Haberler Galatasaray GALATASARAY TRANSFER HABERİ: Cimbom'a yıldız isimden müjde! Bonservis bedeli ödenmeden...

GALATASARAY TRANSFER HABERİ: Cimbom'a yıldız isimden müjde! Bonservis bedeli ödenmeden...

TRANSFER HABERİ: Şampiyonluk hedefleyen Galatasaray, devre arası transfer döneminde kadrosunu güçlendirmek istiyor. Bu doğrultuda çalışmalarını sürdüren sarı-kırmızılılara İngiliz basınından müjdeli haber geldi. İngilizler, Cimbom'un listesinde yer alan yıldız futbolcunun takımdan bedavaya ayrılabileceğini aktardı. İşte detaylar...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 23 Aralık 2023 Cumartesi 16:10
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GALATASARAY TRANSFER HABERİ: Cimbom'a yıldız isimden müjde! Bonservis bedeli ödenmeden...

Devre arası transfer dönemi için hazırlıklarına hız veren Galatasaray'da flaş gelişmeler yaşanıyor.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ: Cimbom'a yıldız isimden müjde! Bonservis bedeli ödenmeden...

Ocak ayında yapacağı takviyelerle kadrosunu güçlendirmek isteyen Cimbom, transferde gaza bastı.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ: Cimbom'a yıldız isimden müjde! Bonservis bedeli ödenmeden...

Sarı-kırmızılıların listesinde bulunan yıldız isim için İngiliz basını müjdeyi verdi. İşte detaylar...

GALATASARAY TRANSFER HABERİ: Cimbom'a yıldız isimden müjde! Bonservis bedeli ödenmeden...

'SANCHO BEDAVA AYRILABİLİR'

aspor.com.tr editörü Mehmet Göksel Taşova'nın The Mirror'dan derlediği habere göre; Jadon Sancho, Manchester United'dan bedava ayrılabilir.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ: Cimbom'a yıldız isimden müjde! Bonservis bedeli ödenmeden...

Haberde Kırmızı Şeytanlar'ın Avrupa'dan elendiğini ve tamamen lige odaklandığı yazıldı.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ: Cimbom'a yıldız isimden müjde! Bonservis bedeli ödenmeden...

Teknik direktör Erik ten Hag'ın tek kulvarda yer alan takımda Premier Lig'de başarılı olması gerektiği vurgulandı.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ: Cimbom'a yıldız isimden müjde! Bonservis bedeli ödenmeden...

Fakat bu süreçte İngiliz kanat oyuncusu Sancho'nun takımdan ayrılabileceğinin altı çizildi.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ: Cimbom'a yıldız isimden müjde! Bonservis bedeli ödenmeden...

Oyuncunun yüksek maliyeti nedeniyle "son çare" olarak sözleşmesinin feshedilebileceği belirtildi.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ: Cimbom'a yıldız isimden müjde! Bonservis bedeli ödenmeden...

Geçtiğimiz günlerde 23 yaşındaki oyuncuyla Galatasaray'ın ilgilendiği iddia edilmişti.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ: Cimbom'a yıldız isimden müjde! Bonservis bedeli ödenmeden...

Bu sezon yalnızca 3 maça çıkan Sancho, 76 dakika sahada kaldı ve skora katkı yapamadı.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ: Cimbom'a yıldız isimden müjde! Bonservis bedeli ödenmeden...

NEDEN KADRO DIŞI KALDI?

Sezon başında teknik direktör Erik ten Hag ile kavga eden yıldız isim, kadro dışı bırakıldı.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ: Cimbom'a yıldız isimden müjde! Bonservis bedeli ödenmeden...

Hollandalı çalıştırıcı, İngiliz oyuncuyla devam etmek istemediğini dile getirmişti.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ: Cimbom'a yıldız isimden müjde! Bonservis bedeli ödenmeden...

JADON SANCHO KİMDİR?

Jadon Sancho, 25 Mart 2000'de İngiltere'nin Londra kentinde dünyaya geldi. Futbola Watford altyapısında başladı.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ: Cimbom'a yıldız isimden müjde! Bonservis bedeli ödenmeden...

2015'te Manchester City altyapısına 172 bin Euro'ya transfer oldu.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ: Cimbom'a yıldız isimden müjde! Bonservis bedeli ödenmeden...

2017 yazında U18'deyken Borussia Dortmund'a 20.6 milyon Euro milyon Euro'ya imza attı.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ: Cimbom'a yıldız isimden müjde! Bonservis bedeli ödenmeden...

4 yıl burada forma giyen Sancho, 2021 yazında 85 milyon Euro'ya Manchester United'ın yolunu tuttu.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ: Cimbom'a yıldız isimden müjde! Bonservis bedeli ödenmeden...

2026'ya kadar sözleşmesi bulunan 23 yaşındaki İngiliz kanadın güncel piyasa değeri ise 25 milyon Euro...

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