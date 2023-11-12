Galatasaraylı yıldıza flaş eleştiri! "Hiç yardım etmiyor"

"Şampiyonlar ligi dönüşleri hep zor olmuştur. Hatay tarafından da bakmak lazım zor bir deplasman. Son 3 haftadır kaybetmesine rağmen lige çok iyi başlayan ve 10. Haftaya kadar namağlup gelen, iyi oyun anlayışı olan bir yapısı var. Üç atletik oyuncusu var, Galatasaray'ı ciddi zora soktular."