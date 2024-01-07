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Duvar ördü!

Konya maçı öncesi defans göz kamaştırıyor. G.Saray ligin kalesinde en az gol gören takımı.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 07 Ocak 2024 Pazar 06:50
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Duvar ördü!

Galatasaray, bu sezon Süper Lig'de defansif anlamda da başarılı performans sergiliyor. Muslera önderliğindeki sarı-kırmızılılar, ligde oynadığı 17 müsabakada kalesinde 9 gol gördü ve bu performansıyla ligde en az gol yiyen takım konumunda yer alıyor. Aslan, söz konusu karşılaşmaların 10'unda da kalesinde gol görmedi. Bu arada Galatasaray, Süper Lig'de Hatayspor'a mağlup olduktan sonra oynadığı 5 maçta sadece 1 kez puan kaybetti.

Sarı-kırmızılılar son 5 maçta Alanyaspor, Pendikspor, Adana Demirspor ve Karagümrük'ü mağlup ederken, Fenerbahçe ile ise berabere kaldı.

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