Haberler Galatasaray Aranan orta saha bulundu! Dünya yıldızı Galatasaray'a geliyor...

Aranan orta saha bulundu! Dünya yıldızı Galatasaray'a geliyor...

GALATASARAY TRANSFER HABERİ: Devre arasının yaklaşmasıyla birlikte Galatasaray'da gözler ocak ayına çevrildi. Orta sahaya takviye yapmayı planlayan Cimbom, dünya yıldızını kadroya katmak için kolları sıvadı. İşte ayrıntınlar...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 08 Aralık 2023 Cuma 06:50
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Aranan orta saha bulundu! Dünya yıldızı Galatasaray'a geliyor...

Galatasaray'da ocak ayına yaklaşılırken transfer çalışmaları devam ediyor.

Aranan orta saha bulundu! Dünya yıldızı Galatasaray'a geliyor...

Sarı kırmızılılar devre arasında kadrosunu güçlendirmek için hummalı bir çalışma içinde.

Aranan orta saha bulundu! Dünya yıldızı Galatasaray'a geliyor...

Teknik Direktör Okan Buruk geçtiğimiz günlerde yönetimle bir toplantı gerçekleştirdi.

Aranan orta saha bulundu! Dünya yıldızı Galatasaray'a geliyor...

Bu toplantıda transferler üzerine detaylı bir değerlendirme yapıldı.

Aranan orta saha bulundu! Dünya yıldızı Galatasaray'a geliyor...

Başarılı çalıştırıcı transfer talep ettiği bölgeleri yönetime iletti.

Aranan orta saha bulundu! Dünya yıldızı Galatasaray'a geliyor...

Okan Buruk ayrıca aklındaki oyuncu profillerini de yönetime aktardı.

Aranan orta saha bulundu! Dünya yıldızı Galatasaray'a geliyor...

Sarı kırmızılı kurmaylar uzun saatler süren bu toplantının ardından listesini netleştirmiş oldu.

Aranan orta saha bulundu! Dünya yıldızı Galatasaray'a geliyor...

Yönetimin bütçeyi doğru kullanarak transferde tam isabet sağlamak istediği kaydedildi.

Aranan orta saha bulundu! Dünya yıldızı Galatasaray'a geliyor...

Cimbom'da gidecek futbolcularla beraber oluşacak bütçeyle birlikte nokta atışı transferlerin yapılması bekleniyor.

Aranan orta saha bulundu! Dünya yıldızı Galatasaray'a geliyor...

Galatasaray'ın ocak ayındaki temel hedefi ise savunma ve orta saha bölgesine takviye yapmak.

Aranan orta saha bulundu! Dünya yıldızı Galatasaray'a geliyor...

Sarı kırmızılı ekibin takviye yapmayı planladığı bu bölgelere düşündüğü isimlerden biri ise ortaya çıktı.

Aranan orta saha bulundu! Dünya yıldızı Galatasaray'a geliyor...

Aslan'ın dünyaca ünlü bir yıldız için devreye girdiği öne sürüldü.

Aranan orta saha bulundu! Dünya yıldızı Galatasaray'a geliyor...

Böylelikle Galatasaray ligde dengeleri değiştirebilecek bir transfere imza atabilir.

Aranan orta saha bulundu! Dünya yıldızı Galatasaray'a geliyor...

Menajerler tarafından önerilen o yıldıza teknik direktör Okan Buruk'un da onay verdiği iddia edildi.

Aranan orta saha bulundu! Dünya yıldızı Galatasaray'a geliyor...

Başarılı hocanın gündeme gelen o ismi listenin ilk sırasına yazdığı belirtildi.

Aranan orta saha bulundu! Dünya yıldızı Galatasaray'a geliyor...

Yönetimin de transfer için tüm maddi şartları zorlama kararı aldığı bildirildi.

Aranan orta saha bulundu! Dünya yıldızı Galatasaray'a geliyor...

Sarı kırmızılılar, Arabistan'da top koşturan o futbolcuyu Lucas Torreira'nın yanına transfer etmeyi planlıyor.

Aranan orta saha bulundu! Dünya yıldızı Galatasaray'a geliyor...

Ancak bunun için ilk olarak Ndombele ile yolların ayrılması hedefleniyor.

Aranan orta saha bulundu! Dünya yıldızı Galatasaray'a geliyor...

İşte Galatasaray'ın gündemindeki o oyuncu....

Aranan orta saha bulundu! Dünya yıldızı Galatasaray'a geliyor...

CİMBOM'DAN BROZOVIC BOMBASI!

Galatasaray, Al-Nassr forması giyen Marcelo Brozovic için harekete geçti.

Aranan orta saha bulundu! Dünya yıldızı Galatasaray'a geliyor...

Dünyaca ünlü orta sahayı 6 aylığına kiralamayı hedefleyen sarı-kırmızılıların temaslara başladığı bildirildi.

Aranan orta saha bulundu! Dünya yıldızı Galatasaray'a geliyor...

Galatasaray'ın Brozovic'le ilgili girişimleri sarı-kırmızılı taraftarları heyecanlandırdı.

Aranan orta saha bulundu! Dünya yıldızı Galatasaray'a geliyor...

Cimbom'un'un tüm maddi şartları zorlama kararı aldığı öne sürülen 31 yaşındaki ismin Türkiye'ye gelmeye sıcak baktığı ifade edildi.

Aranan orta saha bulundu! Dünya yıldızı Galatasaray'a geliyor...

Transferdeki tek sorunun Al-Nassr kulübünün Brozovic'i kadroda tutmak istemesi.

Aranan orta saha bulundu! Dünya yıldızı Galatasaray'a geliyor...

Ancak yönetim maddi olarak iyi bir teklif yapması durumunda transferin gerçekleşeceğini düşünüyor.

Aranan orta saha bulundu! Dünya yıldızı Galatasaray'a geliyor...

Brozovic'in 6 aylık maaşını ödemek isteyen Cimbom, Al-Nassr'a kiralama ücreti ise vermek istemiyor.

Aranan orta saha bulundu! Dünya yıldızı Galatasaray'a geliyor...

Galatasaray'ın 2-3 milyon Euro bandında bir kiralama teklifi yapması durumunda ise Al-Nassr'ın transfere izin vereceği iddia edildi.

Aranan orta saha bulundu! Dünya yıldızı Galatasaray'a geliyor...

Brozovic transferine ilişkin somu gelişmelerşin 1-2 hafta içinde netleşmesi bekleniyor.

Aranan orta saha bulundu! Dünya yıldızı Galatasaray'a geliyor...

Marcelo Brozovic bu sezon toplam 18 maça çıktı.

Aranan orta saha bulundu! Dünya yıldızı Galatasaray'a geliyor...

Yıldız orta saha bu karşılaşmalarda 1 gol ve 4 asistle oynadı.

Aranan orta saha bulundu! Dünya yıldızı Galatasaray'a geliyor...

Güncel piyasa değeri 20 milyon Euro olan Hırvat oyuncunun, kulübüyle olan sözleşmesi 2026 yılında sona erecek.

Aranan orta saha bulundu! Dünya yıldızı Galatasaray'a geliyor...

Marcelo Brozovic sezon başında Inter'den 18 milyon Euro bonservis ücretine Al-Nassr'a transfer olmuştu.

Aranan orta saha bulundu! Dünya yıldızı Galatasaray'a geliyor...

Tecrübeli oyuncu kariyerinde Dinamo Zagreb, NK Lokomotiva ve Hrv Dragovoljac gibi ekiplerde de ter dökmüştü.

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