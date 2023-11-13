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Manchester United'da sakatlık şoku! Christian Eriksen ve Rasmus Höjlund...

Temsilcimiz Galatasaray'ın, UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu'ndaki rakibi Manchester United'da şok gelişmeler yaşanıyor. Manchester United son olarak Christian Eriksen'in yaklaşık 1 ay, Rasmus Höjlund'un ise 2-3 hafta sahalardan uzak kalacağını duyurdu. İşte detaylar...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 13 Kasım 2023 Pazartesi 22:41 Güncelleme Tarihi: 13 Kasım 2023 Pazartesi 22:47
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Manchester United'da sakatlık şoku! Christian Eriksen ve Rasmus Höjlund...

Temsilcimiz Galatasray'ın, UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu'ndaki rakibi Manchester United'da flaş gelişmeler yaşanıyor.

İngiliz ekibi son olarak Christian Eriksen'in yaklaşık 1 ay, Rasmus Höjlund'un ise 2-3 hafta sahalardan uzak kalacağını duyurdu.

Bu anlamda Danimarkalı futbolcu Christian Eriksen Galatasaray'ın, Manchester United'ı konuk edeceği grup maçında kesin bir şekilde sahada yer alamayacak.

Bir diğer sakat oyuncu Rasmus Höjlund'un ise sarı-kırmızılılar karşısında forma terletme ihtimali çok zor olarak görülüyor.

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