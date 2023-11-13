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Galatasaray'dan TFF'ye çıkarma! 2 hakem için flaş karar

Son dakika Galatasaray haberleri: Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında deplasmanda Hatayspor'a 2-1 mağlup olarak liderliği Fenerbahçe'ye kaptıran Galatasaray'da sıcak gelişmeler yaşanıyor. Sarı-kırmızılılar, Türkiye Futbol Federasyonu'na (TFF) çıkarma yapmaya hazırlanıyor. İşte detaylar... (GS spor haberi)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 13 Kasım 2023 Pazartesi 11:31
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Galatasaray'dan TFF'ye çıkarma! 2 hakem için flaş karar

Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında Atakaş Hatayspor ile Galatasaray karşı karşıya geldi.

Galatasaray'dan TFF'ye çıkarma! 2 hakem için flaş karar

Sarı-kırmızılılar, rakibine 2-1 mağlup olarak bu sezonki ilk yenilgisini aldı.

Galatasaray'dan TFF'ye çıkarma! 2 hakem için flaş karar

Akdeniz ekibine galibiyeti getiren golleri 14. dakikada Rivas ve 55. dakikada Lamkel Ze kaydetti.

Galatasaray'dan TFF'ye çıkarma! 2 hakem için flaş karar

Galatasaray'ın tek golüyse 28. dakikada Wilfried Zaha'dan geldi.

Galatasaray'dan TFF'ye çıkarma! 2 hakem için flaş karar

Cimbom bu sonuçla 31 puanda kalarak averaj farklıyla liderliği Fenerbahçe'ye kaptırdı.

Galatasaray'dan TFF'ye çıkarma! 2 hakem için flaş karar

Bu sezonki 4. galibiyetini alan Atakaş Hatayspor ise puanını 17'ye yükseltti.

Galatasaray'dan TFF'ye çıkarma! 2 hakem için flaş karar

Galatasaray cephesi karşılaşma sonrası maçın hakemi Bahattin Şimşek ve VAR hakemi Emre Malok'a tepki gösterdi.

Galatasaray'dan TFF'ye çıkarma! 2 hakem için flaş karar

Galatasaray İkinci Başkanı Metin Öztürk, 2-1 kaybettikleri Atakaş Hatayspor maçında iki penaltılarının verilmediğini iddia etti.

Galatasaray'dan TFF'ye çıkarma! 2 hakem için flaş karar

Öztürk, "Maçta arzu ettiğimiz futbolu ortaya koyamadık. Uzun bir serinin ardından kaybettik. Ama çok net bir şey var ki, 2 tane net penaltımız verilmedi.

Galatasaray'dan TFF'ye çıkarma! 2 hakem için flaş karar

81. dakikada Barış Alper Yılmaz'a yapılanı defalarca izledik, penaltı. 90+6'da Mauro Icardi'ye yapılan net penaltı.

Galatasaray'dan TFF'ye çıkarma! 2 hakem için flaş karar

O zaman VAR niye var, kaldırsınlar! O zaman biz hakemin insafı ve iyi niyetiyle devam edelim. Biz bugün istediğimiz performansı gösteremedik. Ama sonucu etkileyecek 2 tane penaltı verilmedi" ifadelerini kullandı.

Galatasaray'dan TFF'ye çıkarma! 2 hakem için flaş karar

Sarı-kırmızılı yönetimden Hatayspor ile oynanan maçın ardından flaş bir hamle geldi.

Galatasaray'dan TFF'ye çıkarma! 2 hakem için flaş karar

BAHATTİN ŞİMŞEK VE EMRE MALOK İÇİN TFF'YE BAŞVURU

Galatasaray Kulübü, Hatayspor maçının orta hakemi Bahattin Şimşek ve VAR hakemi Emre Malok için hamle yapacak.

Galatasaray'dan TFF'ye çıkarma! 2 hakem için flaş karar

Milliyet'in haberine göre; sarı-kırmızılılar, Hatayspor maçının hakemi Bahattin Şimşek ile VAR hakemi Emre Malok'un bir daha maçlarında görev almaması için TFF'ye başvuracak.

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