaraya önemli bir transfer hedefleyen yönetim, Lazio'da forma giyen Kamada'yı listenin ilk sırasına aldı.
Takımın temposunu artıracak bir ismi kadrosuna katmak isteyen Aslan, önceliği Japon yıldıza verdi.
Galatasaray'ın transfer için nabız yokladığı Kamada hakkında yeni bir gelişme yaşandı.
LAZIO'DAN TRANSFER KARARI!
İtalyan kulübü Lazio, Kamada'nın transferi konusunda kararını verdi.
SATIŞ LİSTESİNDE DEĞİL!
İtalyan basınından calciomercato'nun haberine göre; Daichi Kamada, Lazio'nun satış listesinde yer almıyor.
LAZIO'DA KALMAK İSTİYOR!
Japon futbolcunun da Lazio'da kalıp kendini kanıtlamak istediği belirtildi.
Ara transfer döneminde bir ayrılığın beklenmediği ve haziran ayında yeni gelişmeler yaşanabileceği ifade edildi.
Daichi Kamada bu sezon Lazio'da 22 resmi maçta forma giydi.
Bu karşılaşmalarda 1 gol ve 1 asistlik performans sergiledi.
Yıldız futbolcunun sözleşmesi sezon sonunda bitiyor ancak kontratında 3 senelik bir opsiyon bulunuyor.
Japon orta sahanın güncel piyasa değeri 20 milyon euro olarak gösteriliyor.
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