Hayalim gerçek oldu

Alanyaspor'daki başarılı performansıyla adından söz ettiren Yusuf Özdemir, Galatasaray ve Trabzonspor anılmasının kendisini onore ettiğini söyledi. Transfer iddialarıyla ilgili konuşan 22 yaşındaki sol bek, "Galatasaray ve Trabzonspor'un benimle ilgilendiğine dair haberler bana da geldi ama ben Alanyaspor'un oyuncusuyum. Kulübüme iyi bir bonservis kazandırarak gitmek istiyorum. Böyle takımların ilgilendiğini duyunca insan daha motive oluyor. İsmimin büyük takımlarla anılması güzel ve hayal ettiğim bir şey" diye konuştu.

Alanyaspor forması altında bu sezon 15 maçta forma giyen Yusuf Özdemir, 2 gol ve 3 asistlik performansıyla büyük takımların radarına girdi.