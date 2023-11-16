Durmak yok

Yoğun bir maç temposundan çıkan ve milli ara sayesinde dinlenmek için fırsat bulan Galatasaray'ı yine zorlu bir periyot bekliyor. Sahasında Alanyaspor ve Manchester United'ı ağırlayıp kasım ayını galibiyetlerle kapatmak isteyen sarı-kırmızılı ekibin yoğun maç temposu bu iki karşılaşma sonrası gerçekleşecek. Aralık ayında 7 karşılaşmaya çıkacak sarı-kırmızılar, bu 7 karşılaşmandan 2'sini Fenerbahçe'ye, 1'ini ise Şampiyonlar Ligi'nde Kopenhag'a karşı oynayacak.

ÜST ÜSTE İKİ DERBİ

12 Aralık Salı günü Şampiyonlar Ligi'nde son grup maçına Kopenhag deplasmanında çıkacak Galatasaray, 2 hafta sonra da derbi haftasına girecek. Önce 24 Aralık Pazartesi günü Süper Lig'in 18'inci haftasında Fenerbahçe'ye konuk olacak. Ardından 29 Aralık Cumartesi günü Süper Kupa mücadelesinde ezeli rakibiyle karşı karşıya gelecek. Aralık ayında yoğun maç trafiği ile birlikte 2 derbi karşılaşmasına çıkacak Aslan, bu maçları kayıpsız geçmek istiyor.

38 GÜNDE 9 MAÇ

Galatasaray, milli ara sonrası Alanyaspor'la başlayıp Fenerbahçe ile sona erecek zorlu bir periyoda girecek. 38 günde tam 9 karşılaşmaya çıkacak ve bu da ortalama 4 günde bir maç yapması anlamına geliyor. Galatasaray bu maçların 5'ini dış sahada oynayacak.

22 MAÇTAN 16'SINI KAZANDI

Geçen sezonu şampiyon olarak tamamlayan Galatasaray, bu sezon toplamda 22 maça çıkarken 16 galibiyet, 3 mağlubiyet, 3 beraberlik aldı.