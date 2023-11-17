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GALATASARAY TRANSFER HABERİ: Victor Nelsson menajerini değiştirdi! İşte yeni adresi

Son dakika spor haberi: Galatasaray'da Victor Nelsson ile yollar ayrılıyor. Teknik direktör Okan Buruk'un ana planları arasında yer almayan Danimarkalı stopere veda edilecek. Ocak ayında yolların ayrılması planlanan Nelsson'dan flaş bir transfer hamlesi geldi. İşte yeni adresi ve yaşanan gelişmelerin detayları...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 17 Kasım 2023 Cuma 19:59
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GALATASARAY TRANSFER HABERİ: Victor Nelsson menajerini değiştirdi! İşte yeni adresi

Galatasaray'da bu sezon sıklıkla yedek kulübesinde oturan Victor Nelsson'dan flaş bir hamle geldi.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ: Victor Nelsson menajerini değiştirdi! İşte yeni adresi

Danimarkalı stoper, Davinson Sanchez'in transfer edilmesiyle ikinci planda kaldı.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ: Victor Nelsson menajerini değiştirdi! İşte yeni adresi

Yedek kulübesine hapsolan Victor Nelsson, yaptığı açıklamada duyduğu rahatsızlığı dile getirmişti.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ: Victor Nelsson menajerini değiştirdi! İşte yeni adresi

Yedek kalmayı sevmediğini dile getiren Nelsson, "Futbol oynamak için İstanbul'da yaşıyorum ve eğer bunu yapmazsam başka bir yer bulmam gerekecek. Bu gayet açık." ifadelerini kullanmıştı.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ: Victor Nelsson menajerini değiştirdi! İşte yeni adresi

AYRILIĞI KAFASINA KOYDU!
Galatasaray'da forma şansı bulmakta zorlanan 25 yaşındaki savunmacı, takımdan ayrılmayı kafasına koydu.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ: Victor Nelsson menajerini değiştirdi! İşte yeni adresi

Sarı-kırmızılı yönetim de değeri daha fazla düşmeden Victor Nelsson ile yollarını ayırmak istiyor.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ: Victor Nelsson menajerini değiştirdi! İşte yeni adresi

Galatasaray'ın ocak ayında yollarını ayırmayı planladığı Danimarkalı stoper, buna paralel bir adım attı.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ: Victor Nelsson menajerini değiştirdi! İşte yeni adresi

MENAJERİNİ DEĞİŞTİRDİ!
Galatasaray'a veda etmesi beklenen 25 yaşındaki stoperin menajer değişikliğine gittiği bildirildi.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ: Victor Nelsson menajerini değiştirdi! İşte yeni adresi

Milliyet'in Extra Bladet gazetesinden derlediği habere göre; Ivan Marko Benes'in artık Galatasaraylı futbolcunun menajeri olmadığı, Nelsson'un yeni bir menajerlik şirketiyle anlaştığı belirtildi.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ: Victor Nelsson menajerini değiştirdi! İşte yeni adresi

"İNGİLTERE'YE TRANSFER OLMAYI HEDEFLİYOR"
Haberde şu sözlere yer verildi; "Victor Nelsson, Galatasaray'da geçirdiği iki yılın ardından yeni bir kulübe gitmek istiyor ve oyuncuya bu çabalarında yardımcı olacak kişi Benes olmayacak. Nelsson Ocak ayında muhtemelen İngiltere'ye transfer olmayı hedefliyor."

GALATASARAY TRANSFER HABERİ: Victor Nelsson menajerini değiştirdi! İşte yeni adresi

Victor Nelsson bu sezon Galatasaray'da 15 resmi maçta toplam 1015 dakika süre aldı.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ: Victor Nelsson menajerini değiştirdi! İşte yeni adresi

Danimarkalı stoperin güncel piyasa değeri 19 milyon euro olarak gösteriliyor.

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