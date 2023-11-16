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Galatasaray'dan çifte transfer bombası! Beşiktaş'ın eski yıldızı geliyor

Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Liglere verilen milli arayı fırsat bilen Galatasaray'da transfer çalışmaları hız kazandı. Ocak ayında kadrosunu güçlendirmeyi planlayan sarı-kırmızılılar, biri Beşiktaş'ın eski yıldızı olmak üzere iki ismi takıma kazandırmayı planlıyor. İşte detaylar... (GS spor haberi)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 16 Kasım 2023 Perşembe 12:00
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Galatasaray'dan çifte transfer bombası! Beşiktaş'ın eski yıldızı geliyor

Süper Lig'in son şampiyonu Galatasaray'da sıcak gelişmeler yaşanıyor.

Galatasaray'dan çifte transfer bombası! Beşiktaş'ın eski yıldızı geliyor

Ezeli rakibi Fenerbahçe ile zirve mücadelesi veren sarı-kırmızılılarda transfer çalışmaları yoğunluk kazandı.

Galatasaray'dan çifte transfer bombası! Beşiktaş'ın eski yıldızı geliyor

Şampiyonlar Ligi'nde de mücadele eden Aslan, yapacağı takviyelerle yarışacağı tüm kulvarlarda başarılı sonuçlar alacak bir takım yaratmak istiyor.

Galatasaray'dan çifte transfer bombası! Beşiktaş'ın eski yıldızı geliyor

Bu doğrultuda harekete geçen yönetimin önceliklerinden biriyse sol bek transferi...

Galatasaray'dan çifte transfer bombası! Beşiktaş'ın eski yıldızı geliyor

Galatasaray sezon başında Leipzig'den kiralanan Angelino'nun performansından memnun kalmadı.

Galatasaray'dan çifte transfer bombası! Beşiktaş'ın eski yıldızı geliyor

Sözleşmesinde zorunlu satın alma opsiyonu bulunan İspanyol sol bek, üç maça daha çıkarsa bu opsiyon devreye girecek.

Galatasaray'dan çifte transfer bombası! Beşiktaş'ın eski yıldızı geliyor

Galatasaray, bu transferin gerçekleşmesi durumunda Leipzig'e 6 milyon Euro bonservis bedeli ödeyecek.

Galatasaray'dan çifte transfer bombası! Beşiktaş'ın eski yıldızı geliyor

Sarı-kırmızılılar, rotasyondaki diğer sol bek Kazımcan Karataş'tan da istediği katkıyı alamadı.

Galatasaray'dan çifte transfer bombası! Beşiktaş'ın eski yıldızı geliyor

Angelino ve Kazımcan'ın bekleneni verememesi nedeniyle sol bek transferi yapmasına kesin gözüyle bakılan Cimbom, orta sahasını güçlendirmek için de kolları sıvadı.

Galatasaray'dan çifte transfer bombası! Beşiktaş'ın eski yıldızı geliyor

Sezon başında kadroya dahil edilen Kerem Demirbay ve Tanguy Ndombele'den istediği katkıyı alamayan sarı-kırmızılılar, Sergio Oliveira'yı da kadroda düşünmüyor.

Galatasaray'dan çifte transfer bombası! Beşiktaş'ın eski yıldızı geliyor

Ara transfer döneminde sol bek ve orta saha takviyesi yapacak olan Galatasaray'ın takıma kazandırmak istediği iki futbolcu ortaya çıktı. İşte o isimler...

Galatasaray'dan çifte transfer bombası! Beşiktaş'ın eski yıldızı geliyor

SOLA RIDVAN YILMAZ

Takvim'in haberine göre; Galatasaray, İskoç ekibi Rangers'ta forma giyen Rıdvan Yılmaz'ın menajeri ile önümüzdeki günlerde görüşmelere başlayacak.

Galatasaray'dan çifte transfer bombası! Beşiktaş'ın eski yıldızı geliyor

Rıdvan'ın İskoç ekibiyle olan sözleşmesi 2027 yılına kadar devam ediyor.

Galatasaray'dan çifte transfer bombası! Beşiktaş'ın eski yıldızı geliyor

Milli futbolcunun güncel piyasa değeri ise 4.5 milyon Euro.

Galatasaray'dan çifte transfer bombası! Beşiktaş'ın eski yıldızı geliyor

BERKAN KUTLU GERİ DÖNÜYOR

Cimbom'un bir başka hedefi ise Berkan Kutlu. Sezon başında İtalyan ekibi Genoa'ya kiralanan 25 yaşındaki yıldız oyuncunun yeniden Florya'ya dönmesi gündemde.

Galatasaray'dan çifte transfer bombası! Beşiktaş'ın eski yıldızı geliyor

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'un da 25 yaşındaki oyuncunun yeniden sarı-kırmızılı formayı giymesini çok istediği belirtildi.

Galatasaray'dan çifte transfer bombası! Beşiktaş'ın eski yıldızı geliyor

Sezon başında orta sahaya yapılan flaş transferler sonrası ikinci plana düşen ve İtalya'nın yolunu tutan Berkan Kutlu, orada gösterdiği performans ve yerli oluşu sebebiyle geri çağrıldığı öğrenildi.

Galatasaray'dan çifte transfer bombası! Beşiktaş'ın eski yıldızı geliyor

Cimbom, İtalyan ekibi ile görüşecek ve kiralık sözleşmesini feshedecek.

Galatasaray'dan çifte transfer bombası! Beşiktaş'ın eski yıldızı geliyor

Berkan Kutlu bu sezon Genoa formasıyla 6 maçta süre aldı.

Galatasaray'dan çifte transfer bombası! Beşiktaş'ın eski yıldızı geliyor

25 yaşındaki futbolcu, skor katkısı üretemedi.

Galatasaray'dan çifte transfer bombası! Beşiktaş'ın eski yıldızı geliyor

Berkan'ın Galatasaray ile olan sözleşmesi 2026 yılına kadar devam ediyor.

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