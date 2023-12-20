GALATASARAY TRANSFER HABERİ | Karagümrük maçında izleyecekler! Cimbom'un yıldızına çifte kanca
SON DAKİKA SPOR HABERLERİ: Galatasaray'da gözler Vavacars Fatih Karagümrük maçına çevrildi. Sarı-kırmızılılarda bu karşılaşmadaki bir diğer ayrıntı ise Avrupa'dan iki takım sarı-kırmızılıların yıldız ismini tribünden takip edecek. İşte son gelişmeler... GS SPOR HABERLERİ
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Milli oyuncuyu yakından takip eden La Liga ekibi Villarreal ve Alman ekibi Dortmund devre arasında Galatasaray'a resmi teklif yapacağı öğrenildi.
Sarı-kırmızılılarda teknik direktör Okan Buruk'un vazgeçilmezleri arasında yer alan başarılı stoper için yönetimin transfere izin vermeyeceği öğrenildi.
Bu sezon 25 maçta forma giyen Abdülkerim, 2 kez rakip fileleri havalandırmayı başardı.
29 yaşındaki tecrübeli futbolcunun Galatasaray'la olan sözleşmesi 2025 yılında sona eriyor.
A Milli Takım'da da forma giyen Abdülkerim, çıktığı 6 karşılaşmada 1 gol kaydetti.
ABDÜLKERİM BARDAKCI KİMDİR?
7 Eylül 1994 tarihinde Konya'da dünyaya geldi.
Profesyonel futbol kariyerine Zonguldak altyapısında başladı.
Kariyerinde Adana Demirspor, Samsunspor, Giresunspor, Denizlispor, Altay ve Konyaspor gibi takımların formalarını giydi.
2022 yılında Konyaspor'dan Galatasaray'a 2.8 milyon euro karşılığında transfer oldu.
1.85 cm boyundaki Abdülkerim Bardakcı, defans hattında stoper olarak görev yapıyor.
Deneyimli futbolcu, ağırlıklı olarak sol ayağını kullanıyor.
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