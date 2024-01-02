Galatasaray'ın gündemindeydi! Yıldız oyuncunun transferinde sürpriz gelişme
Kadrosunu güçlendirmek isteyen Galatasaray'da flaş transfer gelişmesi yaşanıyor. Almanya'da adından söz ettiren genç yıldız sarı kırmızılıların gündemindeydi. Alman basını Cimbom'a kötü haberi duyurdu. İşte detaylar... | GS SPOR HABERLERİ
Son dakika Galatasaray haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Bundesliga 2 ekiplerinden Nürnberg'de forma giyen Can Uzun'un talipleri artıyor.
Bild'in haberine göre, Galatasaray'ın peşindeki Can Uzun'a İspanya'dan Sevilla, İngiltere'den Brighton kulüpleri de ilgi gösteriyor.
Basında çıkan Bayern Münih iddialarının gerçeği yansıtmadığının bildirildiği haberde, Can Uzun için Borussia Dortmund'un devreye girdiği aktarıldı.
Marco Reus'un alternatifini arayan Borussia Dortmund'un Can Uzun için harekete geçti.
Can bu sezon Nürnberg formasıyla 17 maça çıkarken 9 gol, 3 asistlik performans sergiledi.
Can Uzun'un güncel piyasa değeri 8 milyon Euro olarak gösteriliyor.
Genç oyuncunun Nürnberg ile 2027 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.
CAN YILMAZ UZUN KİMDİR?
11 Kasım 2005 tarihinde Almanya'da dünyaya geldi.
Profesyonel futbol kariyerine Ingolstadt altyapısında başladı.
2019 yılında Nürnberg altyapısına geçti. 2023'te A takıma yükseldi.
Forvet hattında santrfor olarak görev yapan Can Uzun, Türkiye'nin U17 ve U18 takımlarında forma giydi.
DİĞER