TRANSFER HABERİ: Galatasaray'da Sacha Boey'un yeni adresi belli oluyor! PSG derken...
Son dakika spor haberi: Ocak ayındaki ara transfer dönemi için çalışmalarda bulunan Galatasaray'da mevcut futbolcuların son durumu da merak konusu oldu. Birçok futbolcusuna teklif gelen sarı-kırmızılılarda Sacha Boey, transferin gözdesi konumunda. Takımdan ayrılacağı iddia edilen 23 yaşındaki yıldızın transferiyle ilgili flaş bir gelişme yaşandı. İşte detaylar... (fotomac.com.tr / Dış Haberler - Burak Şentürk)
Son dakika Galatasaray haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Sürekli artan performansıyla dikkat çeken başarılı oyuncu, teknik direktör Okan Buruk'un vazgeçilmezleri arasında yer alıyor.
İstikrarlı grafiğiyle dikkat çeken Sacha Boey, bu sezon forma giydiği 29 maçta 2 gollük katkı verdi.
Dinamik futbolu ve savunmadaki sağlam duruşuyla beğeni toplayan yıldız isim, transferin gözdesi konumunda.
Avrupa'nın 5 büyük liginden talipleri bulunan Sacha Boey'un ara transfer döneminde takımdan ayrılması gündeme geldi.
PSG'DEN BOEY YALANLAMASI!
Fransız devinin listesinde yer aldığı iddia edilen genç sağ bek hakkında transfer yalanlaması yapıldı.
PSG'ye yakın kaynaklar; Kulübün Sacha Boey ile ilgili bir tasarrufu bulunmadığını ifade etti.
HAYALİ İNGİLTERE!
Yeni takımı merak konusu olan yıldız isim, İngiltere Premier Lig'de forma giymek istiyor.
ARSENAL'A FIRSAT DOĞDU!
İngiliz basınında yer alan habere göre; Genç futbolcunun PSG'nin seçenekleri arasında yer almaması Arsenal'ın transfer umutlarını artırdı.
Arsenal'ın ilgisini sürdürdüğü Sacha Boey'un tercihini İngiltere Premier Lig'den yana yapabileceği ifade edildi.
Başarılı futbolcunun Galatasaray'daki sözleşmesi 2025 yılında sona erecek.
Yıldız sağ bekin güncel piyasa değeri 22 milyon euro olarak gösteriliyor.
Profesyonel kariyerine Rennes'de başlayan Sacha Boey, 1 sene Dijon'a kiralanmasının ardından Rennes'e döndü ve 2021 yılında Galatasaray'a transfer oldu.
DİĞER