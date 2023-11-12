Galatasaraylı yıldıza flaş eleştiri! "Hiç yardım etmiyor"

TRT Spor yorumcusu Mehmet Özdilek, Hatayspor - Galatasaray mücadelesini değerlendirdi.
İşte o sözler...
TRT Spor yorumcusu Mehmet Özdilek, Hatayspor - Galatasaray mücadelesini değerlendirdi.
"Şampiyonlar ligi dönüşleri hep zor olmuştur. Hatay tarafından da bakmak lazım zor bir deplasman. Son 3 haftadır kaybetmesine rağmen lige çok iyi başlayan ve 10. Haftaya kadar namağlup gelen, iyi oyun anlayışı olan bir yapısı var. Üç atletik oyuncusu var, Galatasaray'ı ciddi zora soktular."
"Avrupa'da müthiş bir efor sarf etmişsiniz. Maç başlayınca görünen resim oyuncuların tamamında bir yorgunluk hissini çok net alıyorsunuz.