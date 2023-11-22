Haberler Galatasaray Galatasaray 2 galibiyetle kasasını dolduracak! İşte o rakam...

Galatasaray 2 galibiyetle kasasını dolduracak! İşte o rakam...

SON DAKİKA GALATASARAY HABERİ: Sarı-kırmızılılar, Şampiyonlar Ligi'nde gruptan çıkma iddiasını sürdürüyor. Cimbom, kalan 2 maçtan galibiyetle ayırılırsa kasasını dolduracak. İşte o rakam...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 22 Kasım 2023 Çarşamba 12:08
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Galatasaray 2 galibiyetle kasasını dolduracak! İşte o rakam...

Galatasaray bu 2 takım ile kader maçına çıkacak.

Galatasaray 2 galibiyetle kasasını dolduracak! İşte o rakam...

Sarı-kırmızılılar kalan mücadeleleri kazanıp gruptan çıkmaz istiyor.

Galatasaray 2 galibiyetle kasasını dolduracak! İşte o rakam...

Buna göre planlarını yapan Cimbom, bu karşılaşmaları kazandığı taktirde dev serveti kasasına koyacak.

Galatasaray 2 galibiyetle kasasını dolduracak! İşte o rakam...

Şampiyonlar Ligi'nde galibiyet primi 2.6 milyon Euro, yani 81 milyon TL.

Galatasaray 2 galibiyetle kasasını dolduracak! İşte o rakam...

Devler Ligi'nde gruptan çıkması halinde Galatasaray, 15.640.000 Euro'yu cebine koyacak.

Galatasaray 2 galibiyetle kasasını dolduracak! İşte o rakam...

Bu para da 491.252.400 TL'ye tekabül ediyor.

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