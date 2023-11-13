Galatasaray'dan TFF'ye çıkarma! 2 hakem için flaş karar

Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında Atakaş Hatayspor ile Galatasaray karşı karşıya geldi.
Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında Atakaş Hatayspor ile Galatasaray karşı karşıya geldi.
Sarı-kırmızılılar, rakibine 2-1 mağlup olarak bu sezonki ilk yenilgisini aldı.
Akdeniz ekibine galibiyeti getiren golleri 14. dakikada Rivas ve 55. dakikada Lamkel Ze kaydetti.
Galatasaray'ın tek golüyse 28. dakikada Wilfried Zaha'dan geldi.
Cimbom bu sonuçla 31 puanda kalarak averaj farklıyla liderliği Fenerbahçe'ye kaptırdı.
Bu sezonki 4. galibiyetini alan Atakaş Hatayspor ise puanını 17'ye yükseltti.
Galatasaray cephesi karşılaşma sonrası maçın hakemi Bahattin Şimşek ve VAR hakemi Emre Malok'a tepki gösterdi.
Galatasaray İkinci Başkanı Metin Öztürk, 2-1 kaybettikleri Atakaş Hatayspor maçında iki penaltılarının verilmediğini iddia etti.
Öztürk, "Maçta arzu ettiğimiz futbolu ortaya koyamadık. Uzun bir serinin ardından kaybettik. Ama çok net bir şey var ki, 2 tane net penaltımız verilmedi.
81. dakikada Barış Alper Yılmaz'a yapılanı defalarca izledik, penaltı. 90+6'da Mauro Icardi'ye yapılan net penaltı.
O zaman VAR niye var, kaldırsınlar! O zaman biz hakemin insafı ve iyi niyetiyle devam edelim. Biz bugün istediğimiz performansı gösteremedik. Ama sonucu etkileyecek 2 tane penaltı verilmedi" ifadelerini kullandı.
Sarı-kırmızılı yönetimden Hatayspor ile oynanan maçın ardından flaş bir hamle geldi.
BAHATTİN ŞİMŞEK VE EMRE MALOK İÇİN TFF'YE BAŞVURU
Galatasaray Kulübü, Hatayspor maçının orta hakemi Bahattin Şimşek ve VAR hakemi Emre Malok için hamle yapacak.
Milliyet'in haberine göre; sarı-kırmızılılar, Hatayspor maçının hakemi Bahattin Şimşek ile VAR hakemi Emre Malok'un bir daha maçlarında görev almaması için TFF'ye başvuracak.