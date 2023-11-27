Haberler Galatasaray GALATASARAY MANCHESTER UNITED MAÇI HANGİ KANALDA? | GS Manu maçı ne zaman? (UEFA Şampiyonlar Ligi)

GALATASARAY MANCHESTER UNITED MAÇI HANGİ KANALDA? | GS Manu maçı ne zaman? (UEFA Şampiyonlar Ligi)

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde heyecan sürüyor. A grubunde ülkemizi temsil eden Galatasaray, İngiliz devi Manchester United ile kozlarını paylaşacak. RAMS Park Stadyumu'nda oynanacak müsabakada Jose Maria Sanchez düdük çalacak. Galatasaray'da Davinson Sanchez sakatlığı sebebiyle maçta süre alamayacak. Galatasaray Şampiyonlar Ligi maçı öncesinde merak edilen detaylar arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de yer alıyor. Peki, Galatasaray - Manchester United maçı ne zaman? Galatasaray maçı hangi kanalda? GS Manu maçı saat kaçta?

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 27 Kasım 2023 Pazartesi 13:50 Güncelleme Tarihi: 27 Kasım 2023 Pazartesi 14:00
Son dakika Galatasaray haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
GALATASARAY MANCHESTER UNITED MAÇI HANGİ KANALDA? | GS Manu maçı ne zaman? (UEFA Şampiyonlar Ligi)

Galatasaray - Manchester United maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Galatasaray Manchester United rövanş maçı için nefesler tutuldu. Trendyol Süper Lig, UEFA Şampiyonlar Ligi ve Ziraat Türkiye Kupası'nda mücadele eden Galatasaray için kritik fikstür devam ediyor. Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu 5. hafta maçında Manchester United ile kozlarını paylaşacak. RAMS Park Stadyumu'nda oynanacak mücadelede Galatasaray, kazanmak ve gruptan çıkma yolunda önemli bir adım atmak istiyor. Maç ile ilgili tüm detaylar araştırılıyor. Peki, Galatasaray - Manchester United maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Galatasaray - Manchester United maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Galatasaray - Manchester United maçı 29 Kasım Çarşamba günü saat 20:45'te Exxen'de canlı yayınlanacak.

GALATASARAY'DA DAVINSON SANCHEZ YOK!

Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında oynanan Alanyaspor müsabakasında sakatlanarak oyundan çıkan Davinson Sanchez sakatlığı sebebiyle Manchester United maçında süre alamayacak. Davinson Sanchez'in çekilen MR'ı neticesinde sol üst arka adale grubunda 2. derece strain (zorlanma) tespit edildi.

MANCHESTER UNITED'DA EKSİK ÇOK!

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray ile Manchester United oldukça kritik bir müsabakaya çıkacak. Eriksen, Casemiro, Martinez, Rashford Galatasaray'a karşı kesin olarak forma giyemeyecek. Rasmus Höjlünd'un ise durumu maç saatinde netlik kazanacak.

GALATASARAY'IN MUHTEMEL 11'İ

Galatasaray: Muslera, Sacha Boey, Nelsson, Abdülkerim, Angelino, Kaan, Torreira, Mertens, Zaha, Kerem, Icardi

İSPANYOL HAKEM DÜDÜK ÇALACAK!

UEFA'nın resmi internet sitesinde yer alan bilgilere göre mücadeleyi İspanya Futbol Federasyonu'ndan Jose Maria Sanchez yönetecek. Sanchez'in yardımcılıklarını Raul Cabanero ve Inigo Prieto yapacak. Maçın dördüncü hakemi Guillermo Cuadra olacak. Öte yandan müsabakanın VAR koltuğunda ise yine İspanya'dan Ricardo de Burgos oturacak.

GALATASARAY MANCHESTER UNITED MAÇ BİLETİ FİYATLARI

Galatasaray - Manchester United maç bilet fiyatları futbolseverler tarafından araştırılıyor. Müsabaka biletleri satışa çıktıktan kısa süre sonra tükendi. Ancak kombine sahiplerinin kulübe devrettiği biletler yeniden satışa çıkmakta. Bu sebeple maç saatine kadar bilet satışı yapılması bekleniyor. En uygun bilet fiyatı 900 TL, en pahalı bilet fiyatı 20 bin TL olarak açıklandı.

Galatasaray Manu Şampiyonlar Ligi maç bilet fiyatları şu şekilde;

GALATASARAY EVİNDE KAYBETMEDİ

Galatasaray, Manchester United ile sahasında oynadığı 3 maçta da mağlup olmadı. İki takım, aralarındaki maçlarda, 4 maçı İngiltere'de, 3 maçı ise İstanbul'da yaptı. Galatasaray, ev sahipliğinde yapılan karşılaşmalarda kalesini gole kapatmayı başardı. Maçlardan 1'ini 1-0 kazanan sarı-kırmızılılar, diğer ikisini 0-0 beraberlikle tamamladı.

ASpor CANLI YAYIN

DİĞER
SİVASSPOR TRABZONSPOR MAÇI CANLI İZLE | beIN SPORTS 1 canlı izle ekranı ile Trendyol Süper Lig Sivasspor Trabzonspor maçı canlı yayın izle
Gazze’de cesetler kayboldu: Soykırımcı İsrail Filistinlilerin organlarını çalıyor! Dünyanın en büyük deri ve organ bankası işte böyle kuruldu
G.Saray'da Davinson şoku! Resmi açıklama geldi
İşte G.Saray'ın yeni Süperstar'ı!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Dünyaca ünlü gazeteci açıkladı! R. Madrid...
Özbek'ten Timur'a bütçe yetkisi! Transfer...
Canlı Dolar ve Altın fiyatları
BEGYO HALKA ARZ NE ZAMAN? | Batı Ege Gayrimenkul halka arz kaç lot verir, hisse fiyatı, hangi bankalarda var?
ALES SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK? | 2023 ALES/3 sonuç sorgulama
3
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Süper Lig'de ayrılık resmen açıklandı! Süper Lig'de ayrılık resmen açıklandı! 13:38
Dünyaca ünlü gazeteci açıkladı! R. Madrid... Dünyaca ünlü gazeteci açıkladı! R. Madrid... 13:32
G.Saray Man United maçı ne zaman? G.Saray Man United maçı ne zaman? 13:27
İşte F.Bahçe'nin ocak bombası! Transferi Becao bitirecek İşte F.Bahçe'nin ocak bombası! Transferi Becao bitirecek 13:06
Pınar Karşıyaka'nın konuğu SIG Strasbourg! Pınar Karşıyaka'nın konuğu SIG Strasbourg! 12:39
Sivasspor-Trabzonspor maçının VAR'ı belli oldu Sivasspor-Trabzonspor maçının VAR'ı belli oldu 12:21
Daha Eski
Fenerbahçe Opet Grot Budowlani'nin konuğu! Fenerbahçe Opet Grot Budowlani'nin konuğu! 12:20
G.Saray - ManU maçının hakemi belli oldu! G.Saray - ManU maçının hakemi belli oldu! 12:09
Devler Ligi'nde 5. hafta heyacanı! Devler Ligi'nde 5. hafta heyacanı! 11:54
Fred sahalara dönüyor! İşte o tarih Fred sahalara dönüyor! İşte o tarih 11:43
Bellingham Ronaldo'yu solladı! Bellingham Ronaldo'yu solladı! 11:42
Nice yenilmezlik serisini sürdürdü! Nice yenilmezlik serisini sürdürdü! 11:34