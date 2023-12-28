Galatasaray'da Yusuf Demir sıkıntısı! Tam 6 milyon Euro...
Son dakika spor haberleri: Galatasaray'da beklentilerin altında kalan ve İsviçre ekibi Basel'e kiralık gönderilen Yusuf Demir için sürpriz bir gelişme yaşandı. İşte sarı-kırmızılıları bekleyen o tehlike... GS SPOR HABERLERİ
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Türk asıllı Avusturyalı futbolcunun sarı-kırmızılı takıma geri döneceği öne sürüldü.
Beklentileri henüz karşılayamayan 20 yaşındaki oyuncunun, ocak transfer döneminde Galatasaray'a dönebileceği ifade edildi.
Cimbom, genç yıldızı 6 milyon Euro bonservis bedeli ödeyerek kadrosuna katmıştı.
Yusuf Demir bu sezon Basel'de 11 maça çıktı.
Yusuf bu karşılaşmalarda 1 gol ve 1 asistle oynadı.
Güncel piyasa değeri 3.5 milyon Euro olan Yusuf Demir'in, Galatasaray ile olan sözleşmesi 2026 yılında sona erecek.
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