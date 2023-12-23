GALATASARAY TRANSFER HABERİ: Cimbom'a yıldız isimden müjde! Bonservis bedeli ödenmeden...
TRANSFER HABERİ: Şampiyonluk hedefleyen Galatasaray, devre arası transfer döneminde kadrosunu güçlendirmek istiyor. Bu doğrultuda çalışmalarını sürdüren sarı-kırmızılılara İngiliz basınından müjdeli haber geldi. İngilizler, Cimbom'un listesinde yer alan yıldız futbolcunun takımdan bedavaya ayrılabileceğini aktardı. İşte detaylar...
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'SANCHO BEDAVA AYRILABİLİR'
aspor.com.tr editörü Mehmet Göksel Taşova'nın The Mirror'dan derlediği habere göre; Jadon Sancho, Manchester United'dan bedava ayrılabilir.
Haberde Kırmızı Şeytanlar'ın Avrupa'dan elendiğini ve tamamen lige odaklandığı yazıldı.
Teknik direktör Erik ten Hag'ın tek kulvarda yer alan takımda Premier Lig'de başarılı olması gerektiği vurgulandı.
Fakat bu süreçte İngiliz kanat oyuncusu Sancho'nun takımdan ayrılabileceğinin altı çizildi.
Oyuncunun yüksek maliyeti nedeniyle "son çare" olarak sözleşmesinin feshedilebileceği belirtildi.
Geçtiğimiz günlerde 23 yaşındaki oyuncuyla Galatasaray'ın ilgilendiği iddia edilmişti.
Bu sezon yalnızca 3 maça çıkan Sancho, 76 dakika sahada kaldı ve skora katkı yapamadı.
NEDEN KADRO DIŞI KALDI?
Sezon başında teknik direktör Erik ten Hag ile kavga eden yıldız isim, kadro dışı bırakıldı.
Hollandalı çalıştırıcı, İngiliz oyuncuyla devam etmek istemediğini dile getirmişti.
JADON SANCHO KİMDİR?
Jadon Sancho, 25 Mart 2000'de İngiltere'nin Londra kentinde dünyaya geldi. Futbola Watford altyapısında başladı.
2015'te Manchester City altyapısına 172 bin Euro'ya transfer oldu.
2017 yazında U18'deyken Borussia Dortmund'a 20.6 milyon Euro milyon Euro'ya imza attı.
4 yıl burada forma giyen Sancho, 2021 yazında 85 milyon Euro'ya Manchester United'ın yolunu tuttu.
2026'ya kadar sözleşmesi bulunan 23 yaşındaki İngiliz kanadın güncel piyasa değeri ise 25 milyon Euro...
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