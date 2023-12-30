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Yeni aday Soler

Ndombele’yi göndermeye hazırlanan sarı-kırmızılı ekip, PSG’den Carlos Soler’i gündemine aldı. İspanyol oyuncu ve menajeriyle görüşmelerin başladığı bildirildi.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 30 Aralık 2023 Cumartesi 06:50
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Yeni aday Soler

Süper Lig'de ilk yarının sona ermesiyle birlikte Galatasaray'da transfer çalışmaları başladı. Sarı-kırmızılı ekipte ilk hedef orta saha... Ligde şampiyonluk mücadelesi veren Cimbom Avrupa Ligi'nde de adını son 32 turuna yazdırmayı başardı. Galatasaray, ilk maçını 15 Şubat Perşembe gecesi Sparta Prag ile Rams Park'ta yapacak. Teknik direktör Okan Buruk, Tottenham'dan kiralık olarak kadroya dahil edilen Tanguy Ndombele'nin performansından memnun değil. Ndombele'nin gönderilmesi için görüşmeler şimdiden başladı. Buruk'un talebiyle yeni bir oyuncu transfer edilmesi için kollar sıvandı. Arayışlarını sürdüren Galatasaray'ın transfer listesine giren ilk isim Carlos Soler... 26 yaşındaki İspanyol oyuncu, PSG forması giyiyor ve Okan Buruk'un onayını almış durumda... Galatasaray yönetimi, Carlos Soler transferi için PSG ile temasa geçmeye hazırlanıyor. Satın alma opsiyonu ile kiralanması planlanıyor.

SOLER TAM BİR JOKER

Carlos Soler, birçok mevkide oynayabilen çok yönlü bir oyuncu. Sol bek, sağ bek, ön libero, merkez orta saha ve 10 numara pozisyonlarında görev yapabiliyor. Bu sezon 14 maçta forma giyen Soler, 1 gol ve 2 asistle katkı sağladı. Oyuncunun çok yönlü oyun tarzıyla Okan Buruk'un takımına önemli bir katkı yapması hedefleniyor.

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