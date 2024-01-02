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TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray'ın yıldızına Roma kancası!

Süper Lig devlerinden Galatasaray'da flaş gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Son olarak sarı-kırmızılılardan o yıldız isme İtalya'nın önde gelen kulüplerinden Roma'nın talip olduğu öğrenildi. Başkent ekibinin teknik direktörü Jose Mourinho'nun da o futbolcunun transferini çok istediği gelen bilgiler arasında. İşte haberin detayları...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 02 Ocak 2024 Salı 06:50
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TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray'ın yıldızına Roma kancası!

Galatasaray'a bu sezon büyük beklentilerle transfer edilen Hakim Ziyech, şu ana kadarki performansıyla beklentilerin altında kaldı.

TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray'ın yıldızına Roma kancası!

Faslı futbolcunun takımdan ayrılacağı ve kariyerine İtalyan ekibi Roma'da devam edeceği iddia edildi.

TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray'ın yıldızına Roma kancası!

JOSE MOURINHO İSTİYOR

Takvim'in İtalyan ve Fas basınından derlediği haberlere göre; Ziyech, Galatasaray'dan beklenenden daha erken şekilde ayrılacak.

TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray'ın yıldızına Roma kancası!

Serie A devi Roma'nın yıldız oyuncuyu kadrosuna katmak için teklifte bulunduğu belirtildi.

TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray'ın yıldızına Roma kancası!

Jose Mourinho'nun kadrosunda görmek istediği Faslı yıldız için Roma Kulübü'nün 5-8 milyon Euro arasında bir bütçe ayırdığı ve her şey yolunda giderse oyuncunun devre arası dönemde Çizme'nin yolunu tutacağı belirtildi.

TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray'ın yıldızına Roma kancası!

Fakat; Roma'nın dışında Suudi Arabistan'dan da bazı kulüplerin de Ziyech için rekabete hazır olduğu vurgulandı.

TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray'ın yıldızına Roma kancası!

AL-NASSR YAKIN TAKİPTE

Roma ekibinin dışında Suudi Arabistan'dan da Al-Nassr, Ziyech ile ilgili süreci yakından takip ediyor.

TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray'ın yıldızına Roma kancası!

Galatasaray yönetimi, sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan ve devre arasında ayrılabilme özgürlüğü bulunan futbolcu ile devam etmek istemiyor.

TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray'ın yıldızına Roma kancası!

Ayrıca teknik direktör Okan Buruk'un da şans vermesine karşın istediği verimi alamadığı Ziyech'in ayrılığına onay verdiği öğrenildi.

TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray'ın yıldızına Roma kancası!

Bu sezon Galatasaray'da tüm kulvarlarda toplam 14 maçta karşılaşmaya çıkan Ziyech, 2 gol, 4 asist üretti.

TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray'ın yıldızına Roma kancası!

Yıldız ismin geleceği sarı-kırmızılı camiada büyük merak konusu haline geldi.

TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray'ın yıldızına Roma kancası!

Ana mevkisi sağ kanat olan Hakim Ziyech çok yönlü bir isim.

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