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Galatasaray'da Yusuf Demir sıkıntısı! Tam 6 milyon Euro...

Son dakika spor haberleri: Galatasaray'da beklentilerin altında kalan ve İsviçre ekibi Basel'e kiralık gönderilen Yusuf Demir için sürpriz bir gelişme yaşandı. İşte sarı-kırmızılıları bekleyen o tehlike... GS SPOR HABERLERİ

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 28 Aralık 2023 Perşembe 06:50
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Galatasaray'da Yusuf Demir sıkıntısı! Tam 6 milyon Euro...

Aslan'ın yaz transfer döneminde bedelsiz olarak 1 yıllığına İsviçre Ligi ekibi Basel'e kiralık olarak gönderdiği Yusuf Demir ile ilgili sıcak bir gelişme yaşandı.

Galatasaray'da Yusuf Demir sıkıntısı! Tam 6 milyon Euro...

Türk asıllı Avusturyalı futbolcunun sarı-kırmızılı takıma geri döneceği öne sürüldü.

Galatasaray'da Yusuf Demir sıkıntısı! Tam 6 milyon Euro...

İsviçre basınında yer alan Takvim Gazetesi'nin derlediği habere habere göre; Basel'e kiralanan Yusuf Demir'in kiralık sözleşmesi erkenden feshedilebilir.

Galatasaray'da Yusuf Demir sıkıntısı! Tam 6 milyon Euro...

Beklentileri henüz karşılayamayan 20 yaşındaki oyuncunun, ocak transfer döneminde Galatasaray'a dönebileceği ifade edildi.

Galatasaray'da Yusuf Demir sıkıntısı! Tam 6 milyon Euro...

Cimbom, genç yıldızı 6 milyon Euro bonservis bedeli ödeyerek kadrosuna katmıştı.

Galatasaray'da Yusuf Demir sıkıntısı! Tam 6 milyon Euro...

Yusuf Demir bu sezon Basel'de 11 maça çıktı.

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