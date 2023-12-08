Aranan orta saha bulundu! Dünya yıldızı Galatasaray'a geliyor...
GALATASARAY TRANSFER HABERİ: Devre arasının yaklaşmasıyla birlikte Galatasaray'da gözler ocak ayına çevrildi. Orta sahaya takviye yapmayı planlayan Cimbom, dünya yıldızını kadroya katmak için kolları sıvadı. İşte ayrıntınlar...
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Bu toplantıda transferler üzerine detaylı bir değerlendirme yapıldı.
Başarılı çalıştırıcı transfer talep ettiği bölgeleri yönetime iletti.
Okan Buruk ayrıca aklındaki oyuncu profillerini de yönetime aktardı.
Sarı kırmızılı kurmaylar uzun saatler süren bu toplantının ardından listesini netleştirmiş oldu.
Yönetimin bütçeyi doğru kullanarak transferde tam isabet sağlamak istediği kaydedildi.
Cimbom'da gidecek futbolcularla beraber oluşacak bütçeyle birlikte nokta atışı transferlerin yapılması bekleniyor.
Galatasaray'ın ocak ayındaki temel hedefi ise savunma ve orta saha bölgesine takviye yapmak.
Sarı kırmızılı ekibin takviye yapmayı planladığı bu bölgelere düşündüğü isimlerden biri ise ortaya çıktı.
Aslan'ın dünyaca ünlü bir yıldız için devreye girdiği öne sürüldü.
Böylelikle Galatasaray ligde dengeleri değiştirebilecek bir transfere imza atabilir.
Menajerler tarafından önerilen o yıldıza teknik direktör Okan Buruk'un da onay verdiği iddia edildi.
Başarılı hocanın gündeme gelen o ismi listenin ilk sırasına yazdığı belirtildi.
Yönetimin de transfer için tüm maddi şartları zorlama kararı aldığı bildirildi.
Sarı kırmızılılar, Arabistan'da top koşturan o futbolcuyu Lucas Torreira'nın yanına transfer etmeyi planlıyor.
Ancak bunun için ilk olarak Ndombele ile yolların ayrılması hedefleniyor.
İşte Galatasaray'ın gündemindeki o oyuncu....
CİMBOM'DAN BROZOVIC BOMBASI!
Galatasaray, Al-Nassr forması giyen Marcelo Brozovic için harekete geçti.
Dünyaca ünlü orta sahayı 6 aylığına kiralamayı hedefleyen sarı-kırmızılıların temaslara başladığı bildirildi.
Galatasaray'ın Brozovic'le ilgili girişimleri sarı-kırmızılı taraftarları heyecanlandırdı.
Cimbom'un'un tüm maddi şartları zorlama kararı aldığı öne sürülen 31 yaşındaki ismin Türkiye'ye gelmeye sıcak baktığı ifade edildi.
Transferdeki tek sorunun Al-Nassr kulübünün Brozovic'i kadroda tutmak istemesi.
Ancak yönetim maddi olarak iyi bir teklif yapması durumunda transferin gerçekleşeceğini düşünüyor.
Brozovic'in 6 aylık maaşını ödemek isteyen Cimbom, Al-Nassr'a kiralama ücreti ise vermek istemiyor.
Galatasaray'ın 2-3 milyon Euro bandında bir kiralama teklifi yapması durumunda ise Al-Nassr'ın transfere izin vereceği iddia edildi.
Brozovic transferine ilişkin somu gelişmelerşin 1-2 hafta içinde netleşmesi bekleniyor.
Marcelo Brozovic bu sezon toplam 18 maça çıktı.
Yıldız orta saha bu karşılaşmalarda 1 gol ve 4 asistle oynadı.
Güncel piyasa değeri 20 milyon Euro olan Hırvat oyuncunun, kulübüyle olan sözleşmesi 2026 yılında sona erecek.
Marcelo Brozovic sezon başında Inter'den 18 milyon Euro bonservis ücretine Al-Nassr'a transfer olmuştu.
Tecrübeli oyuncu kariyerinde Dinamo Zagreb, NK Lokomotiva ve Hrv Dragovoljac gibi ekiplerde de ter dökmüştü.
Ülke milli takımında ise 93 maça çıkan yıldız futbolcu 7 gol attı.
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