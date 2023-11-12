Haberler Galatasaray Galatasaraylı yıldıza flaş eleştiri! "Hiç yardım etmiyor"

Galatasaraylı yıldıza flaş eleştiri! "Hiç yardım etmiyor"

Son dakika spor haberi: Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında deplasmanda Hatayspor'a 2-1 mağlup olarak bu sezon Süper Lig'deki ilk yenilgisini aldı. Yoğun fikstürden geçen sarı-kırmızılılarda oyuncuların yorgunlukları dikkat çekti. Mücadeleyi değerlendiren ünlü yorumcu Mehmet Özdilek, Galatasaraylı o yıldızı eleştirdi. İşte detaylar...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 12 Kasım 2023 Pazar 09:52
Son dakika Galatasaray haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Galatasaraylı yıldıza flaş eleştiri! "Hiç yardım etmiyor"

TRT Spor yorumcusu Mehmet Özdilek, Hatayspor - Galatasaray mücadelesini değerlendirdi.

İşte o sözler...

Galatasaraylı yıldıza flaş eleştiri! "Hiç yardım etmiyor"

"Şampiyonlar ligi dönüşleri hep zor olmuştur. Hatay tarafından da bakmak lazım zor bir deplasman. Son 3 haftadır kaybetmesine rağmen lige çok iyi başlayan ve 10. Haftaya kadar namağlup gelen, iyi oyun anlayışı olan bir yapısı var. Üç atletik oyuncusu var, Galatasaray'ı ciddi zora soktular."

Galatasaraylı yıldıza flaş eleştiri! "Hiç yardım etmiyor"

"Avrupa'da müthiş bir efor sarf etmişsiniz. Maç başlayınca görünen resim oyuncuların tamamında bir yorgunluk hissini çok net alıyorsunuz.

Galatasaraylı yıldıza flaş eleştiri! "Hiç yardım etmiyor"

Bunun yanında bireysel performanslar da çok etkili olmayınca işlerin bugün zora gireceği görünüyordu."

Galatasaraylı yıldıza flaş eleştiri! "Hiç yardım etmiyor"

"Galatasaray'ın en büyük özelliği topa sahip olduğunda çok sabırlı oynayan bir takım. Topu olumlu kullanmaya çalışan takım. Ama belli süreçten sonra oyun şablonunda ciddi bir hasar oldu. İlk golü yiyince hep uzun top oynayıp sekecek topları nasıl tamamlarız düşüncesine yöneldiler."

Galatasaraylı yıldıza flaş eleştiri! "Hiç yardım etmiyor"

"GERİ DÖNÜŞLERDE YARDIM YOK"
"Galatasaray'da sağ ve sol kanatta oynayan oyuncular topla çok iyi. Ancak topu kaybettikten sonra geri dönüşlerde hiç yardım yok. Zaha'dan beklenti hep daha iyi olacak diyoruz ama belli bir çizginin üstüne çıkamadı. Gol atmasına rağmen."

Galatasaraylı yıldıza flaş eleştiri! "Hiç yardım etmiyor"

"Kerem ideal pozisyonunun dışında oynuyor. Belki 1-2-3 maç görmezden gelebilirsin ama maç sayısı arttıkça beklenti hem Kerem adına hem de Galatasaray adına çok daha farklı yerlere gidiyor. Kerem'i arkası dönük oynatmak olmaz. Kerem'e de yazık."

Galatasaraylı yıldıza flaş eleştiri! "Hiç yardım etmiyor"

"Kerem'in oynadığı pozisyonda oynayan bir oyuncudan ne beklersin? Ara pas beklersin, şut beklersin, takımı oynatmayı beklersin. Kerem Aktürkoğlu bu özelliklere sahip oyuncu değil. Süratli, çabuk ve alan bulduğunda da hızlı ilerleyen bir adam. Kanatta daha etkili oluyor."

