Galatasaray'dan çifte transfer bombası! Beşiktaş'ın eski yıldızı geliyor

Süper Lig'in son şampiyonu Galatasaray'da sıcak gelişmeler yaşanıyor.
Süper Lig'in son şampiyonu Galatasaray'da sıcak gelişmeler yaşanıyor.
Ezeli rakibi Fenerbahçe ile zirve mücadelesi veren sarı-kırmızılılarda transfer çalışmaları yoğunluk kazandı.
Şampiyonlar Ligi'nde de mücadele eden Aslan, yapacağı takviyelerle yarışacağı tüm kulvarlarda başarılı sonuçlar alacak bir takım yaratmak istiyor.
Bu doğrultuda harekete geçen yönetimin önceliklerinden biriyse sol bek transferi...
Galatasaray sezon başında Leipzig'den kiralanan Angelino'nun performansından memnun kalmadı.
Sözleşmesinde zorunlu satın alma opsiyonu bulunan İspanyol sol bek, üç maça daha çıkarsa bu opsiyon devreye girecek.
Galatasaray, bu transferin gerçekleşmesi durumunda Leipzig'e 6 milyon Euro bonservis bedeli ödeyecek.
Sarı-kırmızılılar, rotasyondaki diğer sol bek Kazımcan Karataş'tan da istediği katkıyı alamadı.
Angelino ve Kazımcan'ın bekleneni verememesi nedeniyle sol bek transferi yapmasına kesin gözüyle bakılan Cimbom, orta sahasını güçlendirmek için de kolları sıvadı.
Sezon başında kadroya dahil edilen Kerem Demirbay ve Tanguy Ndombele'den istediği katkıyı alamayan sarı-kırmızılılar, Sergio Oliveira'yı da kadroda düşünmüyor.
Ara transfer döneminde sol bek ve orta saha takviyesi yapacak olan Galatasaray'ın takıma kazandırmak istediği iki futbolcu ortaya çıktı. İşte o isimler...
SOLA RIDVAN YILMAZ
Takvim'in haberine göre; Galatasaray, İskoç ekibi Rangers'ta forma giyen Rıdvan Yılmaz'ın menajeri ile önümüzdeki günlerde görüşmelere başlayacak.
Geçtiğimiz yıl Rangers'a transfer olan milli oyuncunun da Galatasaray'a transfer olmaya sıcak baktığı öğrenildi.
Rıdvan Yılmaz bu sezon Glasgow Rangers formasıyla 8 maça çıktı.
22 yaşındaki futbolcu, 1 gol kaydetti.
Rıdvan'ın İskoç ekibiyle olan sözleşmesi 2027 yılına kadar devam ediyor.
Milli futbolcunun güncel piyasa değeri ise 4.5 milyon Euro.
BERKAN KUTLU GERİ DÖNÜYOR
Cimbom'un bir başka hedefi ise Berkan Kutlu. Sezon başında İtalyan ekibi Genoa'ya kiralanan 25 yaşındaki yıldız oyuncunun yeniden Florya'ya dönmesi gündemde.
Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'un da 25 yaşındaki oyuncunun yeniden sarı-kırmızılı formayı giymesini çok istediği belirtildi.
Sezon başında orta sahaya yapılan flaş transferler sonrası ikinci plana düşen ve İtalya'nın yolunu tutan Berkan Kutlu, orada gösterdiği performans ve yerli oluşu sebebiyle geri çağrıldığı öğrenildi.
Cimbom, İtalyan ekibi ile görüşecek ve kiralık sözleşmesini feshedecek.
Berkan Kutlu bu sezon Genoa formasıyla 6 maçta süre aldı.
25 yaşındaki futbolcu, skor katkısı üretemedi.
Berkan'ın Galatasaray ile olan sözleşmesi 2026 yılına kadar devam ediyor.
1.86 boyundaki orta saha oyuncusunun güncel piyasa değeri ise 4 milyon Euro.