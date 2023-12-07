Haberler Galatasaray Galatasaray'dan ligi sarsacak transfer! Manchester City'nin yıldızı...

Galatasaray'dan ligi sarsacak transfer! Manchester City'nin yıldızı...

Son dakika Galatasaray haberleri: Sezon başında kadrosuna kattığı yıldız isimlerle büyük yankı uyandıran Galatasaray'da ara transfer dönemi için çalışmalar hız kazandı. Avrupa basını, sarı-kırmızılıların İngiltere Premier Lig devi Manchester City'de forma giyen yıldız futbolcuyu kadrosuna katmak istediğini yazdı. İşte o isim ve detaylar... (fotomac.com.tr / DIŞ HABERLER)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 07 Aralık 2023 Perşembe 20:25 Güncelleme Tarihi: 07 Aralık 2023 Perşembe 20:27
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MERT KILIÇ
Galatasaray'dan ligi sarsacak transfer! Manchester City'nin yıldızı...

Ezeli rakibi Fenerbahçe ile birlikte zirve yarışını sürdüren Galatasaray'da sıcak gelişmeler yaşanıyor.

Galatasaray'dan ligi sarsacak transfer! Manchester City'nin yıldızı...

Sarı-kırmızılılar, ocak ayında başlayacak ara transfer dönemi için çalışmalarını hızlandırdı.

Galatasaray'dan ligi sarsacak transfer! Manchester City'nin yıldızı...

Cimbom sezon başında birçok dünyaca ünlü ismi kadrosuna katarak büyük ses getirdi.

Galatasaray'dan ligi sarsacak transfer! Manchester City'nin yıldızı...

Yönetim; Icardi, Zaha, Ziyech, Tete, Angelino, Ndombele ve Sanchez gibi çok sayıda yıldızı renklerine bağladı.

Galatasaray'dan ligi sarsacak transfer! Manchester City'nin yıldızı...

Ara transfer dönemini de yaz transfer döneminde olduğu gibi hızlı geçirmesi beklenen Galatasaray'da gündem orta saha transferi...

Galatasaray'dan ligi sarsacak transfer! Manchester City'nin yıldızı...

Sarı-kırmızılılar, sezon başında Tottenham'dan kiralanan Tanguy Ndombele'den istediği katkıyı alamadı.

Galatasaray'dan ligi sarsacak transfer! Manchester City'nin yıldızı...

Yönetim, özellikle kilo problemi nedeniyle tartışma konusu olan Fransız futbolcuyu ocak ayında Tottenham'a geri göndermeyi planlıyor.

Galatasaray'dan ligi sarsacak transfer! Manchester City'nin yıldızı...

Galatasaray ile Tottenham arasında Ndombele görüşmeleri devam ederken, sarı-kırmızılılar orta saha arayışlarını hızlandırdı.

Galatasaray'dan ligi sarsacak transfer! Manchester City'nin yıldızı...

Bu bölgeye yıldız bir isim kazandırmak isteyen Galatasaray ile ilgili gündemi sarsacak bir iddia ortaya atıldı.

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