GALATASARAY TRANSFER HABERİ: Victor Nelsson menajerini değiştirdi! İşte yeni adresi

Galatasaray'da bu sezon sıklıkla yedek kulübesinde oturan Victor Nelsson'dan flaş bir hamle geldi.
Galatasaray'da bu sezon sıklıkla yedek kulübesinde oturan Victor Nelsson'dan flaş bir hamle geldi.
Danimarkalı stoper, Davinson Sanchez'in transfer edilmesiyle ikinci planda kaldı.
Yedek kulübesine hapsolan Victor Nelsson, yaptığı açıklamada duyduğu rahatsızlığı dile getirmişti.
Yedek kalmayı sevmediğini dile getiren Nelsson, "Futbol oynamak için İstanbul'da yaşıyorum ve eğer bunu yapmazsam başka bir yer bulmam gerekecek. Bu gayet açık." ifadelerini kullanmıştı.
AYRILIĞI KAFASINA KOYDU!
Galatasaray'da forma şansı bulmakta zorlanan 25 yaşındaki savunmacı, takımdan ayrılmayı kafasına koydu.
Sarı-kırmızılı yönetim de değeri daha fazla düşmeden Victor Nelsson ile yollarını ayırmak istiyor.
Galatasaray'ın ocak ayında yollarını ayırmayı planladığı Danimarkalı stoper, buna paralel bir adım attı.
MENAJERİNİ DEĞİŞTİRDİ!
Galatasaray'a veda etmesi beklenen 25 yaşındaki stoperin menajer değişikliğine gittiği bildirildi.
Milliyet'in Extra Bladet gazetesinden derlediği habere göre; Ivan Marko Benes'in artık Galatasaraylı futbolcunun menajeri olmadığı, Nelsson'un yeni bir menajerlik şirketiyle anlaştığı belirtildi.
"İNGİLTERE'YE TRANSFER OLMAYI HEDEFLİYOR"
Haberde şu sözlere yer verildi; "Victor Nelsson, Galatasaray'da geçirdiği iki yılın ardından yeni bir kulübe gitmek istiyor ve oyuncuya bu çabalarında yardımcı olacak kişi Benes olmayacak. Nelsson Ocak ayında muhtemelen İngiltere'ye transfer olmayı hedefliyor."
Victor Nelsson bu sezon Galatasaray'da 15 resmi maçta toplam 1015 dakika süre aldı.
Danimarkalı stoperin güncel piyasa değeri 19 milyon euro olarak gösteriliyor.