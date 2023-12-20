Haberler Galatasaray GALATASARAY TRANSFER HABERİ | Karagümrük maçında izleyecekler! Cimbom'un yıldızına çifte kanca

GALATASARAY TRANSFER HABERİ | Karagümrük maçında izleyecekler! Cimbom'un yıldızına çifte kanca

SON DAKİKA SPOR HABERLERİ: Galatasaray'da gözler Vavacars Fatih Karagümrük maçına çevrildi. Sarı-kırmızılılarda bu karşılaşmadaki bir diğer ayrıntı ise Avrupa'dan iki takım sarı-kırmızılıların yıldız ismini tribünden takip edecek. İşte son gelişmeler... GS SPOR HABERLERİ

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 20 Aralık 2023 Çarşamba 09:37
Son dakika Galatasaray haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
GALATASARAY TRANSFER HABERİ | Karagümrük maçında izleyecekler! Cimbom'un yıldızına çifte kanca

Süper Lig'de zirve yarışı veren Galatasaray, ocak ayı transfer döneminin yaklaşmasıyla çalışmalarını hızlandırdı.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ | Karagümrük maçında izleyecekler! Cimbom'un yıldızına çifte kanca

Sarı-kırmızılılarda birçok isme önemli teklifler geliyor.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ | Karagümrük maçında izleyecekler! Cimbom'un yıldızına çifte kanca

Galatasaray'ın başarılı stoperi Abdülkerim Bardakcı'yı Avrupa'nın önde gelen kulüpleri takibini sürdürüyor.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ | Karagümrük maçında izleyecekler! Cimbom'un yıldızına çifte kanca

Milli oyuncuyu yakından takip eden La Liga ekibi Villarreal ve Alman ekibi Dortmund devre arasında Galatasaray'a resmi teklif yapacağı öğrenildi.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ | Karagümrük maçında izleyecekler! Cimbom'un yıldızına çifte kanca

Sarı-kırmızılılarda teknik direktör Okan Buruk'un vazgeçilmezleri arasında yer alan başarılı stoper için yönetimin transfere izin vermeyeceği öğrenildi.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ | Karagümrük maçında izleyecekler! Cimbom'un yıldızına çifte kanca

Bu sezon 25 maçta forma giyen Abdülkerim, 2 kez rakip fileleri havalandırmayı başardı.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ | Karagümrük maçında izleyecekler! Cimbom'un yıldızına çifte kanca

29 yaşındaki tecrübeli futbolcunun Galatasaray'la olan sözleşmesi 2025 yılında sona eriyor.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ | Karagümrük maçında izleyecekler! Cimbom'un yıldızına çifte kanca

A Milli Takım'da da forma giyen Abdülkerim, çıktığı 6 karşılaşmada 1 gol kaydetti.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ | Karagümrük maçında izleyecekler! Cimbom'un yıldızına çifte kanca

ABDÜLKERİM BARDAKCI KİMDİR?

7 Eylül 1994 tarihinde Konya'da dünyaya geldi.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ | Karagümrük maçında izleyecekler! Cimbom'un yıldızına çifte kanca

Profesyonel futbol kariyerine Zonguldak altyapısında başladı.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ | Karagümrük maçında izleyecekler! Cimbom'un yıldızına çifte kanca

Kariyerinde Adana Demirspor, Samsunspor, Giresunspor, Denizlispor, Altay ve Konyaspor gibi takımların formalarını giydi.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ | Karagümrük maçında izleyecekler! Cimbom'un yıldızına çifte kanca

2022 yılında Konyaspor'dan Galatasaray'a 2.8 milyon euro karşılığında transfer oldu.

SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Transferde büyük bomba! Real Madrid'in yıldızı...
G.Saray'dan 10 numara harekatı!
İSKİ baraj doluluk oranı 20 Aralık 2023
7. sınıf 2. ortak sınav Matematik, Türkçe, Fen Bilgisi, Sosyal Bilgiler ortak sınavı sorular ve çözümleri
📺Kuruluş Osman 141. BÖLÜM FULL İZLE
6
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Fenerbahçe'de 2 ayrılık birden! Fenerbahçe'de 2 ayrılık birden! 09:40
Karagümrük maçında izleyecekler! Cimbom'un yıldızına çifte kanca Karagümrük maçında izleyecekler! Cimbom'un yıldızına çifte kanca 09:37
Galatasaray - F. Karagümrük maçı ne zaman? Galatasaray - F. Karagümrük maçı ne zaman? 09:36
Hatayspor MKE Ankaragücü'nün konuğu olacak! Hatayspor MKE Ankaragücü'nün konuğu olacak! 09:27
Beşiktaş'ın konuğu Alanyaspor! Beşiktaş'ın konuğu Alanyaspor! 09:17
Kayserispor - Fenerbahçe maçı saat kaçta? Kayserispor - Fenerbahçe maçı saat kaçta? 09:15
Daha Eski
Sezon 2026'dan itibaren ağustosta başlayacak! Sezon 2026'dan itibaren ağustosta başlayacak! 08:49
"Golü bahane ederek..." "Golü bahane ederek..." 08:44
BUGÜNKÜ MAÇLAR - Bugün kimin maçı var 20 Aralık? Hangi maç hangi kanalda? BUGÜNKÜ MAÇLAR - Bugün kimin maçı var 20 Aralık? Hangi maç hangi kanalda? 08:06
6 gollü çılgın maçta kazanan yok! 6 gollü çılgın maçta kazanan yok! 01:46
6 gollü çılgın maçta kazanan yok! 6 gollü çılgın maçta kazanan yok! 01:46
Sevilla Quique Flores ile çıkışa geçti! Sevilla Quique Flores ile çıkışa geçti! 01:33