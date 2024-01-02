TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray'ın yıldızına Roma kancası!
Süper Lig devlerinden Galatasaray'da flaş gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Son olarak sarı-kırmızılılardan o yıldız isme İtalya'nın önde gelen kulüplerinden Roma'nın talip olduğu öğrenildi. Başkent ekibinin teknik direktörü Jose Mourinho'nun da o futbolcunun transferini çok istediği gelen bilgiler arasında. İşte haberin detayları...
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Serie A devi Roma'nın yıldız oyuncuyu kadrosuna katmak için teklifte bulunduğu belirtildi.
Jose Mourinho'nun kadrosunda görmek istediği Faslı yıldız için Roma Kulübü'nün 5-8 milyon Euro arasında bir bütçe ayırdığı ve her şey yolunda giderse oyuncunun devre arası dönemde Çizme'nin yolunu tutacağı belirtildi.
Fakat; Roma'nın dışında Suudi Arabistan'dan da bazı kulüplerin de Ziyech için rekabete hazır olduğu vurgulandı.
AL-NASSR YAKIN TAKİPTE
Roma ekibinin dışında Suudi Arabistan'dan da Al-Nassr, Ziyech ile ilgili süreci yakından takip ediyor.
Galatasaray yönetimi, sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan ve devre arasında ayrılabilme özgürlüğü bulunan futbolcu ile devam etmek istemiyor.
Ayrıca teknik direktör Okan Buruk'un da şans vermesine karşın istediği verimi alamadığı Ziyech'in ayrılığına onay verdiği öğrenildi.
Bu sezon Galatasaray'da tüm kulvarlarda toplam 14 maçta karşılaşmaya çıkan Ziyech, 2 gol, 4 asist üretti.
Yıldız ismin geleceği sarı-kırmızılı camiada büyük merak konusu haline geldi.
Ana mevkisi sağ kanat olan Hakim Ziyech çok yönlü bir isim.
Faslı oyuncu on numara ve merkez orta saha olarak sahada görev alabiliyor.
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