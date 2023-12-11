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Sanchez: Falcao ile konuştum
Galatasaray'ın bu sezonki flaş transferleri arasında yer alan Sanchez, İstanbul'a gelmeden önce yakın arkadaşı Falcao'dan görüş aldığını söyledi. Başarılı futbolcu, "Falcao bana ailemin de benim de burada çok rahat edeceğimizi söyledi. Şu an dedikleri yaşanıyor. Ben ve ailem, İstanbul'u çok seviyoruz, keyfimiz fazlasıyla yerinde" dedi. Galatasaray taraftarıyla ilgili de, "Rams Park'ta açık ara dünyanın en iyi atmosferlerinden biri yaratılıyor. Beni bu çok etkiledi. Dünya seviyesinde bir atmosfer var stadımızda" ifadesini kullandı.
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