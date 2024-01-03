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TRANSFER HABERİ - Galatasaray'a Icardi şoku! Eski takımına dönüyor

Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Ara transfer dönemi için çalışmalarını hızlandıran Galatasaray'da beklenmedik bir gelişme yaşandı. Avrupa basını, sarı-kırmızılıların sezon başında bonservisini aldığı Arjantinli golcü Mauro Icardi ile ilgili gündeme bomba gibi düşecek bir iddia ortaya attı. İşte detaylar... (fotomac.com.tr/DIŞ HABERLER)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 03 Ocak 2024 Çarşamba 11:41 Güncelleme Tarihi: 03 Ocak 2024 Çarşamba 11:41
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MERT KILIÇ
TRANSFER HABERİ - Galatasaray'a Icardi şoku! Eski takımına dönüyor

Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında TÜMOSAN Konyaspor'u konuk edecek olan Galatasaray'da hareketli saatler yaşanıyor.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'a Icardi şoku! Eski takımına dönüyor

Sarı-kırmızılılar, 11 Ocak'ta başlayacak ara transfer dönemi için çalışmalarını hızlandırdı.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'a Icardi şoku! Eski takımına dönüyor

Hızlı bir kış transfer dönemi geçirmeyi planlayan Cimbom, sezon öncesi de yaz transfer döneminin en dikkat çeken takımlarından biri olmuştu.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'a Icardi şoku! Eski takımına dönüyor

Ses getiren transferlere imza atan Aslan, birçok yıldızı renklerine bağlamıştı.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'a Icardi şoku! Eski takımına dönüyor

Galatasaray'ın en çok konuşulan transferi ise Mauro Icardi oldu.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'a Icardi şoku! Eski takımına dönüyor

Geçtiğimiz sezon PSG'den kiralanan Arjantinli yıldız, yaptığı skor katkısıyla kazanılan şampiyonlukta önemli rol oynadı.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'a Icardi şoku! Eski takımına dönüyor

Yönetim, sezon başında taraftarın sevgilisi olan golcü futbolcunun bonservisini aldı.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'a Icardi şoku! Eski takımına dönüyor

Galatasaray, Icardi transferi için PSG'ye 10 milyon Euro ödedi.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'a Icardi şoku! Eski takımına dönüyor

Sarı-kırmızılılar, 30 yaşındaki golcüyle 3 yıllık sözleşme imzaladı.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'a Icardi şoku! Eski takımına dönüyor

Gollerine bu sezon da devam eden ancak son haftalarda düşüşe geçen Mauro Icardi'nin adı geçtiğimiz haftalarda Real Madrid ve Juventus ile anılmıştı.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'a Icardi şoku! Eski takımına dönüyor

Çizme basını, deneyimli futbolcuyla ilgili çok konuşulacak bir iddia ortaya attı.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'a Icardi şoku! Eski takımına dönüyor

INTER'E DÖNEBİLİR

İtalya'da yayın yapan Novella 2000 dergisinin direktörü Roberto Alessi, Icardi'nin Inter'e dönebileceğini açıkladı.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'a Icardi şoku! Eski takımına dönüyor

La vita in diretta adlı televizyon programında konuşan Alessi, "Size küçük bir sır vereyim. Mauro Icardi'nin Inter'e dönebileceğini söylüyorlar." ifadelerini kullandı.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'a Icardi şoku! Eski takımına dönüyor

Mauro Icardi, bu sezon Galatasaray formasıyla 27 maça çıktı.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'a Icardi şoku! Eski takımına dönüyor

Arjantinli forvet, 17 gol ve 6 asistlik bir performans sergiledi.

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