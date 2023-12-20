Okan Buruk Zaha ve Davinson Sanchez'in sakatlık durumu hakkında konuştu!

Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında Galatasaray evinde Fatih Karagümrük'ü konuk ediyor.

Sarı kırmızılıların teknik direktörü Okan Buruk, karşılaşma öncesi Zaha ve Davinson'un sakatlık durumları hakkında konuştu.

Okan Buruk: "Karagümrük maçını kazanmak istiyoruz. Şota Arveladze takımına başına geçti. Oyun içinde neler değişecek göreceğiz. Daha çok üretmemiz gerekiyor. Kopenhag deplasmanından da bu dersi aldık. İyi hazırlandık, her şey yolunda gidiyor. Kazanarak yola devam etmek istiyoruz."

"DAVINSON VE ZAHA..."

"Davinson Sanchez'in tedavisi devam ediyor. Önümüzdeki günlerde netleşecek durumu. Sergio Oliveira'ya geçmiş olsun. Dönüşü ne kadar olacak, tam bilmiyoruz. Wilfired Zaha'nın bileğinde iki üç haftadır problem vardı atlattı. O da kadroda Onun dışında iyi durumdayız." ifadelerini kullandı.