G.Saraylı Abdülkerim Bardakçı: Taraftarı arkamıza aldığımızda zor bir maç yok

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında sahasında Tümosan Konyaspor'u 3-0 mağlup etti.

Sarı-kırmızılılarda attığı 2 golle yıldızlaşan ve 3 puanın mimarı olan Abdülkerim Bardakçı, karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu.

Abdülkerim'in açıklamaları şu şekilde:

Zor bir maç olacağını biliyorduk. İçeride taraftarı arkamıza aldığımızda zor bir maç yok. Konya takımına iyi hazırlandık. Çok şükür galip geldik, yolumuza devam ediyoruz.

Galatasaray'a layık olmaya çalışıyorum. Elimden gelenin fazlasını yapıyorum. Sürekli duran toplara çalışıyorum. İki gol attım, nasip oldu. İnşallah devam edeceğim.