Galatasaraylı yıldıza flaş eleştiri! "Hiç yardım etmiyor"

"Bugün Sacha Boey ve Kazımcan tarafı etkili olmadı. Hücuma çıkışlarda varlar ama bitirişlerde olamadıklarında kaybedilen her top dönüp Hatayspor adına müthiş bir avantaj oldu."

Galatasaraylı yıldıza flaş eleştiri! "Hiç yardım etmiyor"

"Galatasaray'ın dinamosu Torreira. O bile fiziksel olarak eksiklik yaşadı. Karşınızda dirençli bir takım olduğu zaman topa sahip olurken kenarları etkili kullanmak çok önemli. Galatasaray bunu yapamadı."

Galatasaraylı yıldıza flaş eleştiri! "Hiç yardım etmiyor"

"Galatasaray sadece bir maç kaybetti. Lig devam ediyor. Geçen hafta Fenerbahçe, bu hafta Galatasaray. Yine kaybedeceklerdir. Kolay değil 3 kulvarda birden oynamak."

Galatasaraylı yıldıza flaş eleştiri! "Hiç yardım etmiyor"

"Milli maç arası Galatasaray adına çok avantaj olacaktır diye düşünüyorum. Okan hocanın oturup düşünmesini sağlayacak."

DİĞER
Yargı'nın Savcı Ilgaz'ı Kaan Urgancıoğlu yakışıklı kardeşiyle aynı dizideymiş! Meğer Kaan Urgancıoğlu'nun kardeşi de oyuncuymuş!
CANLI TAKİP | Soykırımcı İsrail sivillere bomba yağdırıyor! Gazze'nin kuzeyinde tüm hastaneler devre dışı: Bebekler ve doktorlar katledildi
Spor yazarları Atakaş Hatayspor - Galatasaray maçını değerlendirdİ
F.Bahçe Adana deplasmanında! İşte Kartal'ın ilk 11'i
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Üründül'den flaş Okan Buruk sözleri! "Neden o 3 oyuncu?"
Spor yazarları Atakaş Hatayspor - Galatasaray maçını değerlendirdİ
TAHSİS NUMARASINA GÖRE 5000 TL NE ZAMAN YATACAK? | 4A 4B 4C emekli ikramiye SORGULAMA EKRANI
Ücretli öğretmen ek ders ücreti ne kadar oldu?
12 KASIM NE GÜNÜ? | 12 Kasım Dünya Uzman Çavuşlar Günü mesajları
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Spor yazarları Atakaş Hatayspor - Galatasaray maçını değerlendirdİ Spor yazarları Atakaş Hatayspor - Galatasaray maçını değerlendirdİ 08:45
BUGÜNKÜ MAÇLAR - 12 Kasım bugün kimin maçı var? BUGÜNKÜ MAÇLAR - 12 Kasım bugün kimin maçı var? 08:05
Real evinde Valencia'ya zorluk çıkardı! Real evinde Valencia'ya zorluk çıkardı! 01:12
Real evinde Valencia'ya zorluk çıkardı! Real evinde Valencia'ya zorluk çıkardı! 01:11
Rakipler kazandı Rakipler kazandı 00:35
Derbi heyecanı Derbi heyecanı 00:32
Daha Eski
Fenerbahçe Beko farklı kazandı Fenerbahçe Beko farklı kazandı 00:30
Josef'ten Volkan Demirel paylaşımı! Josef'ten Volkan Demirel paylaşımı! 00:02
Ronaldo'lu Al Nassr deplasmanda kazandı! Ronaldo'lu Al Nassr deplasmanda kazandı! 00:01
Dortmund'a Stuttgart çelmesi! Dortmund'a Stuttgart çelmesi! 00:01
B. Münih evinde 4 golle kazandı! B. Münih evinde 4 golle kazandı! 00:01
G.Saray'dan duygusal paylaşım! G.Saray'dan duygusal paylaşım! 00:01