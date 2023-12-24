GALATASARAY HABERLERİ - Erden Timur'dan derbi yorumu!

Galatasaray taraftarı, Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında yapılacak Fenerbahçe derbisi için Kadıköy'e gitti. Galatasaray Sportif AŞ Başkan Vekili Erden Timur, Kadıköy deplasmanına giden taraftarlarla bir araya geldi.

Stada girişi sırasında yol kenarında durdurduğu aracından inen Timur, sarı-kırmızılı taraftarların büyük sevgi gösterisiyle karşılandı. Taraftarlar, sarıldıkları Erden Timur'a sevgi ve güvenlerini dile getirdi.

Derbiyle ilgili açıklama yapan Timur, "Hak eden biz olalım. İnşallah hak eden kazansın." dedi.