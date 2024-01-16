Haberler Galatasaray TRANSFER HABERİ: Lazio'dan Kamada kararı! Galatasaray'a gelecek mi?

TRANSFER HABERİ: Lazio'dan Kamada kararı! Galatasaray'a gelecek mi?

Son dakika spor haberi: 10 numara bölgesine takviye yapmak için kolları sıvayan Galatasaray'dan gündem yaratan bir hamle geldi. Hakim Ziyech'te hayal kırıklığı yaşayan sarı-kırmızılılar, Lazio'da forma giyen Japon yıldız Daichi Kamada'yı listeye aldı. Galatasaray'ın gözdesi konumundaki 27 yaşındaki futbolcu hakkında transfer kararı verildi. İşte detaylar... (fotomac.com.tr / Dış Haberler - Burak Şentürk)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 17 Ocak 2024 Çarşamba 00:16
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BURAK ŞENTÜRK
TRANSFER HABERİ: Lazio'dan Kamada kararı! Galatasaray'a gelecek mi?

Kadrosunu güçlendirmek için harekete geçen Galatasaray, Japon yıldız Daichi Kamada'yı gündemine aldı.

TRANSFER HABERİ: Lazio'dan Kamada kararı! Galatasaray'a gelecek mi?

Hakim Ziyech'ten istediği verimi alamayan sarı-kırmızılılar, çareyi transferde buldu.

TRANSFER HABERİ: Lazio'dan Kamada kararı! Galatasaray'a gelecek mi?

Teknik direktör Okan Buruk'un raporuna göre hareket eden yönetim, sol bek, merkez orta saha ve 10 numara bölgelerine takviye planlıyor.

TRANSFER HABERİ: Lazio'dan Kamada kararı! Galatasaray'a gelecek mi?

Süper Lig'de Fenerbahçe'nin 2 puan gerisinde yer alan Galatasaray, zirve yarışında iddiasını konuşturmak istiyor.

TRANSFER HABERİ: Lazio'dan Kamada kararı! Galatasaray'a gelecek mi?

Sarı-kırmızılılar, yapacağı yıldız takviyelerle sezonun ikinci yarısına oldukça güçlü bir kadroyla girmeyi amaçlıyor.

TRANSFER HABERİ: Lazio'dan Kamada kararı! Galatasaray'a gelecek mi?

Orta saha ile hücum arasındaki bağlantıyı yükseltmek isteyen Cimbom'dan flaş bir hamle geldi.

TRANSFER HABERİ: Lazio'dan Kamada kararı! Galatasaray'a gelecek mi?

KAMADA GÜNDEME GELDİ!
10 numaraya önemli bir transfer hedefleyen yönetim, Lazio'da forma giyen Kamada'yı listenin ilk sırasına aldı.

TRANSFER HABERİ: Lazio'dan Kamada kararı! Galatasaray'a gelecek mi?

Takımın temposunu artıracak bir ismi kadrosuna katmak isteyen Aslan, önceliği Japon yıldıza verdi.

TRANSFER HABERİ: Lazio'dan Kamada kararı! Galatasaray'a gelecek mi?

Galatasaray'ın transfer için nabız yokladığı Kamada hakkında yeni bir gelişme yaşandı.

TRANSFER HABERİ: Lazio'dan Kamada kararı! Galatasaray'a gelecek mi?

LAZIO'DAN TRANSFER KARARI!
İtalyan kulübü Lazio, Kamada'nın transferi konusunda kararını verdi.

TRANSFER HABERİ: Lazio'dan Kamada kararı! Galatasaray'a gelecek mi?

SATIŞ LİSTESİNDE DEĞİL!
İtalyan basınından calciomercato'nun haberine göre; Daichi Kamada, Lazio'nun satış listesinde yer almıyor.

TRANSFER HABERİ: Lazio'dan Kamada kararı! Galatasaray'a gelecek mi?

LAZIO'DA KALMAK İSTİYOR!
Japon futbolcunun da Lazio'da kalıp kendini kanıtlamak istediği belirtildi.

TRANSFER HABERİ: Lazio'dan Kamada kararı! Galatasaray'a gelecek mi?

Ara transfer döneminde bir ayrılığın beklenmediği ve haziran ayında yeni gelişmeler yaşanabileceği ifade edildi.

TRANSFER HABERİ: Lazio'dan Kamada kararı! Galatasaray'a gelecek mi?

Daichi Kamada bu sezon Lazio'da 22 resmi maçta forma giydi.

TRANSFER HABERİ: Lazio'dan Kamada kararı! Galatasaray'a gelecek mi?

Bu karşılaşmalarda 1 gol ve 1 asistlik performans sergiledi.

TRANSFER HABERİ: Lazio'dan Kamada kararı! Galatasaray'a gelecek mi?

Yıldız futbolcunun sözleşmesi sezon sonunda bitiyor ancak kontratında 3 senelik bir opsiyon bulunuyor.

TRANSFER HABERİ: Lazio'dan Kamada kararı! Galatasaray'a gelecek mi?

Japon orta sahanın güncel piyasa değeri 20 milyon euro olarak gösteriliyor.

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