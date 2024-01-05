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Galatasaray'da Konyaspor maçı mesaisi sürüyor!

Son dakika Galatasaray haberleri... Süper Lig'in 19. haftasında Konyaspor'u ağırlayacak Galatasaray, bu mücadelenin hazırlıklarına yaptığı idmanla devam etti.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 05 Ocak 2024 Cuma 15:23
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Galatasaray'da Konyaspor maçı mesaisi sürüyor!

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında 7 Ocak Pazar günü sahasında TÜMOSAN Konyaspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamaya göre, Florya Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Okan Buruk yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, topla ısınmayla başladı. Üç grup halinde 8'e 2 pas çalışmasıyla devam eden idman, savunma ve hücum organizasyonlarıyla sona erdi.

Galatasaray, yarın yapacağı antrenmanla karşılaşmanın hazırlıklarını tamamlayacak.

Öte yandan antrenmandan önce genç oyuncu Eren Paşahan'ın da 18. yaş günü kutlandı.

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