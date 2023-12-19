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Galatasaray Süper Lig'de Fatih Karagümrük'ü konuk edecek

Son dakika spor haberleri... Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında, sahasında VavaCars Fatih Karagümrük ile karşı karşıya gelecek. İşte detaylar...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 19 Aralık 2023 Salı 09:25 Güncelleme Tarihi: 19 Aralık 2023 Salı 09:27
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Galatasaray Süper Lig'de Fatih Karagümrük'ü konuk edecek

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında, 20 Aralık Çarşamba günü sahasında VavaCars Fatih Karagümrük'ü konuk edecek.

RAMS Park'ta oynanacak maç, saat 20.00'de başlayacak. Müsabakayı hakem Tugay Kaan Numanoğlu yönetecek. Numanoğlu'nun yardımcılıklarını Ceyhun Sesigüzel ve Candaş Elbil üstlenecek. Karşılaşmada dördüncü hakem olarak Mert Güzenge görev yapacak.

Ligin geride kalan bölümde 13 galibiyet, birer beraberlik ve yenilgi yaşayan sarı-kırmızılılar, 40 puan topladı. Fenerbahçe'nin aynı puanla liderlik koltuğunda oturduğu ligde Galatasaray, averajla ikinci sırada yer alıyor.

Fatih Karagümrük ise ligde çıktığı maçların 4'ünü kazanırken, 5'inde berabere kaldı ve 6'sını kaybetti. Kırmızı-siyahlı takım, topladığı 17 puanla 13. sırada bulunuyor.

GALATASARAY'DA 2 EKSİK

Galatasaray'da 2 oyuncu, ceza ve sakatlık nedeniyle Fatih Karagümrük maçında forma giyemeyecek.

Sarı-kırmızılı ekipte sarı kart cezalısı olan kaleci Fernando Muslera, oynanacak maçta görev yapamayacak.

Antrenmanda göğüs kasında kopma oluşan Sergio Oliveira da müsabakanın kadrosunda yer alamayacak.

İKİ FUTBOLCU CEZA SINIRINDA

Galatasaray'da Sacha Boey ve Davinson Sanchez, karşılaşma öncesinde sarı kart ceza sınırında bulunuyor.

İki oyuncu Fatih Karagümrük maçında kart görmesi halinde Fenerbahçe derbisinde cezalı duruma düşecek.

SAHASINDA 24 MAÇTIR YENİLMİYOR

Galatasaray, Süper Lig'de sahasında çıktığı son 24 maçta mağlup olmadı.

Ligde taraftarı önündeki son yenilgisini geçen sezon iç sahada çıktığı ilk karşılaşma olan Giresunspor maçında yaşayan sarı-kırmızılılar, sonrasındaki 24 maçı kaybetmedi.

Galatasaray, söz konusu süreçte Seyrantepe'de çıktığı lig karşılaşmalarında 22 galibiyet, 2 beraberlik yaşadı.

EVİNDE PUAN KAYBETMEYEN TEK TAKIM

Galatasaray, Süper Lig'de bu sezon sahasında puan kaybı yaşamayan tek takım konumunda.

Bu sezon RAMS Park'ta çıktığı 7 maçı da kazanan sarı-kırmızılı ekip, taraftarı önünde puan kaybetmedi.

Sarı-kırmızılı takım, Süper Lig'de en iyi savunma yapan takım olarak da dikkati çekiyor.

Ligde çıktığı 15 maçta 31 gol atan Galatasaray, kalesinde ise 9 gol gördü. Yaptığı maçların 8'inde kalesini gole kapatan sarı-kırmızılı ekip, ligin en az gol yiyen takım oldu.

FATİH KARAGÜMRÜK DEPLASMANDA KAZANAMIYOR

Fatih Karagümrük, Süper Lig'de bu sezon deplasman maçlarında kötü bir performans sergiliyor.

Kırmızı-siyahlı takım, ligde konuk olarak çıktığı son 6 karşılaşmada galibiyete ulaşamadı.

Bu sezon deplasmandaki tek galibiyetini 2. haftada RAMS Başakşehir karşısında alan Fatih Karagümrük, sonraki 6 dış saha maçında 2 beraberlik ve 4 mağlubiyet yaşadı.

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