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Galatasaray'da Yukatel Adana Demirspor maçının hazırlıkları başladı

Son dakika spor haberleri... Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında, Yukatel Adana Demirspor'u ağırlayacak olan Galatasaray maçın hazırlıklarına başladı. İşte detaylar...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 06 Aralık 2023 Çarşamba 09:16
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Galatasaray'da Yukatel Adana Demirspor maçının hazırlıkları başladı

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında 8 Aralık Cuma günü sahasında Yukatel Adana Demirspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Okan Buruk yönetiminde Florya Metin Oktay Tesisleri'nde dinamik ısınmayla başlayan idman, iki grup halinde 8'e 2 pas çalışmasıyla devam etti.

Antrenman, bire bir oyun ve topa sahip olma çalışmasının ardından dört takımlı turnuvayla sona erdi.

Galatasaray, yarın saat 11.00'de yapacağı idmanla Yukatel Adana Demirspor maçı hazırlıklarını sürdürecek.

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