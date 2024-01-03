TRANSFER HABERİ - Galatasaray'a Icardi şoku! Eski takımına dönüyor
Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Ara transfer dönemi için çalışmalarını hızlandıran Galatasaray'da beklenmedik bir gelişme yaşandı. Avrupa basını, sarı-kırmızılıların sezon başında bonservisini aldığı Arjantinli golcü Mauro Icardi ile ilgili gündeme bomba gibi düşecek bir iddia ortaya attı. İşte detaylar... (fotomac.com.tr/DIŞ HABERLER)
Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 03 Ocak 2024 Çarşamba 11:41 Güncelleme Tarihi: 03 Ocak 2024 Çarşamba 11:41
Son dakika Galatasaray haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Ses getiren transferlere imza atan Aslan, birçok yıldızı renklerine bağlamıştı.
Galatasaray'ın en çok konuşulan transferi ise Mauro Icardi oldu.
Geçtiğimiz sezon PSG'den kiralanan Arjantinli yıldız, yaptığı skor katkısıyla kazanılan şampiyonlukta önemli rol oynadı.
Yönetim, sezon başında taraftarın sevgilisi olan golcü futbolcunun bonservisini aldı.
Galatasaray, Icardi transferi için PSG'ye 10 milyon Euro ödedi.
Sarı-kırmızılılar, 30 yaşındaki golcüyle 3 yıllık sözleşme imzaladı.
Gollerine bu sezon da devam eden ancak son haftalarda düşüşe geçen Mauro Icardi'nin adı geçtiğimiz haftalarda Real Madrid ve Juventus ile anılmıştı.
Çizme basını, deneyimli futbolcuyla ilgili çok konuşulacak bir iddia ortaya attı.
INTER'E DÖNEBİLİR
İtalya'da yayın yapan Novella 2000 dergisinin direktörü Roberto Alessi, Icardi'nin Inter'e dönebileceğini açıkladı.
La vita in diretta adlı televizyon programında konuşan Alessi, "Size küçük bir sır vereyim. Mauro Icardi'nin Inter'e dönebileceğini söylüyorlar." ifadelerini kullandı.
Mauro Icardi, bu sezon Galatasaray formasıyla 27 maça çıktı.
Arjantinli forvet, 17 gol ve 6 asistlik bir performans sergiledi.
Icardi'nin Galatasaray ile olan sözleşmesi 2026 yılına kadar devam ediyor.
30 yaşındaki santrforun güncel piyasa değeri ise 20 milyon Euro.
DİĞER