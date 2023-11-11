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Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk: Penaltı pozisyonları var

Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında Galatasaray deplasmanda Atakaş Hatayspor'un konuğu oldu. Rakibine 2-1 kaybeden sarı-kırmızılılarda teknik direktör Okan Buruk maç sonrası açıklamalarda bulundu. İşte detaylar....

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 11 Kasım 2023 Cumartesi 21:41 Güncelleme Tarihi: 11 Kasım 2023 Cumartesi 21:49
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Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk: Penaltı pozisyonları var

Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında Atakaş Hatayspor ile Galatasaray karşı karşıya geldi.

Volkan Demirel'in öğrencileri sahadan 2-1'lik skorla galip ayrıldı.

Karşılaşma sonrası Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk açıklamalarda bulundu.

İŞTE OKAN BURUK'UN AÇIKLAMALARI:

"KALİTEMİZİN ALTINDA KALDIK"

"Beklediğimiz bir oyun oldu. Hatayspor kendi yarı sahasında bekledi ve geçişleri deneyecekti. Tüm maçlar böyle oldu. İlk gol, özellikle gelen yüksek top, kenara indirmemiz... Pozisyon yokken gol yedik. İkinci golde de biz pozisyon üretecekken topu kaptırdık, dönüşte de yanlış hamleler yaptık öne doğru. Hatayspor taktik faulleri çok iyi yaptı, hakem de kimseye kart göstermedi. Oyun içi taktik fauller deneyebilirdik. Geriye düştük, üretmeye çalıştık. Daha iyi şeyler yapabilirdik. Son 20 dakika rakip çok yarı sahasına çekildi. Üretken olabilirdik. Hücum hamleleri yaptık. Çok pozisyon üretmeyi hayal ettik ama yapamadık. Hatayspor'u kutluyorum. Bir planları ve ona uygun oyuncuları vardı, bunu uyguladılar. Maçın başından sonuna top bizdeydi. Zemin kötüydü, pas için uygun değildi. Oyunu daha hızlı oynamalıydık. Daha çok üretebilirdik. Kendi kalitemizin altında oynadık. Penaltı pozisyonları var. Bunlar değerlendirilecektir. Kaybettiğimiz için üzgünüz. Rakibi tebrik ediyoruz. Sonraki maçlarda daha iyisini yapmaya çalışacağız. Yoğun tempodan geçiyoruz. Bu tempoda kazanmak zor. Kazanamadığımız için üzgünüz.

"MAÇI PAZAR GÜNÜ OYNAYABİLİRDİK"

Programları yoğunlaştıran, fikstürü belirleyenler. Biz Avrupa'da çok önemli bir maç oynuyoruz. 3 gün sonra oynuyoruz. 4. gün de oynanma ve pazar gününe konma şansı var. Bunun için hiç konuşmadık ama fikstürde bir maçtan sonra da aynısı var. Şampiyonlar Ligi oynuyoruz. Pazar günü oynayabilirdik bu maçı erken saatlerde. Yoğun fikstür içindeyiz. Bunu kabul ediyoruz. Kadromuz, kalitemiz en iyisini yapacak şekilde. Benim isteğim milli ara öncesi kazanmaktı. Milli arada, milli takıma gitmeyenlerin dinlenme şansı oluyor. Futbolun içinde 3 günde 1 maç da var. Bunu da kabul etmek zorundayız. Ona göre hazırlandık. Bu zamana kadar bunun şeyini hiç yapmadık ama ister istemez bir yorgunluk oluyor."

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