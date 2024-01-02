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Galatasaray'ın gündemindeydi! Yıldız oyuncunun transferinde sürpriz gelişme

Kadrosunu güçlendirmek isteyen Galatasaray'da flaş transfer gelişmesi yaşanıyor. Almanya'da adından söz ettiren genç yıldız sarı kırmızılıların gündemindeydi. Alman basını Cimbom'a kötü haberi duyurdu. İşte detaylar... | GS SPOR HABERLERİ

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 02 Ocak 2024 Salı 16:53
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Galatasaray'ın gündemindeydi! Yıldız oyuncunun transferinde sürpriz gelişme

Süper Lig'de zirve mücadelesi veren Galatasaray'da sıcak gelişmeler yaşanıyor.

Galatasaray'ın gündemindeydi! Yıldız oyuncunun transferinde sürpriz gelişme

Ara transfer döneminin başlamasına kısa bir süre kala kadrosunu güçlendirmek isteyen sarı kırmızılılar sürpriz bir isme kancayı taktı.

Galatasaray'ın gündemindeydi! Yıldız oyuncunun transferinde sürpriz gelişme

Okan Buruk'un ısrarla istediği Can Uzun transferinde flaş gelişme yaşandı.

Galatasaray'ın gündemindeydi! Yıldız oyuncunun transferinde sürpriz gelişme

Bundesliga 2 ekiplerinden Nürnberg'de forma giyen Can Uzun'un talipleri artıyor.

Galatasaray'ın gündemindeydi! Yıldız oyuncunun transferinde sürpriz gelişme

Bild'in haberine göre, Galatasaray'ın peşindeki Can Uzun'a İspanya'dan Sevilla, İngiltere'den Brighton kulüpleri de ilgi gösteriyor.

Galatasaray'ın gündemindeydi! Yıldız oyuncunun transferinde sürpriz gelişme

Basında çıkan Bayern Münih iddialarının gerçeği yansıtmadığının bildirildiği haberde, Can Uzun için Borussia Dortmund'un devreye girdiği aktarıldı.

Galatasaray'ın gündemindeydi! Yıldız oyuncunun transferinde sürpriz gelişme

Marco Reus'un alternatifini arayan Borussia Dortmund'un Can Uzun için harekete geçti.

Galatasaray'ın gündemindeydi! Yıldız oyuncunun transferinde sürpriz gelişme

Can bu sezon Nürnberg formasıyla 17 maça çıkarken 9 gol, 3 asistlik performans sergiledi.

Galatasaray'ın gündemindeydi! Yıldız oyuncunun transferinde sürpriz gelişme

Can Uzun'un güncel piyasa değeri 8 milyon Euro olarak gösteriliyor.

Galatasaray'ın gündemindeydi! Yıldız oyuncunun transferinde sürpriz gelişme

Genç oyuncunun Nürnberg ile 2027 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.

Galatasaray'ın gündemindeydi! Yıldız oyuncunun transferinde sürpriz gelişme

CAN YILMAZ UZUN KİMDİR?

11 Kasım 2005 tarihinde Almanya'da dünyaya geldi.

Galatasaray'ın gündemindeydi! Yıldız oyuncunun transferinde sürpriz gelişme

Profesyonel futbol kariyerine Ingolstadt altyapısında başladı.

Galatasaray'ın gündemindeydi! Yıldız oyuncunun transferinde sürpriz gelişme

2019 yılında Nürnberg altyapısına geçti. 2023'te A takıma yükseldi.

Galatasaray'ın gündemindeydi! Yıldız oyuncunun transferinde sürpriz gelişme

Forvet hattında santrfor olarak görev yapan Can Uzun, Türkiye'nin U17 ve U18 takımlarında forma giydi.

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