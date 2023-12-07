Galatasaray'dan ligi sarsacak transfer! Manchester City'nin yıldızı...

Ezeli rakibi Fenerbahçe ile birlikte zirve yarışını sürdüren Galatasaray'da sıcak gelişmeler yaşanıyor.
Ezeli rakibi Fenerbahçe ile birlikte zirve yarışını sürdüren Galatasaray'da sıcak gelişmeler yaşanıyor.
Sarı-kırmızılılar, ocak ayında başlayacak ara transfer dönemi için çalışmalarını hızlandırdı.
Cimbom sezon başında birçok dünyaca ünlü ismi kadrosuna katarak büyük ses getirdi.
Yönetim; Icardi, Zaha, Ziyech, Tete, Angelino, Ndombele ve Sanchez gibi çok sayıda yıldızı renklerine bağladı.
Ara transfer dönemini de yaz transfer döneminde olduğu gibi hızlı geçirmesi beklenen Galatasaray'da gündem orta saha transferi...
Sarı-kırmızılılar, sezon başında Tottenham'dan kiralanan Tanguy Ndombele'den istediği katkıyı alamadı.
Yönetim, özellikle kilo problemi nedeniyle tartışma konusu olan Fransız futbolcuyu ocak ayında Tottenham'a geri göndermeyi planlıyor.
Galatasaray ile Tottenham arasında Ndombele görüşmeleri devam ederken, sarı-kırmızılılar orta saha arayışlarını hızlandırdı.
Bu bölgeye yıldız bir isim kazandırmak isteyen Galatasaray ile ilgili gündemi sarsacak bir iddia ortaya atıldı.
GALATASARAY'DAN MATEO KOVACIC'E KANCA
Sırp basını, Galatasaray'ın Manchester City forması giyen Mateo Kovacic'i kiralamak istediğini yazdı.
Sportklub'da yer alan habere göre; Tanguy Ndombele'den memnun olmayan teknik direktör Okan Buruk'un Fransız futbolcunun yerine Kovacic'i istediği belirtildi.
Mateo Kovacic bu sezon Manchester City formasıyla 16 maça çıktı.
Hırvat yıldız, gol ve asist katkısı üretemedi.
Kovacic'in İngiliz ekibiyle olan sözleşmesi 2027 yılına kadar devam ediyor.
29 yaşındaki orta saha oyuncusunun güncel piyasa değeri ise 38 milyon Euro.