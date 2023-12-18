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Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi'nde rakibi belli oldu!

Son dakika Galatasaray spor haberleri... UEFA Avrupa Ligi'nde play-off turu kura çekimi başladı. UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 3. olan ve yoluna UEFA Avrupa Ligi'nde devam eden Galatasaray'ın rakibi belli oldu.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 18 Aralık 2023 Pazartesi 15:00 Güncelleme Tarihi: 18 Aralık 2023 Pazartesi 15:52
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Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi'nde rakibi belli oldu!

İsviçre'nin Nyon kentindeki UEFA genel merkezinde, Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki ikinci önemli organizasyonda grup maçlarının ardından play-off turu kura çekimi yapıldı.

Şampiyonlar Ligi'nde A Grubu'nu üçüncü sırada tamamlayarak Avrupa Ligi play-off'larına katılmaya hak kazanan Galatasaray, kurada Çekya'nın Sparta Prag takımı ile eşleşti. Galatasaray, ilk maçını evinde, rövanşı ise deplasmanda oynayacak.

UEFA Avrupa Ligi play-off turunda ilk maçlar 15 Şubat 2024, rövanş maçları ise 22 Şubat 2024'te oynanacak.

İŞTE EŞLEŞMELER

Feyenoord - Roma

Milan - Rennes

Lens - Freiburg

Young Boys - Sporting

Benfica - Toulouse

Braga - Karabağ

Galatasaray - Sparta Prag

Shakhtar Donetsk - Olympique Marsilya

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