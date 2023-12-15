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Galatasaray - Fatih Karagümrük maçının biletleri satışa çıktı

Galatasaray ile Fatih Karagümrük arasında çarşamba günü RAMS Park'ta oynanacak maçın biletleri satışa çıktı.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 15 Aralık 2023 Cuma 15:22
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Galatasaray - Fatih Karagümrük maçının biletleri satışa çıktı

Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında Galatasaray, 20 Aralık Çarşamba günü saat 20.00'de evinde Fatih Karagümrük ile karşılaşacak.

Bu müsabakanın biletleri de satışa çıktı. Bilet fiyatları 7500 TL ile 500 TL arasında değişiyor. Bilet satışlarının 15 Aralık Cuma günü GS Bonus kart sahiplerine öncelikli olduğu; 16 Aralık Cumartesi günü saat 11.00'de de GS Logolu Passolig kartlarına satışa sunulacağı ifade edildi.

Galatasaray - Fatih Karagümrük mücadelesinin bilet fiyatları şöyle:

Premium: 7500 TL

Delux: 7000 TL

Lux: 6500 TL

Classic: 6 bin TL

Kategori 1: 4000 TL

Kategori 2: 3000 TL

Kategori 3: 2400 TL

Kategori 4: 2000 TL

Kategori 5: 1800 TL

Kategori 6: 1350 TL

Kategori 7: 1000 TL

Kategori 8: 550 TL

Kategori 9: 500 TL

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