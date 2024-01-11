Haberler Galatasaray TRANSFER HABERİ: Galatasaray'da Sacha Boey'un yeni adresi belli oluyor! PSG derken...

TRANSFER HABERİ: Galatasaray'da Sacha Boey'un yeni adresi belli oluyor! PSG derken...

Son dakika spor haberi: Ocak ayındaki ara transfer dönemi için çalışmalarda bulunan Galatasaray'da mevcut futbolcuların son durumu da merak konusu oldu. Birçok futbolcusuna teklif gelen sarı-kırmızılılarda Sacha Boey, transferin gözdesi konumunda. Takımdan ayrılacağı iddia edilen 23 yaşındaki yıldızın transferiyle ilgili flaş bir gelişme yaşandı. İşte detaylar... (fotomac.com.tr / Dış Haberler - Burak Şentürk)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 11 Ocak 2024 Perşembe 23:38
Son dakika Galatasaray haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
BURAK ŞENTÜRK
TRANSFER HABERİ: Galatasaray'da Sacha Boey'un yeni adresi belli oluyor! PSG derken...

Galatasaray'ın yıldız futbolcusu Sacha Boey'un yeni adresi belli oluyor.

TRANSFER HABERİ: Galatasaray'da Sacha Boey'un yeni adresi belli oluyor! PSG derken...

Transfer çalışmalarına aralıksız devam eden sarı-kırmızılılarda takımdan ayrılacak isimler de büyük önem taşıyor.

TRANSFER HABERİ: Galatasaray'da Sacha Boey'un yeni adresi belli oluyor! PSG derken...

Cimbom'un Fransız yıldızı Sacha Boey, sergilediği futbolla Avrupa kulüplerini peşine takmış durumda.

TRANSFER HABERİ: Galatasaray'da Sacha Boey'un yeni adresi belli oluyor! PSG derken...

Sürekli artan performansıyla dikkat çeken başarılı oyuncu, teknik direktör Okan Buruk'un vazgeçilmezleri arasında yer alıyor.

TRANSFER HABERİ: Galatasaray'da Sacha Boey'un yeni adresi belli oluyor! PSG derken...

İstikrarlı grafiğiyle dikkat çeken Sacha Boey, bu sezon forma giydiği 29 maçta 2 gollük katkı verdi.

TRANSFER HABERİ: Galatasaray'da Sacha Boey'un yeni adresi belli oluyor! PSG derken...

Dinamik futbolu ve savunmadaki sağlam duruşuyla beğeni toplayan yıldız isim, transferin gözdesi konumunda.

TRANSFER HABERİ: Galatasaray'da Sacha Boey'un yeni adresi belli oluyor! PSG derken...

Avrupa'nın 5 büyük liginden talipleri bulunan Sacha Boey'un ara transfer döneminde takımdan ayrılması gündeme geldi.

TRANSFER HABERİ: Galatasaray'da Sacha Boey'un yeni adresi belli oluyor! PSG derken...

PSG'DEN BOEY YALANLAMASI!
Fransız devinin listesinde yer aldığı iddia edilen genç sağ bek hakkında transfer yalanlaması yapıldı.

TRANSFER HABERİ: Galatasaray'da Sacha Boey'un yeni adresi belli oluyor! PSG derken...

PSG'ye yakın kaynaklar; Kulübün Sacha Boey ile ilgili bir tasarrufu bulunmadığını ifade etti.

TRANSFER HABERİ: Galatasaray'da Sacha Boey'un yeni adresi belli oluyor! PSG derken...

HAYALİ İNGİLTERE!
Yeni takımı merak konusu olan yıldız isim, İngiltere Premier Lig'de forma giymek istiyor.

TRANSFER HABERİ: Galatasaray'da Sacha Boey'un yeni adresi belli oluyor! PSG derken...

ARSENAL'A FIRSAT DOĞDU!
İngiliz basınında yer alan habere göre; Genç futbolcunun PSG'nin seçenekleri arasında yer almaması Arsenal'ın transfer umutlarını artırdı.


TRANSFER HABERİ: Galatasaray'da Sacha Boey'un yeni adresi belli oluyor! PSG derken...

Arsenal'ın ilgisini sürdürdüğü Sacha Boey'un tercihini İngiltere Premier Lig'den yana yapabileceği ifade edildi.

TRANSFER HABERİ: Galatasaray'da Sacha Boey'un yeni adresi belli oluyor! PSG derken...

Başarılı futbolcunun Galatasaray'daki sözleşmesi 2025 yılında sona erecek.

TRANSFER HABERİ: Galatasaray'da Sacha Boey'un yeni adresi belli oluyor! PSG derken...

Yıldız sağ bekin güncel piyasa değeri 22 milyon euro olarak gösteriliyor.

TRANSFER HABERİ: Galatasaray'da Sacha Boey'un yeni adresi belli oluyor! PSG derken...

Profesyonel kariyerine Rennes'de başlayan Sacha Boey, 1 sene Dijon'a kiralanmasının ardından Rennes'e döndü ve 2021 yılında Galatasaray'a transfer oldu.

DİĞER
Son dakika Fenerbahçe haberi: Tüm dünya Fenerbahçe'yi konuşacak! Kanarya dünya yıldızını söküp alıyor...
CHP yangın yeri! İmamoğlu'nun vesayeti arttı PM sonrası Özgür Özel kontrolü kaybetti... Bay Kemalistler tetikte
Erman Toroğlu o pozisyona 'penaltı' dedi!
Abdullah Avcı:Gerçekçi oyun oynuyoruz
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Toroğlu'dan yıldız isme eleştiri!
Buruk maç öncesi Ahmet Çalık'ı andı
💥Süper Loto çekildi! (11 Ocak)
YASİN SURESİ TÜRKÇE OKUNUŞU
CUMA HUTBESİ DİYANET 12 OCAK 2024
2
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Toroğlu'dan penaltı yorumu! "Top ele gelmeden önce..." Toroğlu'dan penaltı yorumu! "Top ele gelmeden önce..." 23:11
Erman Toroğlu o pozisyona 'penaltı' dedi! Erman Toroğlu o pozisyona 'penaltı' dedi! 23:00
F.Bahçe çeyrek finali garantiledi! F.Bahçe çeyrek finali garantiledi! 22:37
Abdullah Avcı:Gerçekçi oyun oynuyoruz Abdullah Avcı:Gerçekçi oyun oynuyoruz 22:27
Karadeniz derbisinde kazanan Trabzonspor! Karadeniz derbisinde kazanan Trabzonspor! 21:58
F.Bahçe transferi resmen açıkladı! F.Bahçe transferi resmen açıkladı! 21:56
Daha Eski
Kerem Demirbay'dan şampiyonluk sözleri! Kerem Demirbay'dan şampiyonluk sözleri! 20:23
Bülent Uygun: Hayatımda böylesini yaşamadım Bülent Uygun: Hayatımda böylesini yaşamadım 20:17
Beşiktaş Ruiz için ödeme yaptı! Beşiktaş Ruiz için ödeme yaptı! 20:12
Sivasspor transferi duyurdu! Sivasspor transferi duyurdu! 20:09
Dries Mertens: Yazık oldu! Dries Mertens: Yazık oldu! 20:07
Galatasaray'dan flaş karar! Erden Timur... Galatasaray'dan flaş karar! Erden Timur... 19:59