Haberler Galatasaray Okan Buruk Zaha ve Davinson Sanchez'in sakatlık durumu hakkında konuştu!

Okan Buruk Zaha ve Davinson Sanchez'in sakatlık durumu hakkında konuştu!

Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında Galatasaray evinde Fatih Karagümrük'ü konuk ediyor. Sarı kırmızılıların teknik direktörü Okan Buruk, karşılaşma öncesi Zaha ve Davinson'un sakatlık durumları hakkında konuştu. İşte detaylar...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 20 Aralık 2023 Çarşamba 19:36 Güncelleme Tarihi: 20 Aralık 2023 Çarşamba 19:38
Son dakika Galatasaray haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Okan Buruk Zaha ve Davinson Sanchez'in sakatlık durumu hakkında konuştu!

Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında Galatasaray evinde Fatih Karagümrük'ü konuk ediyor.

Sarı kırmızılıların teknik direktörü Okan Buruk, karşılaşma öncesi Zaha ve Davinson'un sakatlık durumları hakkında konuştu.

Okan Buruk: "Karagümrük maçını kazanmak istiyoruz. Şota Arveladze takımına başına geçti. Oyun içinde neler değişecek göreceğiz. Daha çok üretmemiz gerekiyor. Kopenhag deplasmanından da bu dersi aldık. İyi hazırlandık, her şey yolunda gidiyor. Kazanarak yola devam etmek istiyoruz."

"DAVINSON VE ZAHA..."

"Davinson Sanchez'in tedavisi devam ediyor. Önümüzdeki günlerde netleşecek durumu. Sergio Oliveira'ya geçmiş olsun. Dönüşü ne kadar olacak, tam bilmiyoruz. Wilfired Zaha'nın bileğinde iki üç haftadır problem vardı atlattı. O da kadroda Onun dışında iyi durumdayız." ifadelerini kullandı.

DİĞER
Kayserispor Fenerbahçe canlı izle şifresiz Bein Sports izle | KS - FB maçı canlı izle şifresiz linki
Başkan Erdoğan'dan Cumhurbaşkanlığı Kültür Sanat Büyük Ödülleri Töreninde önemli açıklamalar
İsmail Kartal'dan kırmızı kartlar için açıklama!
F.Bahçe'de şok gelişme! Yıldız oyuncu derbide yok
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Nelsson G.Saray tarihine geçti!
G.Saray'dan Avrupa'da şampiyonluk getirecek harekat!
MEB ara tatil anket sonuçları belli oldu mu? 2. dönem ara tatil ne zaman? ARA TATİL KALDIRILACAK MI?
Etkili İletişim Teknikleri Eğitimi ücretsiz mi? Ne işe yarar?
Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK) Sertifika Programı e-DEVLET | KVKK Programı ücretsiz mi? Ne işe yarar?
6
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
"En azından 1 puan alabilirdik!" "En azından 1 puan alabilirdik!" 20:19
Nelsson G.Saray tarihine geçti! Nelsson G.Saray tarihine geçti! 20:16
Ali Çamlı: Hakemler düşmanımız değil! Ali Çamlı: Hakemler düşmanımız değil! 20:12
Beşiktaş Alanyaspor maçına hazır Beşiktaş Alanyaspor maçına hazır 20:04
Fenerbahçe'de Batshuayi şov! Dzeko'yu aratmadı Fenerbahçe'de Batshuayi şov! Dzeko'yu aratmadı 20:04
Antalyaspor - Kasımpaşa maçı CANLI Antalyaspor - Kasımpaşa maçı CANLI 19:57
Daha Eski
İsmail Kartal'dan kırmızı kartlar için açıklama! İsmail Kartal'dan kırmızı kartlar için açıklama! 19:47
F.Bahçe evinde Zaragoza'yı devirdi! F.Bahçe evinde Zaragoza'yı devirdi! 19:41
Buruk'tan Davinson ve Zaha sözleri! "Sakatlıkları..." Buruk'tan Davinson ve Zaha sözleri! "Sakatlıkları..." 19:35
İsmail Kartal'dan Mert Hakan'a sert tepki! İsmail Kartal'dan Mert Hakan'a sert tepki! 19:28
Altay 3 puanı hatırladı! Altay 3 puanı hatırladı! 19:13
F.Bahçe'de şok gelişme! Yıldız oyuncu derbide yok F.Bahçe'de şok gelişme! Yıldız oyuncu derbide yok 19:02