Galatasaray 2 galibiyetle kasasını dolduracak! İşte o rakam...

Galatasaray yoluna Şampiyonlar Ligi'nden devam ediyor.
Galatasaray yoluna Şampiyonlar Ligi'nden devam ediyor.
Sarı-kırmızılılar Devler Ligi A Grubu'nda 3. sırada yer alıyor.
4 puanı bulunan Cimbom'un en yakın rakipleri Manchester United ile Kopenhag.
Galatasaray bu 2 takım ile kader maçına çıkacak.
Sarı-kırmızılılar kalan mücadeleleri kazanıp gruptan çıkmaz istiyor.
Buna göre planlarını yapan Cimbom, bu karşılaşmaları kazandığı taktirde dev serveti kasasına koyacak.
Şampiyonlar Ligi'nde galibiyet primi 2.6 milyon Euro, yani 81 milyon TL.
Devler Ligi'nde gruptan çıkması halinde Galatasaray, 15.640.000 Euro'yu cebine koyacak.
Bu para da 491.252.400 TL'ye tekabül ediyor.
Sarı-kırmızılılar kalan 2 maçı da kazanması halinde gruptan direkt çıkacak.
Cimbom 2 galibiyet alıp gruptan çıkarsa, toplamda 21.240.000 Euro yani 667.148.400 TL'yi kasasına koyacak.
Bu para, dakikada 3.7 milyon TL ediyor.